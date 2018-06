Erschöpft am Mauerläufer: Rettungsaktion für Slowakin

Eine Slowakin ist beim Abstieg vom Jubiläumsgrat den falschen Weg gegangenen und landete prompt im Rettungshubschrauber Christoph Murnau.

Garmisch-Partenkirchen – Weil eine Slowakin am Sonntagnachmittag vor Erschöpfung nicht mehr weiterkam, musste die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen zu ihrer Rettung ausrücken. Die Alarmierung ging gegen 14.15 Uhr ein. Zunächst klang es so, als würde die Frau aus Bratislava (Jahrgang 1982) an der Ferrata festsitzen. Dann zeigte sich, dass sie irrtümlich in den Mauerläufer-Klettersteig an der Alpspitze eingestiegen war. Zwei Bergretter machten sich daraufhin mit dem Hubschrauber auf den Weg. Oben angekommen, sprach ein Kollege der Bergwacht München das Einsatzteam an. Er hatte die Frau bereits vom Hochalmsattel aus mittels Fernglas geortet. Die Slowakin befand sich im oberen Teil und konnte somit direkt mit der Winde gerettet werden. Ein Bergretter wurde abgewinscht und machte die erschöpfte Frau für den Transport bereit. Der zweite Kamerad holte sie dann mittels Winde ab. Gegen 15.20 Uhr war der Einsatz, bei dem die Zusammenarbeit aller Beteiligten hervorragend funktionierte, beendet.

