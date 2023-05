Der Lärm hat ein Ende: Neue Gullydeckel scheppern nicht mehr - Firma hat sich Trick patentieren lassen

Von: Josef Hornsteiner

Feintuning braucht es, um die konische Fräsung mit der Dichtung auszufüllen. © Josef Hornsteiner

Eine Münchner Firma installiert erstmalig konische Kanaldeckel in Garmisch-Partenkirchen. Anwohner sollen künftig mehr Ruhe haben. Das ist der Trick.

Garmisch-Partenkirchen – Kurz noch heißt es warten. Dann geht alles ganz schnell. Wie ein Spezialkommando rücken Claus-Dieter Haenlein und sein Team dem alten Gullydeckel zu Leibe. Ein großes Baufahrzeug und leuchtende Warnbaken versperren den Weg. Zwei Mitarbeiter lenken derweil den Verkehr auf der Parkstraße um. Dann wird der Kanaldeckel herausgehoben, beiseite geschafft und der Schacht konisch aufgebohrt. Arbeiter füllen die Spezialmasse ein, setzen die neue Abdeckung drauf und zum Schluss spritzen sie die Dichtung in den Graben – „und schon hat Garmisch-Partenkirchen einen scheppernden Kanaldeckel weniger“, sagt Haenlein stolz. Seine Firma hat wieder ganze Arbeit geleistet.

Sie sind unabdingbar, aber manchmal auch furchtbar nervig. Wenn Gullydeckel auf Straßen viel befahren werden, kann das den Anliegern schon einmal den Schlaf rauben, wenn Autos darüber fahren und es scheppert. Ein Münchner Unternehmen hat dieses Problem nun in der Burg- sowie in der Parkstraße in Garmisch-Partenkirchen behoben. Das Geheimnis: konische Kanalabdeckungen, welche sich die Münchner Firma Haenlein schon vor Jahrzehnten patentieren lassen hat.

Rücken dem Gullydeckel zu Leibe: Arbeiter entfernen die alte Abdeckung in der Parkstraße. © Josef Hornsteiner

Mitarbeiter der Gemeindewerke begeistert von neuen Kanaldeckeln

Sieben Stück hat der Familienbetrieb kürzlich im Auftrag der Gemeindewerke ausgetauscht. „Die Gemeindemitarbeiter waren begeistert“, sagt Geschäftsführer Haenlein erfreut. Er und sein Team haben es sich auf die Fahnen geschrieben, Straßen von wackeligen und damit scheppernden Kanaldeckeln zu befreien.

Das Besondere an Haenleins Technik ist der verbaute Schachtrahmen, auf dem der Kanaldeckel liegt. Die Außenwände verlaufen nicht wie bei herkömmlichen Modellen gerade, sondern konisch. Dazu hat Haenlein eine Fräse entwickelt, die sich mit aufgesetzten Pratzen schräg in den Asphalt gräbt. Die Idee ist ihm beim Betrachten seines kegelförmigen Badewannenstöpsels gekommen. Der Vorteil: Rollt ein tonnenschwerer Laster über den Deckel, lastet der Druck nicht nur an der schmalen Unterseite des Rahmens, sondern verteilt sich auf die schrägen Außenwände.

Neue Gullydeckel: Es hat sich ausgescheppert

Fünf Jahre hat der technische Kaufmann alleine in die Entwicklung gesteckt, ehe er 2002 zum ersten Mal im Münchner Westen seinen neuartigen Gullydeckel verbauen durfte. Was mit einem anfing, breitete sich in ein großflächiges Geschäft aus: Mittlerweile sind über 3000 Stück in der bayerischen Landeshauptstadt verbaut. „Der gesamte Mittlere Ringe und unzählige weitere Straßen sind mit unseren Deckeln bestückt“, erzählt er stolz.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen scheint sein Produkt, für das er fünf Jahre Garantie gibt, gut angekommen zu sein. Die nächsten werden auf der Bundesstraße bei Ettal repariert. Und voraussichtlich wird es auch in Garmisch-Partenkirchen langfristig nicht bei den sieben Verbauten bleiben. JOSEF HORNSTEINER