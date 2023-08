Einsatz-Marathon für Bergwacht Garmisch-Partenkirchen: 22 Mal müssen Retter binnen vier Tagen ausrücken

Von: Manuela Schauer

Aus steilem Felsgebiet am Hochblassen befreit die Bergwacht einen Mann. © Bergwacht Garmisch-Partenkirchen

Die Mitglieder der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen haben einen regelrechten Einsatz-Marathon hinter sich. Ganze 22 Mal rückten sie zwischen Samstag und Dienstag aus.

Garmisch-Partenkirchen – Seine Lage: äußerst prekär. Der Bergsteiger versuchte, die Nordwand des Hochblassen zu queren. Ohne Erfolg. In dem steilem Felsgelände wusste der Mann nicht weiter, ging es für ihn nicht weiter. „Er war blockiert“, sagt Ludwig Karrasch, Ausbildungsleiter bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Kräfte der Bereitschaft rückten zu dem Mitdreißiger aus, nachdem dieser den Notruf abgesetzt hatte.

Es war nicht die einzige Alarmierung an dem verlängerten Wochenende um Mariä Himmelfahrt. 22 Einsätze verzeichnete die Organisation zwischen Samstag und Dienstag. Einer mit traurigem Ende. Ein älterer Herr ist erfolglos auf dem Wank reanimiert worden. Mehr möchte Karrasch aus Rücksichtnahme nicht sagen.

Aus steilem Felsgebiet am Hochblassen befreit die Bergwacht einen Mann (rote Markierung). © Bergwacht Garmisch-Partenkirchen

Mit allen Schwierigkeitsgraden haben es er und seine Kollegen zu tun bekommen: von alpin banal bis hoch anspruchsvoll. In letztere Kategorie fiel die Angelegenheit am Hochblassen. Selbst den erfahrenen Rettern verlangte der Einsatz viel ab. In die gefährliche Situation hatte sich der Mann am Dienstag manövriert, weil er nach dem Jubiläumsgrat nicht ins Grießkar abgezweigt war. Stattdessen nahm er den Weg in Richtung Hochblassen und versuchte, über die Blassenrinne abzusteigen. Die erste Endstation. Es folgte die zweite in der Nordwand. Nach zirka eineinhalb Stunden hatten zwei Bergwacht-Aktive den Mann aus seiner Notlage befreit, er blieb unverletzt. „Bei so komplizierten Sachen“, verdeutlicht Karrasch, „braucht man nicht so viel Personal.“

Fall abgehakt. Einer der vielen. Wobei vor allem am Sonntag mit zwölf Einsätzen Hochphase herrschte. „Teilweise gab es zwei, drei parallel“, erzählt der Ausbildungsleiter, der in den vergangenen Tagen selbst mehrfach ausrückte. Das Gewitter, das durchgezogen ist, löste alleine schon zwei aus. Insgesamt über 30 Kräfte, die alpine Einsatzgruppe der Polizei und vier verschiedene Hubschrauber verrichteten bis teilweise spät in die Nacht hinein während dieser intensiven Tage ihren Dienst. Zudem unterstützte das LKLD Penzberg und die Bergrettung Ehrwald die Vermisstensuche an der Zugspitze, die von Sonntagabend bis Montagnachmittag lief. Ein polnischer Staatsangehöriger, der sich kurz vor dem Gipfel aufhielt und übereine Armverletzung klagte, hatte den Notruf abgesetzt. Gefunden wurde er nicht, aber ein Wanderer mit Armschlinge im Bereich der Knorrhütte gesichtet (wir berichteten). „Das ist jetzt Polizeisache“, meint Karrasch.

Ungewöhnlich ist die Schlagzahl an Einsätzen aber nicht für die Garmisch-Partenkirchner Bereitschaft. Dass die Retter so oft gefragt sind, kommt immer mal wieder vor. Häufiger im Winter als im Sommer. Personalengpässe? Gibt’s nicht. „Wir haben ein internes Alarmierungssystem“, sagt Karrasch. Damit kann die Bergwacht Hilfe nachordern. mas