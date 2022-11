Was passiert mit der Alm? Esterberg-Entscheidung am 14. Dezember

Von: Christian Fellner

Die Esterbergalm: Sie besteht nicht nur aus dem Hof mit Wirtschaft, sondern auch 26 Hektar Land. © Peter Kornatz

Der Vertragsentwurf mit den Weidegenossen in der Causa Esterbergalm liegt vor. Bürgermeisterin Elisabeth Koch ist wütend über die Vorwürfe von Gemeinderat Martin Sielmann.

Garmisch-Partenkirchen – Elisabeth Koch (CSU) reicht’s. Wieder hat sie am vergangenen Montag einen Facebook-Eintrag von Martin Sielmann zur Esterbergalm lesen müssen. Wieder kam sie aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Diesmal aber sei der Gemeinderat der FDP zu weit gegangen. „Er lügt“, versichert die Bürgermeisterin. Sielmann behauptet zum Beispiel, dass der Hof am Esterberg keine Zentralheizung habe, die Gemeinde mit Öl oder Strom betriebene Heizlüfter aufstellen müsse, um das Gebäude zu erhalten. Unterm Strich wirft er dem Markt „ökologisch und ökonomisch gesehen vollständiges Versagen“ vor. Vorwürfe, die die Rathauschefin wütend machen. Koch betont: „Das stimmt alles nicht.“

Am Freitagmorgen lud sie spontan zu einem Gespräch ins Rathaus ein, um die Fakten zur Esterbergalm auf den Tisch zu legen. Dazu hatte sie auch Ernst Velten, den Leiter der Liegenschaftsabteilung, eingeladen, der mit der Abwicklung betraut ist. Fazit: In den vergangenen Wochen kam es zwischen Rathaus und der Weidegenossenschaft Partenkirchen nochmals zu intensiven Verhandlungen, die in einem vom Notar ausgearbeiteten Vertragsentwurf mündeten. Über diesen soll am 14. Dezember nicht öffentlich im Gemeinderat abgestimmt werden.

Zunächst aber erzürnt Koch die neueste Veröffentlichung Sielmanns. In der Tat sind dessen Behauptungen aus der Luft gegriffen. „Natürlich gibt es in der Alm eine Zentralheizung, die im Keller steht und mit Holz betrieben wird“, betont Velten. Lediglich eine Stube sei nicht mit einem Heizkörper versehen. „Dort wird über einen Kachelofen geheizt.“ Damit die Gebäude über den Winter nicht leiden, hat die Gemeinde unlängst mit den Weidegenossen eine Vereinbarung geschlossen, dass sich die Weiderechtler um den Erhalt der Alm kümmern, bis ein Vertrag zustande gekommen ist. Das bestätigt Joseph Grasegger, der Vorsitzende der Partenkirchner Genossenschaft. „Wir machen quasi die Hausmeisterarbeiten.“ Der Winterdienst –die Forststraße bis runter zur Wasserreserve muss dauerhaft von Schnee befreit werden – übernimmt im Gegenzug die Gemeinde. Zudem stellt sie das Holz für das Heizen des Anwesens in rund 1260 Metern Höhe zur Verfügung. „Da oben brauchen wir kein Diesel oder keinen Strom, die einzige Ressource ist Holz“, verdeutlicht Velten nochmals. In einem starken Winter müsse sicher zweimal am Tag nachgeschürt werden.

Was Koch und Velten wichtig ist: Die aktuelle Vereinbarung ist unabhängig von einem möglichen künftigen Vertrag zu sehen. „Sie ist keine Zusage oder gar ein Vorvertrag“, betont Velten. In dem Schriftsatz wird die Aufgabenverteilung definiert.

Mit Blick auf die Zukunft sind die Parteien aber ein gutes Stück weitergekommen. Von einem Verkauf ist das Rathaus mittlerweile abgekommen. Im Raum steht nun ein Erbbauvertrag, der den Weidegenossen auf 99 Jahren die Nutzung garantiert. Den politischen Gremien war eine Rückfalloption sehr wichtig. Will heißen, dass die Alm im Fall von Problemen direkt an den Markt zurückgeht. Eine solche Klausel hätte bei einem Verkauf maximal für eine Zeitspanne von 30 Jahren integriert werden können. Bei einem Erbbauvertrag „ist die Sicherheit für den Markt einfach größer“, erläutert Velten. Grasegger spricht von einem „Kompromiss, den wir eingehen mussten“. Der sei aber tolerierbar.

