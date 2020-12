Corona-Babyboom bleibt aus, aber drei „Christkindl“ auf dem Weg

Ein deutlicher Anstieg an Geburten wurde für das Jahresende prognostiziert. Weil Paare während der ersten Corona-Welle mehr Zeit miteinander verbrachten. Doch zumindest im Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat sich das nicht bestätigt.

Garmisch-Partenkirchen - Drei Mütter sind’s. Sie bringen in diesem Jahr ein Christkind im Klinikum Garmisch-Partenkirchen auf die Welt. Also in der Theorie. Wenn sich die drei Babys genau an den Plan halten. Berechnet ist ihre Geburt auf den 24. Dezember. Nur: Kaum ein Kind kommt pünktlich – weniger als fünf Prozent. Die Mütter und Väter dürfte es freuen.

„Nicht der beliebteste Termin“ sei der Heiligabend, sagt Sabine Legl-Türk. Freilich: Am Ende spiele es keine Rolle. Aber wenn es sich Eltern aussuchen dürften: Sie würden nicht den 24. Dezember wählen. „Aber mei“, sagt sie. „Es muss eben auch Christkindl geben.“ Genauso wie Kinder, die am 29. Februar auf die Welt kommen. Noch so ein ungeliebtes Datum.

Rekord-Christkindljahr war 2016

Seit 38 Jahren arbeitet Legl-Türk als Hebamme im Klinikum Garmisch-Partenkirchen, seit über sieben Jahren leitet sie das Team. Wie viele Weihnachtskinder sie in ihrer Zeit auf die Welt gebracht hat – sie weiß es nicht. Die elektronischen Aufzeichnungen des Klinikums sagen: 34 waren es seit 2000, sechs im Rekord-Christkindljahr 2016. Keines kann und will Legl-Türk herausgreifen, es gibt für sie nicht das eine Baby und seine Geschichte. „Jede Geburt ist etwas Besonderes. Immer sind so viele Emotionen dabei.“ Wie damals, irgendwann, an einem wunderschönen Sommer-Sonnentag. Mit einem Schlag wurde es dunkel. Blitze erhellten den schwarzen Himmel, Donner grollten und krachten. Weltuntergangsstimmung über dem Kreißsaal. Ein Baby kam – und das Gewitter ging. Sonnenschein und blauer Himmel, als hätte es das Unwetter nicht gegeben. Legl-Türk erzählt’s und unterbricht sich selbst. Man könne es kaum erklären, müsse es erlebt haben. Um die Gefühle verstehen und spüren zu können.

Das erleben sie und ihre Kolleginnen – 19 Hebammen arbeiten im Mutter-Kind-Zentrum – jedes Mal aufs Neue. Egal, an welchem Tag oder zu welcher Jahreszeit das Kind auf die Welt kommt.

Eine Tendenz sagt: Im Sommer sind es mehr. Warum? Keiner weiß es. Man habe das Phänomen untersucht, sagt Dr. Rainer Wahl, seit 2009 Leiter der Gynäkologie. Aber keine Erklärung gefunden. Ohnehin schwanken die Zahlen. Auch eine Delle in einem Jahr oder einem Monat oder ein deutlicher Ausschlag nach oben lasse sich oft nicht plausibel belegen.

Unsichere Zeiten: Familienplanung nicht Thema Nummer eins

Prophezeit hatte so mancher einen deutlichen Anstieg für Ende Dezember und Januar: 40 Wochen, nachdem Deutschland in den ersten Lockdown geschickt wurde. Die „Corona-Babys“ wurden schon angekündigt, der Lockdown-Babyboom. Wahl hat nie daran geglaubt. Zwar verbrachten ab März mehr Paare viel mehr Stunden miteinander. „Doch jeder war verunsichert“, sagt Wahl. Das sei nicht die Zeit, in der man sich mit der Familienplanung auseinandersetze.

Er behält Recht. In Garmisch-Partenkirchen bleibt ein Boom aus. Zwar dürfte das Klinikum mit über 1200 Geburten – nicht zu verwechseln mit geborenen Kindern, das sind noch einmal ein paar mehr – wieder einen Rekord aufstellen. Doch erkennt Wahl „nichts, was aus dem normalen Rahmen fällt“, auch nicht bei den Anmeldungen für Januar 2021.

+ Sieht keinen Boom: Dr. Rainer Wahl. © privat

Kein positiver Corona-Effekt also. Der Virus aber prägt natürlich den Alltag der Hebammen, Ärzte und werdenden Eltern. Strenge Regeln greifen, ein Test bei den werdenden Eltern ist Pflicht. Zunächst ein Schnell-, dann ein genauerer PCR-Test. Für dringende Situationen oder beispielsweise bei Verdachtsfällen liegt das Ergebnis dafür bereits nach einer Stunde vor. Bei bisher zwei Frauen fiel das Resultat positiv aus. Legl-Türk sagt dazu nur: „Die Kinder müssen auf die Welt.“ Das Klinik-Team, das selbst einmal die Woche einen Abstrich macht, muss auf die Schutzausrüstung vertrauen, auch wenn ein Restrisiko bleibt. Darüber aber mache sich im Moment der Geburt niemand Gedanken, betont Wahl.

Männer ein „Stück Heimat“ für die werdende Mutter

Bei allen Hygienevorschriften gilt es, das Menschliche nicht außer Acht zu lassen. So hat das Klinikum entschieden, dass der werdende Vater bei der Geburt nach wie vor dabei sein darf. Und die meisten Männer „sind wirklich tapfer, machen das super“. Da spricht Legl-Türk ein Lob aus. Stundenlang begleiten sie zum Teil ihre Frau. Die Hebamme bezeichnet die Männer als „Stück Heimat“ für die werdende Mutter. Die Geburt wollen die Leitende Hebamme und ihr Team so schön wie möglich gestalten, damit sie in bester Erinnerung bleibt. „Mit Masken aber ist das schwieriger.“

Es gibt dazu keine Alternative, das steht außer Frage. Doch damit gehe so viel verloren. Eine Form der Kommunikation, die Frauen „sehr empfindlich wahrnehmen“, sagte Wahl, gerade beim ersten Kind. „Es schmerzt“, sagt der Arzt, dass die Mimik, das stille Verstehen wegfällt. Berührungen aber, betont Legl-Türck, die Hand halten, streicheln, umarmen, wenn es die Situation erfordert, „das muss drin sein. Man darf die Menschen nicht steril behandeln“. Nicht in diesem so besonderen Moment, in dem am Ende weder Corona noch das Datum eine Rolle spielen.