Hochwasserschutz in Garmisch-Partenkirchen: Achtung! Es wird eng, laut und teuer

Von: Katharina Bromberger

Das über 100 Jahre alte Gerinne der Kanker muss dringend saniert werden. An der Brücke an der Mittenwalder Straße (r.) hat nun der dritte und letzte Bauabschnitt begonnen. Die Bäume dort sollen erhalten werden. © Katharina Bromberger

45 Millionen Euro investiert vor allem der Freistaat seit 2004 in den Ausbau von Kanker und Partnach. Bald ist dieses enorme Hochwasserschutzprojekt in Garmisch-Partenkirchen, eines der größten in Bayern, abgeschlossen. Nur noch 278 Meter fehlen. Die werden anspruchsvoll.

Garmisch-Partenkirchen – Die Gläser dürften in den Schränken stehen bleiben. Der Kaffee auf dem Tisch sollte nicht aus den Tassen schwappen. „So sehr wird’s hoffentlich nicht wackeln“, sagt Bauleiter Thomas Strickner. „Aber spüren wird man’s schon.“ Und hören auch, ganz sicher. Da will er keinem Anwohner etwas vormachen. „Es wird leider eine Lärmbelästigung geben.“ Genauso wie Verkehrsbehinderungen. Danach aber haben die Partenkirchner im Allgemeinen und die Kanker-Anwohner im Besonderen etwas, worauf sie Jahrzehnte verzichten mussten: Sicherheit bei einer Überschwemmung. Derzeit läuft der letzte Abschnitt eines der größten Hochwasserschutzprojekte Bayerns. Seit 2004 werden Millionen in Kanker und Partnach gesteckt.

Auf etwa zehn Millionen Euro kommen allein die etwa 600 Meter, in denen die Kanker im Ortsteil Partenkirchen oberirdisch von der Brücke an der Mittenwalder Straße bis zur Hauptstraße fließt. In einem ersten Bauabschnitt im Norden wurde 2021 der Bereich zwischen Haupt- und Schornstraße instandgesetzt (Kosten: rund 2,2 Millionen Euro), vor gut zwei Wochen der zweite Bauabschnitt im Süden (rund 2,3 Millionen Euro) von der Mittenwalder Straße bis zum Hammerschmiedweg fertiggestellt. Nun begannen die Arbeiter den dritten und letzten. Den schwierigsten. Es wird „brutal eng“, sagt Horst Hofmann. Und teuer. 5,2 Millionen Euro hat der Sachgebietsleiter beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim für die 278 Meter zwischen Netto-Parkplatz und der Brücke an der Schornstraße veranschlagt.

Ein straffer Zeitplan liegt vor Horst Hofmann vom Wasserwirtschaftsamt, Bauleiter Thomas Strickner und Flussmeister Andreas Funk. © Katharina Bromberger

Keine Gemeinde würde heute wohl genehmigen, was die Verantwortlichen damals genehmigt haben. Zum Teil schließen die Gebäude mit der maroden Ufermauer ab, zum Teil überragen sie diese sogar. Über 100 Jahre ist das Gerinne alt. Jeder Laie sieht: Es ist kaputt. An zahllosen Stellen bröckelt, reißt und bricht das Mauerwerk. Richtung Schornstraße haben es die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts schon einmal provisorisch abgestützt vor etwa zwei Jahren.

