Friseurladen kämpft ums Überleben: Salonretter Andreas Wendt soll helfen - „Stehe mit dem Rücken zur Wand“

Von: Josef Hornsteiner

Knallharte Berechnungen stellt „Salonretter“ Andreas Wendt (r.) für Sebastian (l.) und Sabina Jänsch (M.) auf. © spencer&olsen productions

Der Friseursalon von Sabina und Sebastian Jänsch in Garmisch-Partenkirchen steht vor dem Konkurs. Jetzt soll der RTL-Salonretter Andreas Wendt helfen. Staffel läuft ab 14. November.

Garmisch-Partenkirchen – Sebastian Jänsch (25) hat mit seiner Mutter Sabina (57) gekämpft. Um ihren gleichnamigen Friseursalon in Garmisch-Partenkirchen. Um ihre Existenz. Denn die lag beinahe in Trümmern. Das Unternehmen schrieb rote Zahlen, das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war angespannt. Da konnte nur noch einer helfen: Der selbst ernannte „Salonretter“ Andreas Wendt. Ob das dem TV-Star gelang? Das wird spätestens am 18. November im Fernsehen zu sehen sein. Denn dort wird die Familie Jänsch in der neuesten Staffel des RTL-Formats vor laufender Kamera ihre Konflikte austragen.

Abgenommen hat Sebastian Jänsch viel. Die fünf Dreh-Tage waren anstrengend. Furchtbar anstrengend. „Es war ein komisches Gefühl, die ganze Zeit von Kameras begleitet zu werden“, berichtet er dem Tagblatt über die Dreharbeiten im Juni vergangenen Jahres. Ein Filmteam von vier Personen der Produktionsfirma „Spencer&Olsen Productions Limited“ hielt den Alltag sowie die Arbeit von Andreas Wendt fest. An den fünf Drehtagen sind je fünf Folgen entstanden, die ab Montag, 14. November, auf RTL ausgestrahlt werden.

Die Lage war bis dahin kritisch. „Noch vier Wochen, dann stehe ich mit dem Rücken zur Wand, muss alles fallen lassen“, sagte Sabina Jänsch im vergangenen Jahr vor Wendts Besuch. 2005 übernahm die Friseurmeisterin den alteingesessenen Friseursalon in Garmisch-Partenkirchen. Einen Kredit von 15 000 Euro musste sie hierfür aufnehmen. Der kleine Familienbetrieb mit Mutter, Sohn und Aushilfe Manuela (54) entpuppte sich allerdings nicht als florierendes Geschäft, sondern stand bis vergangenes Jahr im Juni vor dem wirtschaftlichen Kollaps.

Sohn Sebastian schlägt beim RTL-Salonretter Andreas Wendt Alarm

Sohn Sebastian absolvierte seine Friseurausbildung in einem anderen Salon in Garmisch-Partenkirchen, arbeitete danach an der Seite seiner Mutter. Ihm sind viele Schwachstellen und Probleme direkt aufgefallen, immer wieder hat er kritisiert und Änderungen vorgeschlagen. Als nichts mehr half und die Lage sich dramatisch verschlechterte, schickte er einen verzweifelten Hilferuf an die Redaktion des RTL-Salonretters.

Wendt reiste daraufhin nach Garmisch-Partenkirchen, um den Laden zu unterstützen. Das war vergangenes Jahr im Juni. Was er vorfand, war „nicht nur ein schlecht laufender Salon, auch zwischen Mutter und Sohn hat sich so einiges an Frust und Ärger angestaut“, schreibt der Privatsender in einer Pressemitteilung. Sebastian würde sich von seiner Mutter und Chefin oftmals „erniedrigt“ fühlen. Während Sabina Jänsch hofft, dass ihr Sohn das Ruder im Salon einmal übernimmt, sagte er im Gespräch mit Wendt: „Meine Zukunft sehe ich nicht in diesem Laden.“ Viele Baustellen und vor allem viel Ungewissheit warteten auf den Beauty-Experten und Unternehmer.

Hohe Schulden, gekündigte Bankkonten, schlechte Öffnungszeiten, ständige Streitereien zwischen Mutter und Sohn, abgenutzte Möbel, mangelhafte Sauberkeit und ein Schaufenster ohne Namen zerstören das restliche Bild. Für Wendt war es ein echtes Großprojekt. Ob es dem TV-Star gelingt, den Salon zukunftsfähig zu machen oder ob die Insolvenz und damit der Verlust von drei Existenzen droht, verrät RTL vorab noch nicht.

Sendetermin Die Sendung RTL „Salonretter“ Andreas Wendt: Friseurmeisterin vor den Trümmern ihrer Existenz“ wird von Montag, 14. November, bis Freitag, 18. November, um jeweils 14.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt.