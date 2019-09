Die Nordwand fordert von Glowacz Tribut

Sturm, Felssturz, Todesangst: Diese Expedition brachte die Kletterer Stefan Glowacz, Markus Dorfleitner und ihre Kameraden an die Grenzen. Und sie schenkte ihnen ein erhabenes Gefühl.

Garmisch-Partenkirchen – Er hängt im Seil. Bewegt sich nicht. Reagiert nicht auf Markus Dorfleitners Rufe. Stefan Glowacz, einer seiner besten Freunde – tot. Den Steinschlag hat er nicht überlebt. Das glaubt der Garmisch-Partenkirchner in diesem Moment. „Ich dachte, das war’s.“

Dorfleitner erzählt’s einfach. Ohne, dass sich seine Stimme überschlägt, ohne schneller oder lauter zu werden. Er erzählt’s wie einer, der nichts dramatisieren will. Der einfach sagt, wie sie waren, die Wochen auf dem Weg nach und in Grönland mit dem Ziel, die 1300 Meter hohe Nordwand des Granitzapfens Grundvigskirken über eine noch nie begangene Route zu besteigen. Wochen, in denen „wir körperlich und psychisch an unsere Grenzen gekommen sind“. Wegen des Steinschlags, den keiner im Team, vor allem nicht Glowacz selbst, während der folgenden Klettertage vergessen hat. Zudem wegen der vielen Tage auf dem Wasser. Vor dem Segeln hatte Dorfleitner (48) im Vorfeld der Expedition am meisten Respekt. Aus gutem Grund, das sollte er noch erfahren.

Am 7. Juli startete die Gruppe mit dem Zug von Starnberg nach Oban in Schottland. Dort stiegen sie aufs Segelschiff. 4800 Kilometer – Hin- und Rückfahrt – lagen vor ihnen, bei fünf Knoten – nicht einmal zehn Kilometer pro Stunde – Durchschnittsgeschwindigkeit, etwa vier Wochen nur Wasser und Eis.

+ Zug um Zug, Seillänge um Seillänge kommen die Kletterer, hier Markus Dorfleitner, dem Gipfel näher. Um 23.50 Uhr erreichen sie ihn. Nach der Expedition im vergangenen Jahr hatte sich Glowacz (54), der in Oberau aufgewachsen ist und lange in Grainau gelebt hat, geschworen: Nie wieder verbringt er so lange Zeit auf dem Boot. Was war er seekrank, was war ihm schlecht. Doch fliegen wollte er nicht, zu groß sind die Umweltschäden, die er dadurch mit verursacht. Also doch wieder Boot. Glücklicherweise wirkten die Pillen. Dorfleitner brauchte sie gar nicht. Keiner aus dem Team hing über der Reling, auch nicht die Kletterer Philipp Hans (25) aus Stuttgart, Christian Schlesener (52) aus dem Berchtesgadener Land und Fotograf Moritz Attenberger (41). Zumindest nicht, um sich zu übergeben.

Die Wellen spielen mit der 14 Meter langen Stahlyacht, werfen sie hin und her, fast waagrecht liegt die „Santa Maria“ im Wasser. Die Besatzung bindet sich fest, um nicht über Bord gespült zu werden. Skipper Wolf Kloss, einer der besten der Welt, und Sohn Daniel bleiben ruhig, haben die Lage unter Kontrolle. Das hilft. Als Kletterer, sagt Dorfleitner, „kannst du die Situation ja nicht einschätzen“. Jeder übernimmt eine Schicht an Deck und am Ruder. Zwei bis drei Stunden dauert sie. An schönen Tagen kein Problem, herausragend die Landschaft. An Sturmtagen – grenzwertig. Zum Teil um die null Grad kaltes Wasser schwappt den Männern am Steuer ins Gesicht. Jeder freut sich einfach nur auf den Schlafsack unter Deck, um sich aufzuwärmen. Bis auf der Rückfahrt eine Luke undicht wird. Unter anderem Dorfleiters Schlafsack, seine Klamotten – alles ist nass. „Da hilft nur Galgenhumor.“ Den haben die Alpinisten und engen Freunde auf ihrer Reise perfektioniert.

