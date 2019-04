Eishockey-Fest in Garmisch-Partenkirchen: 5845 Zuschauer feiern Sieg der Nationalmannschaft

+ Jubeltraube: Das DEB-Team feiert seinen 3:1-Sieg. © Koglin

Garmisch-Partenkirchen – Toni Söderholm ist nicht dafür bekannt, seine Emotionen nach außen zu tragen. Ruhig und sachlich analysiert der Bundestrainer in der Regel die Auftritte seiner Mannschaft. Gefühlsausbrüche in der Öffentlichkeit – Fehlanzeige. Umso bemerkenswerter war die Reaktion des Finnen auf ein Plakat der Fans des SC Riessersee. „Zweieinhalb Jahre durch dick und dünn – danke Toni“, stand darauf geschrieben. Sie hatten es am Samstagabend vor Beginn des Länderspiels zwischen Deutschland und der Slowakei ausgerollt. Eine Hommage an ihren Ex-Coach – die Söderholm sichtlich rührte. „Eine geile Aktion“, sagte der 41-Jährige. Nach Spielschluss ging er persönlich in die Kurve, um sich zu bedanken. „Toll, die Gesichter von früher zu sehen.“