Esterbergalm: Die Zeichen stehen auf Erbpacht

Von: Andreas Seiler

Eigentum der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen: die idyllisch gelegene Esterbergalm. © Kornatz

Noch ist nichts entschieden, das letzte Wort im Immobilienpoker um Garmisch-Partenkirchens Esterbergalm hat der Gemeinderat. Aber möglicherweise wird das denkmalgeschützte Schmuckstück nun doch nicht verkauft, sondern verpachtet. Die Signale aus dem Rathaus gehen jedenfalls klar in diese Richtung.

Garmisch-Partenkirchen – Von einem Kurswechsel möchte Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) nicht sprechen. Aber letztlich ist es genau ein solcher, der sich im Ringen um die Zukunft der Esterbergalm auf der Politbühne des Kreisortes abzeichnet. Kürzlich auf der Bürgerversammlung hatte die Rathauschefin bereits entsprechende Andeutungen gemacht (wir berichteten). In der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der sich die streitbare Juristin einen Schlagabtausch mit ihrem Erzrivalen Martin Sielmann (FDP) lieferte, wurde Koch konkreter. „Es ist eher Erbpacht angesagt“, sagte die CSU-Frontfrau mit Blick auf die drängende Frage, wie es mit der historischen Hofstätte und dem dazugehörenden Grünland (26 Hektar) – die Liegenschaft, idyllisch gelegen auf der Hochfläche zwischen Wank und Hohem Fricken, gehört dem Markt – weitergehen soll.

Gemeinderat muss Entscheidung fällen

Die Vergabe an einen Pächter per Erbbaurecht – vorstellbar wäre eine maximale Laufzeit von bis zu 99 Jahren – sei „eigentlich sinnvoller“ als ein Verkauf, findet Koch. Denn damit könne der Erhalt der Immobilie und der Landwirtschaft – dies ist das ausgemachte politische Ziel – länger gesichert werden. Die Entscheidung, wohin die Reise geht, liegt aber beim Gemeinderat. Derzeit laufe die rechtliche Prüfung der Angelegenheit, so Koch. Dem Gremium sollen dann die Varianten vorgelegt werden.

Die neuen Töne überraschen, denn zuletzt standen die Zeichen auf Verkauf an die Weidegenossenschaft Partenkirchen. Zumindest hatte der Gemeinderat Anfang Juni hinter verschlossenen Türen und mit breiter Mehrheit einen Grundsatzbeschluss verabschiedet – obwohl, wie zu hören ist, in den Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss die Erbbauregelung als Favorit gehandelt worden war. Aber die Weidegenossen pochten auf einen Kauf. Die spannende Frage lautet: Was passiert, wenn diese von ihrem Kurs nicht abweichen und der Variante Erbpacht weiterhin die rote Karte zeigen? Dann müsse man verhandeln, kommentiert Koch trocken. Denkbar, dass die Kommune, wenn es hart auf hart kommt, die Weidegenossen vor die Wahl stellt: Entweder sie lassen sich auf die Erbpacht-Offerte ein oder gehen leer aus.

Die Vorbehalte gegenüber einem Verkauf sind nicht neu. Aus den Reihen des Gemeinderats und im Ort sind viele Stimmen zu vernehmen, die überhaupt nichts davon halten, den bei Wanderern und Mountainbikern beliebten Ausflugsort zu Geld zu machen. Die Kommune dürfe dieses besondere Stück Erde auf keinen Fall hergeben, heißt es.

Weidegenossen wollen kaufen

Die Vorgeschichte der Causa ist kompliziert, wirft einige Unklarheiten auf und lässt Spekulationen sprießen. Anfang des Jahres hatte der langjährige Pächter Toni Simon zum 31. Oktober gekündigt – aus gesundheitlichen Gründen, wie er damals angab. Dies brachte, so die Rathaus-Darstellung, das Ganze erst ins Rollen – und schaffte Handlungsdruck. Allerdings ist das Kaufinteresse der Weidegenossen – Simon käme nach eigenen Angaben mit diesen Eigentümern nicht klar – älter. Einen Antrag hatten diese schon 2020 eingereicht. Und im folgenden Jahr beauftragte die Gemeinde einen Gutachter damit, den Verkehrswert der Sonderimmobilie zu ermitteln. Nach Tagblatt-Informationen gibt es verschiedene Kalkulationen, die sich in einem Bereich zwischen gut 600 000 und nicht ganz 900 000 Euro bewegen und abhängig von Faktoren wie der Bewirtschaftung des Esterbergweges sind.

Es wird noch verzwickter: Kürzlich brachte sich Hüttenwirt Simon ebenfalls als potentieller Käufer in Stellung. Und auch FDP-Gemeinderat Martin Sielmann warf den Hut in den Ring – mit einem Kaufangebot, das dem Vernehmen nach unter den Verkehrswerten lag. Eine Aktion, die ein juristisches Nachspiel haben könnte. Koch will klären lassen, ob ihr Intimfeind eventuell Insiderwissen aus den nichtöffentlichen Sitzungen für private Interessen eingesetzt hat. Und bei einer von Sielmann für Naturpädagogik-Projekte ins Spiel gebrachten Stiftung forschte Koch nach: „Die wussten nichts von ihrem Glück.“

Der FDP-Mann ist sich indessen keiner Schuld bewusst: „Ich kann doch bieten“, sagt er. Ideal wäre ein Bieterverfahren. Das Wertgutachten habe er angefordert. Ihm gehe es um die Rettung der Esterbergalm. „Ich mache das aus Idealismus.“