+ Vier Wochen verbringen die Kletterer auf der „Santa Maria“. Das Segelboot bringt sie an den Fuß des Grundvigskirken. Bereits 2018 waren Glowacz und Hans aufgebrochen, um eine Linie durch die Nordwand des Grundvigskirken, wegen seiner Form benannt nach einer dänischen Kathedrale, zu finden. Zuvor durchquerten sie das Inlandeis. 1000 Kilometer zu Fuß und mit Snowkites. Zu lange dauerte der Anmarsch, der grönländische Winter kam, eine Begehung wurde unmöglich (wir berichteten). Nun kamen sie zurück, um Unvollendetes zu vollenden.

Erster Klettertag, erste Seillänge, Glowacz im Vorstieg. Ein Knacken über ihm, noch eines, ein drittes. „Ich weiß in diesem Moment, dass etwas Schreckliches jeden Augenblick passieren wird“, schreibt er später in sein Tagebuch. „Es geht nur noch um die Frage, in welcher Dimension.“ Über ihm bricht eine tischgroße Granitplatte ab, rast auf ihn zu, zerbricht 50 Meter über ihm in zahllose kleine Brocken. Sein Glück. Sie schießen an ihm und seinem Seilpartner vorbei, ein Stein trifft Glowacz am Bein, einer am Arm. Dorfleitner, Schlesener und Attenberger beobachten alles von unten.

Nach Sekunden, vielleicht Minuten, die sich wie Stunden anfühlen, kommt Glowacz wieder zu sich. Am Oberschenkel klafft eine Wunde, der Unterarm steht komisch schief. Gebrochen? Das Team befürchtet es. Langsam macht er sich auf den Weg ins Basislager. Er kann kaum gehen. Dieses Erlebnis prägt den Ausnahme-Athleten, der bekannt ist für seine Expeditionen an entlegene Orte. „Seine Leichtigkeit war weg“, sagt Dorfleitner. Sein Respekt vor der Tiefe größer als sonst.

Die Nordwand war Glowacz’ Traum. Doch das Team muss ihn begraben. Zu hoch ist die Steinschlaggefahr. Und aus dem Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Alter sind die Kletterer heraus, sagt Dorfleitner, zweifacher Familienvater. Sie finden eine alternative Route im Süd-Westen. Einen Tag benötigen sie für die ersten etwa 1000 Wandmeter über einen Vorbau, bereits mit schwierigen Passagen. Dann beginnt die eigentliche Kletterei. 600 Meter im Granit, hoch anspruchsvoll, jeder trägt einen etwa 35-Kilogramm-Rucksack mit Material zum Absichern. Der Plan: durchklettern bis zum Gipfel. Ohne Schlaf. Im Team. Glowacz hat sich etwas erholt, Schmerzmittel betäuben, Adrenalin treibt ihn an. Um 23.50 Uhr – dunkel wird es um diese Jahreszeit in Grönland nicht – stehen die Kletterer auf dem Gipfel. Das Gefühl – erhebend.

Der Blick auf die massiven, wandernden Eisblöcke im Wasser, deren Krachen und Knacken sie auf jedem Meter begleitet hat, als Team auf der fünf mal fünf Meter großen Plattform zu stehen. „Unglaublich“, sagt Dorfleitner. Noch intensiver aber sind der Moment und die Umarmung am Fuß der Wand, als sie nach einem Tag Abstieg zum letzten Mal das Seil abziehen von ihrer neuen Route „Suffer and smile, boys don’t cry“. Wie passend. Viel haben sie gelitten, viel gelächelt. Fix und fertig sind sie jetzt. Aber befreit. Sie haben es geschafft. Alle. Gemeinsam. Gesund.