Der erste Deutsche im All: Garmisch-Partenkirchner verband Freundschaft mit Sigmund Jähn 

Kurz vor seinem Tod hat Dr. Günter Steinebach mit Sigmund Jähn telefoniert. Mit seinem Freund, dem Raumfahrer, der als erster Deutscher die Erde vom All aus gesehen hat. Viele Erinnerungen und Erlebnisse verbindet der Garmisch-Partenkirchner mit Jähn.

+ Ein Team: Waleri Bykowski (l.) und Sigmund Jähn fliegen am 26. August 1978 mit der Sojus 31 ins All © dpa Garmisch-Partenkirchen – Der jungen Frau fällt sie sofort auf. Die rote Krawatte mit den goldenen Raketen drauf. Die gefällt ihr. Die wär sicher auch was für ihren Papa. Schließlich lebt der für die Raumfahrt, seit seiner Kindheit interessiert er sich dafür. Aber ihr Vater, Dr. Günter Steinebach, ist halt kein Astronaut. Und die rote Raketenkrawatte tragen nur Raumfahrer. Weltweit. Mit Stolz. So wie Sigmund Jähn an diesem Abend. Der Mann, der 1978 als erster Deutscher ins All geflogen ist.

Steinebach kennt ihn gut. Auf einer Tagung des Internationalen Förderkreises für Raumfahrt (IFR) haben sie sich vor über 20 Jahren kennengelernt und sofort verstanden. Steinebach ist dessen Vize-Vorsitzender, Jähn wurde zu einem Freund. Noch vor gut zwei Wochen haben sie miteinander telefoniert. Steinebach wollte ihn wie immer zur Tagung einladen, zu der man sich in diesem Jahr in Bremen traf. Er könne nicht kommen, sagte Jähn, seiner Frau gehe es nicht gut. Er möge aber allen beste Grüße ausrichten. Hat Steinebach gemacht. Acht Tage später überbrachte er die guten Wünsche – als Antwort bekam er die traurige Nachricht. Sigmund Jähn ist tot. Im Alter von 82 Jahren starb er in seinem Haus im brandenburgischen Strausberg. „Ein Schock“, sagt Steinebach. Dem Garmisch-Partenkirchner bleiben gemeinsame Erlebnisse und Gespräche. Und die rote Krawatte.

Am Morgen, nachdem Steinebachs Tochter das Stück entdeckt hatte, drückte Jähn seinem Freund eine Tüte in die Hand. „Wenn sie dir nicht gefällt“, hat er gemeint, „schmeiß sie einfach weg.“ Den Schlips, noch original gebunden vom Vorabend. „Ein typischer Jähn.“ Noch einen hat Steinebach auf Lager.

+ Zwei Freunde: Dr. Günter Steinebach (l.) und Sigmund Jähn mit der roten Krawatte der Raumfahrer. © privat Eine Mauer schützt Swjosdny Gorodok, am Eingang zum Sternenstädtchen stehen Wachposten mit Maschinengewehren. Um die 6500 Einwohner leben dort. Nur ausgewählte Personen dürfen hinein. Zu geheim, zu wichtig, was hinter der Mauer nordöstlich von Moskau passiert. Die russischen Kosmonauten werden dort ausgebildet, auch US-amerikanische sowie europäischen Astronauten bereiten sich dort auf ihre Flüge ins All und zur internationalen Raumstation ISS vor. Jähn, geboren in Morgenröthe-Rautenkranz und damit in der ehemaligen DDR, kümmerte sich mit seinen Russisch-Kenntnissen um die deutschen Raumfahrer, wirkte als Organisator und Dolmetscher. Wenn sein Freund und seine Familie mal nach Moskau kommen, müsse er sich melden, hatte Jähn zu Steinebach gesagt. Dann treffen sie sich im Sternenstädtchen. Kein Blabla. Was Jähn sagte, meinte er.

Sigmund Jähn, der „bunte Hund unter den Raumfahrern“

Vor einigen Jahren verbrachten die Steinebachs drei Tage in der Astronauten-Stadt. Jähn zeigte ihnen alles. Er, der „bunte Hund unter den Raumfahrern“, wie Steinebach ihn nennt. Bescheiden, beliebt und überall bekannt. Mit einem Journalisten hatte Jähn einmal gewettet: Er bekommt eine Flasche Champagner, wenn einer der weit über 6000 Menschen in Swjosdny Gorodok ihn nicht kannte. Der Journalist hat verloren. Wichtig war ihm die Bekanntheit nicht. „Das Bad in der Menge mochte er nicht“, sagt Steinebach. Millionen von Menschen jubelten ihm und Waleri Bykowski, dem Kommandanten der „Sojus 31“, nach ihrer Rückkehr auf der Erde zu. Er war ein Held der Sowjetunion. Der er nie sein wollte. „Ich bin kein Volksheld“, sagte er einmal in einem Interview, „ich hatte nur Glück.“ Auch ein typischer Jähn.

Kosmonaut Jähn zeigt Familie aus Garmisch-Partenkirchen das Sternenstädtchen

Im Sternenstädtchen führte er die kleine Reisegruppe aus Deutschland zur weltweit größten Zentrifuge, zum Wasserbecken, in dem die Astronauten und Kosmonauten das Bewegen in der Schwerelosigkeit trainieren. Und zum Hintereingang. „Jetzt kommt mal mit.“ Mit diesen Worten brachte er die Reisegruppe zu einem Stück Mauer, in dem ein riesiges Loch klaffte. „Reingeschossen mit was weiß ich“, sagt Steinebach. So groß, dass jeder problemlos durchmarschieren konnte. Keine Maschinengewehre weit und breit. Dafür gesellige Nachbarn. Mit den Bewohnern des kleinen Dorfes im Wald gleich hinter Swjosdny Gorodok haben Jähn, Steinebach und Co. gegessen, getrunken, gefeiert. Über das Loch in der Mauer kamen sie zurück. „Ein Spaß.“ Steinebach lacht.

Harte Landung für Jähn nach fast acht Tagen im All

Seit seiner Kindheit fasziniert den 74-Jährigen die Raumfahrt, die Geschichten darüber saugt er auf. Auch jene, die er schon ungezählte Male gehört hat. Etwa jene von Jähns Landung in der kasachischen Wüste vor 41 Jahren. Irgendetwas an seinem Fallschirm war defekt, hart schlug Jähn nach sieben Tagen, 20 Stunden und 49 Minuten in der Schwerelosigkeit auf der Erde auf, brach sich einen Wirbel. Zeit seines Lebens litt er an Rückenschmerzen. Ob er gerne noch einmal ins All geflogen wäre? Steinebach ist davon überzeugt. „Er hätte sofort seine Koffer gepackt.“ Fast bis zuletzt war Jähn, der in Morgenröthe-Rautenkranz ein Museum aufgebaut hat, in der Raumfahrt tätig, betreute auch den Deutschen Astronauten Alexander Gerst.

Vor etwa einem Jahr hat Steinebach seinen Freund zum letzten Mal gesehen, telefoniert haben sie öfter. Bald wollte der Garmisch-Partenkirchner ihn wieder besuchen. Dazu wird es nicht mehr kommen.

Steinebach aus Garmisch-Partenkirchen hält Krawatte in Ehren

Wie ein Omen wirkt es im Nachhinein, was Steinebachs Haushälterin passiert ist: Sie löste vor wenigen Wochen Jähns gebundenen Schlips. Ein Versehen, natürlich. Steinebach war dennoch sauer, zu wichtig ist ihm das Erinnerungsstück. Er wird die Raketenkrawatte in Ehren halten. Auch ohne Original-Knoten.