Nun muss es also auch noch auf diesem letzten fehlenden Teilstück saniert werden. Um das neue, außen etwa 3,30 Meter breite Betongerinne in dem eng bebauten Bereich einzubringen, werden unter den Häusern bis zu vier Meter lange Erdanker in die Seite getrieben, die die Böschung sichern. Dann wird’s laut für die Bewohner. Und die Hauswände könnten vibrieren. „Aber das ist sicher die erschütterungsärmste Variante“, betont Bauleiter Strickner von der österreichischen Firma Porr. Elf Grundstücksbesitzer sind betroffen. Unterstände, eine Garage und ein Schafstall mussten schon abgebaut werden. Zu nahe standen sie am Ufer. Sobald das U-förmige Gerinne fertig ist, werden sie wieder aufgestellt, zudem mögliche Schäden ersetzt. Ein Experte hat im Vorfeld detailliert die Häuser, ihre Mauern und den Putz dokumentiert. Einen ganzen Stapel an Beweisfotos hat Hofmann bekommen. „Er hat schon genau hingeschaut“, bestätigt Strickner. Er bleibt entspannt. „Nervös macht uns das alles sicher nicht.“ Da haben die Spezialisten schon andere bautechnische Probleme gelöst. Den Ort befreien sie von einer großen Gefahr.

Extrem eng ist’s an der Kanker: Zum Teil schließen die Häuser direkt mit der Ufermauer ab, manch ein Nebengebäude ragt sogar darüber hinaus. © Katharina Bromberger

1999 haben die beiden Wildbäche Kanker und Partnach Garmisch-Partenkirchen ins Chaos gestürzt. Nach fast vier Tagen Dauerregen traten beide Bäche über die Ufer. Einen Tag lang war der Markt von der Außenwelt abgeschnitten, die Pfingstflut verursachte allein in Garmisch-Partenkirchen einen Schaden in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Auch im August 2005 überschwemmte die Kanker Straßen und Häuser. Nur, weil die Anwohner mit Mist und allem, was sie für brauchbar hielten, das Wasser auf die Hauptstraße Richtung Loisach leiteten, hielten sich die Schäden in Grenzen.

Manch einer scheint die Dramen vergessen zu haben. Viele Gespräche hat Hofmann mit Anliegern während der gesamten Bauzeit geführt, nicht alle verliefen freundlich. Wenige endeten sogar im Gutachterstreit und Kampf um Entschädigungszahlungen. Den Peißenberger ärgert, dass manche in ihrer Dauerkritik eine Sache nicht verstehen: „Wir bauen das alles ja für sie.“ Dafür, dass ihr Hab und Gut bei der nächsten Überschwemmung nicht wieder untergeht. Doch die meisten, das betont Hofmann auch, nehmen alle Einschränkungen ohne ein Wort der Klage hin. „Viele freuen sich sogar, dass wir kommen, dass endlich was gemacht wird.“

Was dieses Mal ausbleibt, sind die lauten Proteste, die es noch im ersten Bauabschnitt gegeben hatte. Wie berichtet, waren 16 Bäume gefällt worden. Naturschützer sprachen von einem Frevel, das Wasserwirtschaftsamt von einer Notwendigkeit, nachdem deren Standfestigkeit dauerhaft nicht gewährleistet war. Das galt dieses Mal für drei Exemplare, entschied ein Gutachter. Neun Linden aber sollen die Arbeiten überleben. Mit Schalungsbrettern sind ihre Stämme geschützt. Sie zu erhalten, erfordert einen enormen Mehraufwand, weil das Wasser über Rohre auf die linke Seite des Baches verlegt werden musste – und deshalb auch die Nebengebäude der Anwohner weichen mussten.

In diesem Jahr steht den Mitarbeitern der Firma Porr noch ein straffes Programm bevor. Bis Ende des Jahres wollen sie den Bereich bis zur Dreitorspitzstraße fertigstellen und die Brücke dort erneuern – damit sie diese wieder für den Verkehr freigeben können, wenn im nächsten Jahr die Brücke an der Schornstraße abgerissen wird. Im September 2023 soll auch sie wieder stehen und die Kanker komplett verbaut sein. 45 Millionen Euro werden dann in den Ausbau von Partnach und Kanker geflossen sein, von denen 8,6 Millionen Euro die Gemeinde getragen hat.

„Dann sind wir tatsächlich fertig“, sagt Horst Hofmann. Nach 18 Jahren, in denen man sich um den Schutz an diesen beiden Flüssen kümmert. „Fertig mit den Nerven“, ergänzt er und lacht. Er freut sich jetzt schon auf das große Abschlussfest.