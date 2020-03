Gesundheitsamt entscheidet: Keine Playoffs vor Zuschauern beim SC Riessersee

Das war‘s vermutlich mit den Eishockey-Playoffs für den SC Riessersee. Garmisch-Partenkirchens Landrat Anton Speer (Freie Wähler) verkündete am Mittag, dass es keine Spiele vor Zuschauern im Olympia-Eissportzentrum geben wird. „Ich habe das abgesagt, das nehme ich auf meine Kappe“, betont Speer. „Ich habe das sicher nicht gerne gemacht, aber es gibt keinen anderen Weg.“ Hintergrund ist offenbar auch ein weiterer bestätigter Fall im Landkreis, der heute noch bekannt gemacht werden soll.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen des SC Riessersee, Kaufmännischer Leiter Andreas Wieland und Geschäftsführer Panagiotis Christakakis, wurde die Lage am heutigen Dienstagvormittag im Landratsamt erörtert. Die Vertreter des Gesundheitsamts machten klar, dass es Begegnungen ohne klare Auflagen nicht geben wird. Für die SCR-Verantwortlichen wären diese Hürden nicht zu meistern gewesen. Beispielsweise hätte jeder einzelne Besucher der Partien registriert und interviewt werden müssen, wo er sich zuletzt aufhielt, mit wem er Kontakt hatte. „Das können wir nicht machen“, sagt Christakakis in einer ersten Stellungnahme. „Damit können die Spiele nicht stattfinden.“

Speer betont, dass die Entscheidung letztlich von allen Beteiligten akzeptiert worden ist. Auch hinsichtlich einer wohl weiteren Ausbreitung des Corona-Virus in der Region. Zudem werde an einer Lösung gearbeitet, dass dem SCR kein Schaden entsteht. „Der Landrat macht alles für uns, was er tun kann“, bestätigt Christakakis.

Der Verein wartet nun vor allem auf eine Entscheidung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), wie weiter verfahren wird. Am späten Nachmittag soll es dazu weitere Informationen geben. Eines macht Christakakis nochmals klar: „Playoff-Spiele vor leeren Rängen wird es bei uns nicht geben.“