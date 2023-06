Hunderte Polizisten erstürmen Gudiberg: Knallhart-Wettkampf der Spezialeinheiten

Von: Josef Hornsteiner

120 Kilo schwer sind die fünf Baumstämme, die die Einsatzkräfte schleppen müssen. © Angelika Warmuth/dpa

140 Polizisten aus Spezialeinheiten aus ganz Deutschland duellieren sich kräftezehrend am Gudiberg. Was nach schweißtreibender Gaudi aussieht, ist knallharte Übung für den Ernstfall.

Garmisch-Partenkirchen – Sie sind knüppelharte Burschen und Mädels. Kein Wunder, müssen sie im Alltag Flaschen- und Steinwürfe von gewalttätigen Demonstranten aushalten. Bengalos und Böller von Hooligans bei Fußballspielen. Müssen nach gefährlichen, bewaffneten Straftätern fahnden und diese verhaften. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn es für normale Polizeikräfte zu gefährlich wird. Mit dem Unterstützungskommando, kurz USK, ist nicht zu spaßen – es sei denn, sie schlagen einmal den Nagel schief ins Brett. Dann gibt’s als Strafe Purzelbäume. Oder sie rutschen mit dem Zipfelbob von der Skisprungschanze ins Tal. Oder kraxeln auf Biertischen herum. All das waren Disziplinen beim bundesweiten Polizei-Wettkampf am Mittwoch, 28. Juni, im Garmisch-Partenkirchner Skistadion.

Auch wenn manche der verschiedenen Stationen spaßig klangen, war der Wettstreit eine knallharte Übung für den Ernstfall. 20 Teams aus Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) des gesamten Bundesgebiets haben sich duelliert. Neben Wiagsogschneidn, 120 Kilogramm schwere Baumstämme hieven und über Hindernisse aus Heu springen musste auch die große Skisprungschanze und sogar der gesamten Gudiberg ersprintet werden. Was anstrengend, aber eher nach Gaudi klingt, ist in Wirklichkeit bis ins Kleinste durchdacht und ein raffiniertes Trainingsprogramm der USK-Ausbilder für ihre Elitetruppe. „Da ist viel Taktik mit im Spiel“, sagt Polizeihauptkommissar Achim Leuchter, selbst 30 Jahre lang Mitglied der USK und Federführer der Parcours-Planung am Gudiberg.

Spezialgebiet der USK-Einheiten: Personen festnehmen, die massiv Widerstand leisten

Mit Zipfelbob die Schanze hinab geht es für die Beamten. © Angelika Warmuth/dpa

Das Spezialgebiet der USK-Einheiten sind Festnahmen. Sie trainieren täglich, Personen festzunehmen, die massiven Widerstand leisten. Sie lernen, wie man Straftäter aus einer Menschenmenge herausfischt und wie man sich bei Messerattacken selbst verteidigt.

Der Übungswettkampf gestern und heute ist hochkomplex und dem Laien nur schwer zu erklären. Insgesamt müssen die Teams acht Stationen in ganz Bayern bewältigen. Dazu zählen Parcours mit E-Fahrzeugen auf dem Fliegerhorst der Bundeswehr in Fürstenfeldbruck, Wasserrettung im Karlsfelder See in Karsfeld, Bewältigen einer lebensbedrohlichen Einsatzlage in der Münchner Allianz-Arena – und eben der Massenstart im Olympia-Skistadion mit physischen Komponenten und Teamaufgaben gestern in Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen: Mannschaften kämpfen zu fünft im Team

Immer zu fünft im Team schwitzten die Polizisten nicht nur beim Sprint auf die Skisprungschanze oder beim Hieven von Fässern über die Stufen der Zuschauertribüne – auch Hirnschmalz war nötig, da es zwischen den kraftraubenden Aufgaben Rätsel zu lösen galt. So saßen im Zielbereich der Skisprungschanze an mehreren Tischen Statisten (ebenfalls Polizisten) in Lederhosen und im Dirndl – pro Biertisch eine unterschiedliche Anzahl an Personen. Wenn ein Team auf der Skisprungschanze ankam, musste es einen Tresor mit Zahlencode knacken. Die Kombination: die Anzahl jener an den Biertischen von links nach rechts im Stadion. „Wer sich die nicht gemerkt hat, musste zurücklaufen und nachzählen“, erklärt Leuchter.

Austragungsort war heuer deshalb Bayern, weil die dortige USK den letzten Wettkampf 2019 in Bremen gewonnen hatte. Und da der Austräger nicht teilnehmen darf, war diesmal keine oberbayerische Mannschaft dabei. Siegreich bei der Station in Garmisch-Partenkirchen war übrigens die BFE Hünfeld. Aber wer endgültig gewinnt, wird erst nach Auswertung der insgesamt acht Stationen klar sein.