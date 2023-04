EVG streikt: Wieder massive Einschränkungen bei Bus und Bahn im Landkreis

Von: Katharina Brumbauer

Auch die Werdenfelsbahn fährt am Freitag-Vormittag nicht: Wegen des neuerlichen Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die DB Regio Bayern den kompletten Nahverkehr eingestellt. © Ilka Trautmann; Martin Schutt/dpa

Im Tarifstreit hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wieder zum Arbeitskampf aufgerufen. Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bekommen Bus- und Bahn-Reisende den Streik zu spüren.

Landkreis – Für Pendler sowie Bus- und Bahnreisende wird es ein harter Tag. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat für den morgigen Freitag zu erneuten bundesweiten Streiks aufgerufen. Nach wie vor befindet sich die Gewerkschaft mit über 50 Eisenbahnunternehmen im Tarifstreit, darunter mit der Deutschen Bahn. Zwischen 3 und 11 Uhr sollen die Beschäftigen die Arbeit niederlegen.

Wie die DB Regio Bayern mitteilt, wird der komplette Nah- und Fernverkehr in Bayern eingestellt. Auch die RVO-Busse bleiben im Depot, heißt es von Seiten der RVO Niederlassung Oberland in Weilheim. So kommt es in der Früh also auch zu Einschränkungen beim Schülertransport.

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft streikt wieder. Landratsamt: Bei Werdenfelsbahn und RVO geht nichts

Die Schulen haben die Eltern informiert und bitten diese, die Schüler in Fahrgemeinschaften mit dem Auto in die Schulen zu bringen, etwa wenn sie in die Arbeit nach Garmisch-Partenkirchen fahren. Schülerinnen aus dem St. Irmengard-Gymnasium, die es nicht in die Klasse schaffen, können online am Unterricht teilnehmen. Im Werdenfels-Gymnasium bekommen die Schüler, die nicht kommen können, digital Aufgaben übermittelt.

„Der Streik wird nicht so groß werden wie beim letzten Mal“, betont Wolfgang Rotzsche, Sprecher im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. „Aber wir werden wieder massive Auswirkungen zu spüren bekommen.“ Die EVG hat auch eine Protestkundgebung mit 50 Teilnehmern am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen angemeldet. (kb)