Koch legt Wert darauf, dass die Gemeinde im Fall der Esterbergalm nicht selbst aktiv geworden ist. „Wir haben im August 2020 den Antrag der Weidegenossen erhalten.“ Daraufhin habe der Markt ein Verkehrswertgutachten erstellen lassen, um zu erfahren, was die Almwirtschaft wert ist. Das zog sich über eineinhalb Jahre hin. Das umfangreiche Dossier lag erst im April 2022 im Rathaus vor. „Danach kam das Thema sofort in den Gemeinderat.“ Dieser gab nichtöffentlich am 2. Juni mit großer Mehrheit die Freigabe, dass die Gemeinde einen Vertrag notariell ausarbeiten solle. Allerdings nur mit den Weidegenossen. „Wenn wir die Alm hätten verkaufen wollen, hätten wir sie natürlich ausschreiben müssen“, merkt Velten an. Das sei aber nie die Absicht der Gemeinde gewesen. Koch betont: „Wir haben lediglich den Antrag behandelt.“ Denn das alleinige Interesse liege darin, die Esterbergalm als solche, als Weidefläche mit Bergwirtschaft, zu erhalten. „Nichts anderes.“

Damit bezieht sie Stellung auf die wiederholten Anschuldigungen Sielmanns, dass der Markt die Alm nicht ausschreibe. „Ich erwarte mir da ein öffentliches Verfahren, auch im Falle eines Erbbauvertrags“, fordert der FDP-Mann, der sich selbst um den Kauf der Alm beworben hatte. Exakt jenen Schritt kreidet Koch ihm zusätzlich an. Sielmann hatte – fünf Wochen nach der Sitzung – ein Angebot über 420 000 Euro für das 26 Hektar große Areal über seinen Anwalt abgegeben. Dabei sei die Summe, die das Experten-Gutachten ergab, bei Weitem höher ausgefallen. „Darunter dürfen wir als Gemeinde gar nicht verkaufen“, sagt Koch. Da diese Summen nur nichtöffentlich behandelt wurden, noch dazu in einer Sitzung, in der Sielmann anwesend war, fährt nun die Rathauschefin schwere Geschütze auf: „Er hat versucht, sich in einer nichtöffentlichen Sache einen Vorteil zu verschaffen.“ Koch ist entsetzt. „Als Marktgemeinderat hat er einen Eid geschworen, nicht zum Schaden des Marktes zu handeln. Da werden demokratische Grundsätze mit Füßen getreten.“

Sielmann argumentiert, er habe die Summen in der Sitzung nur kurz vernommen, er habe die Vorlage nicht, und sie sei auch nicht im Ratsinformationssystem vorhanden. Sein Anwalt habe mehrmals nach den Daten, auch dem Gutachten gefragt, aber keine Antwort erhalten. „Außerdem war das lediglich ein vorläufiges Angebot, ein genaues kann ich doch nur machen, wenn ich das Objekt kenne.“

Insgesamt hatten sich im Rathaus an die 15 Bewerber gemeldet – „aus ganz Deutschland“, verrät Velten. Allen hat die Gemeinde eine Absage geschickt. Mittlerweile steht für Koch und Velten auch fest: Wenn der Gemeinderat am 14. Dezember Nein sagt, „dann behalten wir die Alm und suchen selbst einen neuen Pächter“, sagt Koch.

Grasegger hofft dagegen auf einen positiven Ausgang der Sitzung. Denn, und das verrät er gerne: „Wir haben schon zahlreiche ernsthafte Interessenten.“ Ein Scheich sei nicht dabei, betont er und lacht. „Den brauchen wir da oben nicht. Wir wollen, dass der Esterberg so erhalten bleibt, wie er ist.“