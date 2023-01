Endlich wieder Stimmung im Olympia-Skistadion

Von: Sven Sartison

Reisegruppe aus Baden-Württemberg: (v.l.) Manuel, Jutta, Judith, Santina und Sabrina unterstützen nicht die DSV-Adler, sondern die Athleten aus Polen, Norwegen und Österreich. © Sartison

Nach zwei Corona-Jahren kehren die Fans beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zurück ins Olympia-Skistadion. Die Freude darüber ist riesig, die Stimmung ausgelassen.

Ein lang gezogenes „Ziiiiieh“ hallt durch das Olympia-Skistadion, gefolgt von frenetischem Jubel. Nach zwei Jahren coronabedingter Abwesenheit sind die Zuschauer gestern Mittag beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen zurückgekehrt. Die Sportart Skispringen, sie fand auch während der Pandemie statt. Doch das Event drumherum, das hat gefehlt.

Nicht nur den Athleten, wenn sie sich von der Schanze nach unten stürzen, abspringen, und getragen von der Luft nach neuen Bestweiten jagen. Mit den Fans im Rücken, oder besser gesagt vor Augen, ist das doch etwas ganz anderes. Auch die Zuschauer, 20 000 sind es im ausverkauften Skistadion, haben genau darauf so lange sehnsüchtig gewartet. Und das spürt man.

Für Markus Eisenbichler seit 10 Uhr im Stadion: (v.r.) Lea, Miriam und Saraphina aus Niedersachsen. © Sartison

„Es ist eine sehr gute Stimmung“, zeigt sich Manuel, Fan der polnischen Springer, begeistert. „Wir werden wiederkommen.“ Gemeinsam mit Mutter Jutta, Schwester Santina sowie den beiden Freundinnen Judith und Sabrina hat der 34-Jährige den weiten Weg aus der Nähe von Pforzheim auf sich genommen, um erstmals beim Neujahrsspringen dabei zu sein.

Am Ende kann er mit den unzähligen anderen Fans des polnischen Teams den dritten Platz von Dawid Kubacki bejubeln. Der Sieg geht an den Norweger Halvor Egner Granerud – ganz zur Freude von Sabrina aus der baden-württembergischen Reisegruppe. „Besser konnte es nicht laufen“, findet die 32-Jährige. Bereits zum vierten Mal ist sie an Neujahr vor Ort. Die Stimmung, sagt sie, sei so gut wie vor Corona, ein Unterschied absolut nicht auszumachen.

Fans nehmen weite Anreisen auf sich

Das erste Mal richtig laut wird es, als mit Felix Hoffmann der erste DSV-Adler auf dem Absprungbalken Platz nimmt. Nachdem der 25-Jährige das Duell gegen den Japaner Naoki Nakamura für sich entscheidet, skandiert Moderator Wolfi Hostmann „Finale oho“ – und bekommt vom Publikum ein „Finaleee ohooo“ zurück.

Auch Lea aus Niedersachsen jubelt da noch mit. Nach dem Aus ihres Lieblings Markus Eisenbichler ist die Stimmung bei der 18-Jährigen dann jedoch sichtlich im Keller. „Der Frust ist groß, ich bin extrem enttäuscht“, sagt sie nach dem Sprung auf 124 Meter, der am Ende nur zu Platz 32 reicht. Dabei waren ihre Freundin und sie extra frühzeitig angereist, um die bestmögliche Sicht zu haben. „Wir stehen seit dem Einlass um 10 Uhr hier, wollten unbedingt nach ganz vorne.“

Rund 750 Kilometer fürs Neujahrsspringen: Marianne und Clemens Westphal sind aus Münster angereist. © Sartison

Deutlich besser ist die Laune bei Marianne und Clemens Westphal. Das Ehepaar aus Münster hat wegen des Springens den Jahreswechsel in Garmisch-Partenkirchen verbracht. „Es ist wichtig und schön, dass die Fans wieder da sind“, bringen sie auf den Punkt, was wohl jeder der 20 000 Zuschauer gedacht haben mag.