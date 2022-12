Einzelhandel mit positiver Zwischenbilanz: Die Kassen klingeln im Adventsgeschäft

Von: Katharina Brumbauer

Das Geschäft brummt: Konditormeister und Chocolatier Franz Kässer mit Kunden aus den USA. © Sehr

Einzelhandel und Hotellerie sind mit ihren Umsätzen vor dem Fest bisher zufrieden. Sorgen gibt es nur bezüglich der langfristigen Energieversorgung.

Garmisch-Partenkirchen – Weihnachtsmusik schallt durch die Garmischer Fußgängerzone. Vom Christkindlmarkt, der am Richard-Strauss-Platz heuer in seiner klassischen Form wieder stattfinden kann, wabert Glühweinduft durch die Straßen. Im Zentrum der Marktgemeinde herrscht geschäftiges Treiben. Es ist der erste Advent ohne Corona-Auflagen. Allein die Weihnachtsbeleuchtung fällt stellenweise etwas dezenter aus – der Energiekrise wegen.

Davon, dass die Menschen aufgrund ihrer hohen Energierechnungen sparen und sich vor dem Fest einschränken, merken aber nicht alle Einzelhändler etwas. Im Großen und Ganzen ziehen die Geschäftsleute ein positives Zwischenfazit zum Weihnachtsgeschäft. Dass in diesem Jahr nicht unbedingt zum Beispiel eine neue, teuere Spielekonsole unter dem Christbaum liegen muss, diesen Eindruck gewann Christina Harenberg, Leiterin der Thalia-Filiale am Garmischer Kurpark. Ihre Spielabteilung hingegen erfreut sich regen Zulaufs. Das lässt Harenberg vermuten, dass bei vielen Familien im Werdenfelser Land vielmehr ein preiswerteres neues Karten- oder Brettspiel verschenkt wird. Auch Bücher seien sehr beliebt. „Uns freut besonders, dass gerade auch unsere jüngere Kundschaft ihre Liebe zum Buch entdeckt“, erklärt Harenberg. Erst im Oktober 2021 hat sie die Leitung der damals neu eröffneten Thalia-Filiale übernommen. In ihrem zweiten Jahr in Garmisch-Partenkirchen verzeichnet sie eine spürbare Steigerung des Umsatzes. Den Wegfall der Pandemie-Beschränkungen „schlägt sich deutlich in einer erhöhten Besucheranzahl“ in ihrem Geschäft nieder.

Einzelhandel mit Umsatz vor Weihnachten größtenteils zufrieden: „Gibt Branchen, die nicht so happy sind“.

Ein gutes Geschäft wie eh und je macht Franz Kässer, Inhaber der Chocolaterie Amelie. „Die Adventszeit ist unsere Zeit“, betont er. In seinem Hauptgeschäft in der Partenkirchner Ludwigstraße als auch in der Garmischer Fußgängerzone gehen zuhauf die Bestellungen ein. Schokolade sei ein beliebtes Firmengeschenk, daran änderte auch die Pandemie nichts. Auf den Umsatz hatte diese also keinen gravierenden Einfluss. Aber Kässer, ehemals Vorsitzender des Vereins „Partenkirchen erleben“, wie die Werbegemeinschaft des Ortsteils heißt, hat gehört: „Es gibt Branchen, die nicht so happy sind.“

In der Ludwigstraße läuft das Weihnachtsgeschäft bisher „eher verhalten“, sagt Anton Krätz, jetziger Vorsitzender von „Partenkirchen erleben“. Das betreffe alle Branchen, vor allem aber die, für die der Internethandel eine starke Konkurrenz ist. Mit der Energiekrise will er die Zurückhaltung beim Konsum nicht unbedingt erklären. „Wir sind zuversichtlich, dass die Kaufbereitschaft im Endspurt vor Weihnachten noch ansteigt. Das wäre ja nicht ungewöhnlich.“

Weihnachtsgeschäft: Besucherströme zum Christkindlmarkt beschert Einzelhandel Kundenzulauf „bis zur letzten Minute“

Bereits jetzt ein „bombastisches Weihnachtsgeschäft“ verzeichnet die Parfümerie Wiedemann. Die Kunden kämen gut gelaunt ins Geschäft auf der Suche nach Geschenken, sagt Filialleiterin Theresia Drda. An den Adventsamstagen hat der Laden in der Garmischer Klammstraße länger geöffnet. „Das kommt sehr gut an und es ist bis zur letzten Minute Kundenlauf“, betont Drda. „Wir haben bemerkt, dass vor allem Samstags sehr viele Touristen den Weg nach Garmisch-Partenkirchen finden und den Tag gerne im Ort verbringen, um über den Christkindlmarkt zu schlendern.“

DEHOGA-Kreisvorsitzender Schimmer: „Wir sind voll“. Aber langfristige Energieversorgung macht ihm Sorgen

Daniel Schimmer, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes, kann das bestätigen. „Es ist definitiv das Bedürfnis da, wieder an Glühweinständen zusammenzukommen. Und es finden wieder Weihnachtsfeiern statt.“ Auch was die Hotelbelegung angeht, ist Schimmer positiv gestimmt. Bis Oktober sind die Buchungszahlen für das laufende Jahr ausgewertet. „Da liegen wir schon auf dem gleichen Level wie im Rekordjahr 2019. Und auch jetzt sind wir voll.“ Die Passionsspiele, der Tourismus-Workshop GTM in Oberammergau und auch der G7-Gipfel auf Schloss Elmau bescherten dem Landkreis enorme mediale Aufmerksamkeit. „Die Leute haben unglaublich tolle Bilder von der Region gesehen – und jetzt wollen sie sie in Ruhe genießen.“ Auswirkungen der Energiekrise auf Urlaubsbuchungen in und um die Marktgemeinde sieht Schimmer nicht.

Aber ihm treibt die Frage um, wie es nach dem Ende der Atomkraft in Deutschland, das für April 2023 geplant ist, um die Energieversorgung bestellt sein wird. Ob es dann zu Engpässen kommt und sich das dann wiederum in seinen Stromabrechnungen niederschlagen wird. „Der einzige Vorwurf, den ich unserer Politik mache, ist die fehlende Planungssicherheit, denn die ist für unsere Branche tödlich.“ Der Manager des Garmischer Hofs rechnet im kommenden Jahr wieder mit einer hohen Auslastung. Zahlreiche Buchungsanfragen liegen schon vor. Jetzt sperrt Schimmer bis zum 25. Dezember sein Hotel aber erst mal kurzzeitig zu. Damit auch seine Mitarbeiter Weihnachten feiern können. „Als Dankeschön für ein fantastisches Jahr.“