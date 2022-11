Neue Flüchtlingswelle rollt an: Etwa 200 Migranten pro Monat im Landkreis - Traglufthallen nicht mehr ausgeschlossen

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

So könnte eine Traglufthalle zur Unterbringung von Flüchtlingen aussehen. Dieses Archi © entstand während der Flüchtlingskrise 2015 in Taufkirchen. Foto: dpa

Eine große Flüchtlingswelle rollt ab Dezember an. Um die 200 Migranten erwartet die Behörde. Das Landratsamt schließt mittlerweile auch Traglufthallen nicht mehr aus.

Landkreis – Die Situation ist über alle Maßen angespannt. Wobei das noch Gelinde ausgedrückt ist. Ab Dezember rollt eine neue Migranten- und Flüchtlingswelle auf den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu. Dann werden rund 200 Neuankömmlinge pro Monat erwartet. Wohin mit Ihnen? Mit dieser Frage muss sich weiterhin fieberhaft das Landratsamt auseinandersetzen.

Die Personen stammen der Behörde zufolge aus afrikanischen Ländern, der Türkei, Syrien und Afghanistan. Wo sie alle unterkommen sollen in den 22 Gemeinden, bei dem aktuell vorherrschenden Wohnraum-Mangel? Zudem hat das Amt bereits seine Hausaufgaben mehr als fleißig erledigt, denn die Erfüllungsquote bei der Unterbringungen von Flüchtlingen liegt im Landkreis schon jetzt bei über 150 Prozent.

Zwangszuweisungen, weil Aufnahmeeinrichtungen und Ankerzentren in München brechend voll sind

Doch sind die Aufnahmeeinrichtungen und Ankerzentren in München brechend voll, weshalb es nun zu Zwangszuweisungen kommt. Die Mitarbeiter des Landratsamtes stehen vor einer Mammut-Aufgabe. Bereits seit Monaten müssen im Ausländeramt zahllose Überstunden und Sonderschichten geleistet werden. Die Behörde arbeitet mit Hochdruck daran, neuen Wohnraum und Unterkünfte für die Neuankömmlinge zu schaffen. Doch leichter gesagt als getan.

Sollte die Behörde trotz aller Bemühungen keine Möglichkeiten mehr haben, die Migranten und Flüchtlinge in dezentralen Unterkünften zu beherbergen, „ist es nicht auszuschließen, dass auch andere Möglichkeiten zur Unterbringung ins Auge gefasst werden müssen“, teilt Pressesprecher Stephan Scharf mit. Bislang konnten unter anderem ehemalige Hotels, Pensionen oder Seniorenheime angemietet werden. Doch ist die Auswahl mittlerweile rar, der Platz gering, die Migranten und Flüchtlinge zu viele geworden.

Keine Turnhallen zweckentfremden, weil Schulsport nicht gefährdet werden soll

Dem Vernehmen nach sollen deshalb mobile Traglufthallen oder ähnliche temporäre Bauten nicht mehr ausgeschlossen sein, so groß ist die Verzweiflung. Nur eines macht Landrat Anton Speer (Freie Wähler) deutlich: Turnhallen sollen nicht für die Unterbringung herhalten müssen. Das hat bereits in vielen anderen Orten, beispielsweise in Fürstenfeldbruck, für gehörig Unmut gesorgt. „Der Sportbetrieb, insbesondere für Kinder, muss nach der schweren Corona-Zeit aufrecht erhalten werden“, teilt Speer in einer Presseerklärung mit. Es könne nicht sein, dass zuerst zwei Jahre lang aufgrund der Pandemie der Schulsport ausfällt und danach die Schüler schon wieder aus den Turnhallen verbannt werden müssten.

Zudem stellt sich die Frage, wie es mit der Betreuung der Kinder aussieht. Auch Flüchtlingskinder haben ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- oder Kita-Platz. Bei bereits schulpflichtigen Asylsuchenden beginnt die Schulpflicht drei Monate nach Einreise. Hier wird der Landkreis vor eine neue Problematik gestellt, denn sowohl die Situation in Kindertagesstätten als auch in den Schulen ist mehr als angespannt.