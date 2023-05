Wieder Leben am Esterberg: Almwirtschaft seit dem Vatertag geöffnet

Von: Christian Fellner

Alles bereit für Gäste am Esterberg: Der Betrieb hat am Vatertag wieder begonnen. © privat

Mit dem Verkauf oder einer Verpachtung an die Weidegnossen hat es nicht geklappt, sehr wohl aber läuft der Betrieb wieder auf der beliebten Esterbergalm oberhalb von Garmisch-Partenkirchen: Die Gemeinde hat in Jutta Mayer und Astrid Schmid Pächterinnen gefunden, die die Wirtschaft maximal drei Monate betreiben, bis ein fester Pächter gefunden ist.

Garmisch-Partenkirchen – Einladend für eine Bergtour war das Wetter die vergangenen Tage nicht. Half aber nichts: Jutta Mayer und Astrid Schmid machten sich trotzdem auf den Weg hinauf zur Esterbergalm. Nicht allerdings, weil sie das Wanderfieber gepackt hat: Die beiden Isartalerinnen eröffnen am Vatertag (Donnerstag) die Wirtschaft wieder, übernehmen sie als Interimspächterinnen für den Markt Garmisch-Partenkirchen. „Maximal drei Monate“, betont Mayer. Dann soll der Berggasthof samt der 28 Hektar Grund in andere Hände gehen.

Um die Esterbergalm, auf 1262 Metern Höhe zwischen Wank und Fricken gelegen, hat es zuletzt einige Aufregung gegeben. Zunächst hatten bereits im Jahr 2020 die Partenkirchner Weidegenossen ein Kaufinteresse kundgetan, das erst einmal unerhört blieb. Im Sommer 2022 kündigte dann Hüttenwirt Toni Simon nach 19 Jahren am Berg. Der Gemeinderat gab danach grünes Licht für einen Verkauf. Als für diesen Fall rechtliche Probleme auftraten, war man noch zu einer Vergabe auf Erbpacht bereit. Letztlich zerschlug sich alles. Eine Einigung mit den Weidegenossen kam aus finanziellen Gründen nicht zustande. Nun hatte die Kommune weiterhin die Alm, die sie in jedem Fall vor einer Zweckentfremdung schützen will, aber keinen Pächter mehr.

Jutta Mayer hat Erfahrung mit spontanen Gastro-Engagements

An diesem Punkt kommt Jutta Mayer ins Spiel. „Die Gemeinde ist auf mich zugekommen“, sagt sie. Die frühere Betreiberin des Mittenwalder Eisstadions kennt sich aus mit spontanen Einsätzen als Gastronomin. Kurzzeitig führte sie übergangsweise das Haus des Gastes in Wallgau, zweimal trat sie rund um die G7-Gipfel mit Cateringangeboten in Erscheinung. Als die Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung im Abrams in Garmisch-Partenkirchen errichtet wurde, übernahm sie dort die Verpflegung. „Ich bin nicht ganz neu im Geschäft“, sagt Mayer und lacht. Oft an ihrer Seite: Astrid Schmid, deren Sohn Florian zuletzt das Kurhaus in Krün betrieben hat. „Sie ist als Köchin die Chefin in der Küche, ich kümmere mich um die Schänke und die Verwaltung. Wir arbeiten seit Jahren schon sehr gut zusammen.“

Für Elisabeth Koch (CSU) ist das eine „ideale Lösung. Ich bin superfroh, dass wir den Esterberg aufsperren können“, betont die Bürgermeisterin. Denn es sei ja im politischen Umfeld schon wieder geunkt worden, dass die Gaststätte den ganzen Sommer über geschlossen sein wird. „Darum haben wir uns sofort darum gekümmert, als klar war, dass wir mit den Weidegenossen nicht zusammenkommen.“

Hütte vom Vorpächter in einem einwandfreien Zustand übergeben

Die Partenkirchner Rechtler hatten sich den gesamten Winter über um das Anwesen gekümmert, geheizt, nach dem Rechten gesehen – quasi Hausmeister gespielt. „Das hat hervorragend geklappt, dafür sind wir sehr dankbar“, versichert Koch. Auch Vorpächter Toni Simon habe die Hütte bestens hinterlassen. Nach einem großen Frühjahrsputz geht es nun weiter. „Wir hatten auch alle Kontrollen schon da, es ist alles in Ordnung.“

Bis zum 15. Mai lief nun auch die recht kurzfristige Ausschreibung der Gemeinde nach einem neuen Pächter. Wasserstandsmeldungen dazu gibt es aus dem Rathaus noch keine. Koch macht nur deutlich, dass bei der Auswahl eines neuen Betreibers der Faktor Landwirtschaft eine große Rolle spielen werde. „Darauf liegt vielleicht sogar das Hauptaugenmerk, denn die Flächen, die zur Alm gehören, müssen ja dauerhaft bewirtschaftet werden.“

Am System der Selbstbedienung ändert sich nichts - aus Personalgründen

Nun übernehmen erst einmal Mayer und Schmid die Esterbergalm. „Wohlgemerkt nur die Wirtschaft“, stellt Koch klar. Alles steht in den Startlöchern. „Wir planen unsere Öffnungszeiten jetzt mal von 10.30 bis zirka 17 Uhr“, verrät Mayer. Sollte eine Gruppe Radfahrer aber am späten Nachmittag um 16.45 Uhr noch an die Alm kommen, „dann werden wir auch mal länger auf lassen“. Am bewährten System der Selbstbedienung ändert sich erst einmal nichts. Dazu gibt es kaum eine Alternative. „Mit Personal ist es bekanntlich nicht so einfach, vor allem, wenn du nur für drei Monate jemanden anstellen kannst.“ Mittwoch steht derzeit als Ruhetag in der Planung. Ganz fix ist das aber nicht. Mayer: „Wenn wir traumhaftes Wetter haben, werden wir schon auch da sein.“