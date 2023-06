Erst die Musik, dann der Sport: Die Kritik wegen der Terminkollision ist angekommen

Von: Tanja Brinkmann

Strahlende Gesichter beim Staatsempfang: (v. l.) Dr. Hans Joachim Heßler, Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Ex-Kunstminister Wolfgang Heubisch, Bürgermeisterin Elisabeth Koch, Kunstminister Markus Blume, Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber und Künstlerischer Leiter Dr. Dominik Sedivy. © Thomas Sehr

Richard-Strauss-Tage und Zugspitz-Ultratrail in Garmisch-Partenkirchen - diese zwei Großveranstaltungen an einem Wochenende ernteten auch Kritik. Die ist angekommen bei Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Zur Freude der Musik-Liebhaber versprach sie, dass das eine einmalige Sache war. 2024 finden die Tage zu Ehren des Komponisten vor dem Berglauf-Event statt.

Garmisch-Partenkirchen – Nie wieder. Zwei Worte, für die Elisabeth Koch viel Jubel erntet. Zwei Worte, die aber auch deutlich zeigen, was bei diesen 35. Richard-Strauss-Tagen in Garmisch-Partenkirchen nicht ganz gepasst hat. Das Ambiente, die festliche Atmosphäre haben weitgehend gefehlt, weil zeitgleich der Zugspitz-Ultratrail mit tausenden Bergläufern, deren Begleitern und einer großen Fach-Messe rund ums Kongresshaus über die Bühne ging.

Die Kritik ist bei mir angekommen“, betonte die CSU-Bürgermeisterin gestern vor zahlreichen Ehrengästen beim Matineekonzert mit einer kleineren Besetzung der Pilsner Philharmonie unter Leitung von Rémy Ballot im Michael-Ende-Kurpark . Dort leistete sie „Abbitte, dass zwei große Veranstaltungen gleichzeitig stattgefunden haben“. Persönlich missfiel ihr dabei besonders, dass der Brunnen am Richard-Strauss-Platz komplett zugebaut war. Eine derartige Terminüberschneidung „geht nicht mehr“. Wird es 2024 nicht geben, da kommt erst die Musik, dann der Sport.

Viel Beifall gibt’s für so manchen Redebeitrag und für die Musik beim Matineekonzert im Michael-Ende-Kurpark. © Thomas Sehr

Koch zeigte sich beim Staatsempfang nach dem Konzert aber froh, „dass wir das unter den Umständen so gut hinbekommen haben“. Eine Einschätzung, die Künstlerischer Leiter Dr. Dominik Sedivy bestätigt. „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden.“ Er freue sich über den Besucherzuspruch und auch darüber, dass die unterschiedlichen Formate sehr gut angenommen wurden. Das Feedback, das ihn erreichte, sei durchweg positiv gewesen. Auch die Konzertbesucher, die ihn beim Kammermusikabend auf die Duschen am Eingang zum Konzertsaal Richard Strauss angesprochen hätten, „haben’s großteils mit Humor genommen“. Freilich erreichte auch ihn „berechtigte Kritik über die zeitliche Überlappung“. Es war ein Versuch, das haben er und die Ultratrail-Organisatoren auch im Vorfeld betont. Und einige Läufer nahmen das Angebot durchaus an, nach dem Sport ein Konzert zu besuchen – mit Startnummer gab’s übrigens je zehn Tickets pro Veranstaltung zum halben Preis.

Kunstminister Markus Blume sieht noch Luft nach oben

Die entspannte Atmosphäre, die Möglichkeit, auch leger gekleidet ins Konzert zu gehen, schätzt Markus Blume an Garmisch-Partenkirchen. „Hier kommt man gerne her“, betonte der Staatsminister für Wissenschaft und Kunst (CSU). Dem Markt, der eine besondere Stelle im bayerischen Festspiel-Kalender einnehme, sei es gelungen, den Geist von Strauss bis heute wachzuhalten. Dafür ist Constantin Strauss, Urenkel des weltberühmten Komponisten, ausgesprochen dankbar. Sein Urgroßvater, davon ist er überzeugt, hätte sich wenig an dem „sicher nicht ganz glücklichen“ Zusammentreffen von Klassik und Sport gestört. „Das Wichtigste für ihn war, dass seine Musik gespielt wird.“

Und das geschah vor allem am Wochenende. Blume sprach von „einem wunderbaren Programm, bei dem Großartiges präsentiert wurde". Deshalb seien dem Freistaat die Strauss-Tage auch lieb und teuer. 120 000 Euro sind in diesem Jahr wieder für die Reihe geflossen. Dass der Minister am Abschlusstag zum Staatsempfang einlud, ist ein weiteres, sichtbares Zeichen der Wertschätzung. „Sie können auch künftig fest mit uns rechnen", versprach Blume. Die neue Konzeption gefällt ihm. Auch, dass es Garmisch-Partenkirchen gelungen ist, das Defizit abzubauen. „Man muss so ein Erbe gut verwalten und mehren, das gelingt hier", sagte er im Tagblatt-Gespräch. Für künftige Strauss-Tage sieht er allerdings „noch Luft nach oben, da geht noch mehr". Worte, die seine Parteifreundin Koch gleich aufnahm. Im Gespräch mit dem Minister dachte sie laut übers Skistadion mit seiner neuen Flutlichtanlage nach. „Das wäre doch was", meinte sie. Ein Open-Air-Konzert in der Olympia-Anlage mit Blick aufs Wettersteinmassiv kann sie sich gut vorstellen. Ob daraus schon zum 75. Todestag des Komponisten etwa wird, der im kommenden Jahr gewürdigt wird, steht nicht fest. Sicher ist nur, dass die 36. Richard-Strauss-Tage allein der Musik gehören.