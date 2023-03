Vater soll Erzieherinnen wüst beleidigt und nachgestellt haben: Fall landet vor Gericht

Von: Angela Walser

Vater ging Erzieherinnen so brutal an, dass diese die Reißleine zogen - nun landete der Fall vor Gericht. SYMBOLBILD © dpa

Ein Vater ging Erzieherinnen in einem Kindergarten in Garmisch-Partenkirchen verbal so dermaßen an, dass diese weinend den Raum verließen. Einer Betreuerin stellte der Arbeitslose sogar nach. Nun landete der Streit vor Gericht.

Garmisch-Partenkirchen – In einem Kindergarten in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen herrscht dicke Luft. Ein Vater hat sich angeblich so massiv gegen einige Erzieherinnen aufgestellt, dass die Leitung aufgefordert wurde, der Familie mit drei Kindern in der Einrichtung zu kündigen. Andernfalls drohten die Erzieherinnen zu gehen. Das wiederum hätte zur Folge gehabt, dass der Kindergarten eine Gruppe mit 18 Mädchen und Buben hätte schließen müssen.

Publik wurde der Fall jetzt durch eine Klage vor dem Landgericht München II. Mit der hatten sich die Eltern gegen die erfolgte Kündigung gerichtet. Sie hielten sie für unwirksam, weil eine angeblich benötigte Begründung fehlte. Doch hinter den Streitigkeiten steckte ein über Monate gewachsenes Missverhältnis zwischen dem Vater und der Einrichtung. So hatte der Mann behauptet, dass seine Kinder vernachlässigt würden. Dabei bedürften sie einer Förderung. Außerdem hielt er die angesetzten 20 Minuten für ein Elterngespräch für viel zu kurz bemessen.

Betreuungsproblem dürfte es für das Elternpaar nicht wirklich geben: Beide arbeiten nicht, sondern sind daheim

Auf einem Elternabend ging er zwei Mitarbeiterinnen verbal derartig an, dass sie weinend hinausliefen. Als sich der Vater dann auch noch in eine der Erzieherinnen verliebte und sie nach zahlreichen abgelehnten Date-Versuchen etwa eine Stunde lang allein im Wald beobachtete, während sie eine Schnitzeljagd für die Kinder vorbereitete, war es mit der Geduld der Mitarbeiterinnen vorbei. Sie stellten die Kindergartenleitung vor die Entscheidung, entweder er oder wir.

Vater geht Erzieherinnen verbal so dermaßen an, dass diese weinend den Raum verließen

In der Sitzung am Landgericht versuchte die Richterin behutsam, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Das Kindergartenjahr sei ja fast schon gelaufen und das Zwillingspaar befinde sich auf dem Sprung in die Schule. Doch von einer Einschulung war nach der üblichen Untersuchung ab- und eine Zurückstellung angeraten worden. Der Gau für die Erzieherinnen. „Warum wollen Sie, dass die Kinder trotzdem in der Einrichtung bleiben?“, erkundigte sich die Richterin beim Vater. „Sie sind auf einem guten Weg, haben sich weiterentwickelt“, antwortete er. Ein Kindergartenwechsel würde einen Rückschritt bedeuten, fügte er hinzu. Auch bekomme man in Garmisch-Partenkirchen nicht auf die Schnelle einen Platz.

Die Richterin wies beide Parteien darauf hin, dass mit einem Urteil der Streit noch nicht beendet sein müsse, weil die unterlegene Seite in Berufung gehen könne. Die Kindergartenleitung bestand dennoch auf einer Entscheidung. Die Gefahr, dass die Erzieherinnen kündigen könnten, sei zu groß. Dazu wird es wohl zunächst nicht kommen, denn das Landgericht München II wies die Klage ab. Damit ist die Kündigung, die zum 31. März greift, rechtens. Ein Betreuungsproblem dürfte es für das Elternpaar nicht wirklich geben. Beide arbeiten nicht, sondern sind daheim.