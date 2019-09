Fanclub ist Geschichte - für Felix Neureuther war er Motivation und „pure Freude“

Ein Felix-Neureuther-Fanclub ohne den aktiven Felix Neureuther? Das war für die Gründer keine Option. Deshalb haben Traudl Münch, Heinz Mohr und Josef Kümmerle den Verein aufgelöst. Nach zwölf ereignisreichen Wintern.

+ Das Ende 2019: Traudl Münch, (v. r.) Heinz Mohr und Josef Kümmerle lösen den Fanclub auf. Das übrige Geld, 2500 Euro, spenden sie an Felix Neureuthers Stiftung. © privat Garmisch-Partenkirchen – Kranjska Gora, 2008, erster Durchgang. Das war nix, Felix Neureuther hat ihn vergeigt. Er stapft aus dem Ziel, vorbei an den Zuschauern. Und steht plötzlich Traudl Münch und seinen Tanten Heidi und Evi Mittermaier gegenüber. „Ja habe die Ehre, das gibt’s ja nicht.“ Was machen die denn hier in Slowenien?

Es ist das erste Rennen, das Münch und Co. als offizieller Fanclub begleiten. 2007 wurde er gegründet. Von Menschen, die Neureuther als „Lebensbegleiter“ bezeichnet. Enge Vertraute wie Traudl Münch (71), Heinz Mohr (71) und Josef Kümmerle (73) – beide Neureuthers Taufpaten –, die ihn vor und während der Karriere unterstützten, ebenso wie jetzt, nach der Karriere. Nur nicht mehr als Fanclub. Der ist sechs Monate nach Neureuthers Rücktritt im März nun Geschichte.

Traudl Münch initiiert Fanclub für Ski-Star Felix Neureuther

+ Die Premiere 2008: Nach Kranjska Gora reisen Heidi und Evi Mittermaier sowie Traudl Münch zum ersten Mal als Fanclub an – zur Überraschung von Felix Neureuther. © privat Initiiert hat den Verein Traudl Münch. Es sollte ihrem Felix ja nicht ergehen wie Martina Ertl: Anhänger aus der Schweiz hatten den Fanclub für die ehemalige Skirennläuferin aus Lenggries ins Leben gerufen. „Bevor jemand aus Buxtehude kommt, machen wir das selbst“, fand Münch. Denn als Skisportler hat man nur einen Fanclub, anders als im Fußball – allein der FC Bayern München besitzt, Stand 1. August 2019, weltweit 4486. „Ich hab’ lieber einen g’scheiten“, sagt Neureuther. Gleich bei seinem ersten Einsatz hat der sich bewährt.

Elf Jahre später sitzt der Ex-Rennläufer mit dem harten Fanclub-Kern um die Vorsitzenden Mohr, Kümmerle und Traudl Münch sowie als Begleiter Ehemann Ernst Otto, über viele Jahre DSV-Mannschaftsarzt, in einem Café in Garmisch-Partenkirchen. In Gestik und Mimik beschreibt er, was dieser Moment mit ihm gemacht hat, als er die Frauen im Zielbereich von Kranjska Gora entdeckte. Gebückt, der Rücken krumm, die Schultern hängen nach unten, Kopf und Mundwinkel auch – Neureuthers Haltung nach dem ersten Durchgang. Dann sieht er den Fanclub. Der 35-Jährige richtet sich auf der gepolsterten Bank im Café auf. Rücken gerade, Schultern nach hinten, Brust raus, Kopf und Mundwinkel wandern nach oben. Wenn die nun extra den weiten Weg auf sich genommen haben – Junge, hat er sich gesagt, dann musst du liefern. Hat er auch. Er wurde Sechster. Und sogar das Transparent stand mittlerweile.

Neureuther-Fanclub aus Garmisch-Partenkirchen mit größtem Transparent

Alle am Tisch lachen – mit diesem Mordsdrum Fanplakat haben die Club-Mitglieder so einiges mitgemacht. Gerade die Premiere gestaltete sich als schwierig.

In einer „Hauruck-Aktion“, sagt Traudl Münch, suchte man alles für den Weltcup in Slowenien zusammen. Das Gestänge lieh sie sich vom Magdalena-Neuner-Fanclub. Nichts hat gepasst. Ewig hat das Aufbauen gedauert. „Uih, da Felix ist schon im Ziel.“ Den schlechten Lauf haben Münch und Co. im Transparent-Kampf glatt verpasst.

Etwa drei mal zwei Meter maß die erste Variante, nicht zu übersehen, größer als alle anderen. „Bei der Größe waren wir immer vorne dabei“, sagt Mohr. Die Aufschriften wechselten. Mit jedem neuen Sponsor kam ein neues Plakat. Jede Einblendung im Fernsehen bedeutete kostenlose und wertvolle Werbung.

Felix-Neureuther-Fanclub mit illustren Mitgliedern

„Pure Freude“ war’s für Neureuther, wenn er das Transparent und die Menschen dazu entdeckte. Nach dem Einfahren hielt er nach ihnen Ausschau, nach dem Zieleinlauf winkte er in ihre Richtung. Immer in ihrer Nähe: die Anhänger von Neureuthers Spezl und Konkurrenten Marcel Hirscher. Man kannte sich, mochte sich, feierte und litt gemeinsam.

In einigen Punkten hat sich der Neureuther-Fanclub von anderen unterschieden. Allein bei den Namen. Ehemalige Skistars wie Marc Girardelli und Markus Wasmeier gehörten zu den illustren Mitgliedern, sogar Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Einfach eine „Ich-will-auch-dabei-sein“-Mail von Interessenten hat dem Vorstand nicht gereicht für die Aufnahme. Jeden der rund 280 Mitglieder traf Traudl Münch oder einer ihrer Mitstreiter mindestens einmal persönlich, bevor er den Antrag unterschrieb. Auch in Sachen Trinkgewohnheiten waren die Neureuther-Anhänger anders. Braver. „Definitiv die mit dem geringsten Alkoholkonsum“, sagt Mohr. Ein Schweizer Moderator machte noch eine Besonderheit aus, die dem Skifahrer allerdings weniger gefiel.

Neureuther-Sieg im Riesenslalom samt kurioser Interview-Frage

Etwa 30 000 Wintersport-Fans verfolgten Neureuthers Riesenslalom-Sieg im Januar 2014 live in Adelboden, darunter Traudl Münch und Evi Mittermaier. Von hoch oben, das Plakat in ihrer Nähe, schauten sie in den Zielraum. „Ich seh’ Euch heut’ noch da stehen“, sagt Neureuther. Der Stadionsprecher hatte sie ebenfalls ausgemacht. Bei der Nummernverlosung für den Slalom am nächsten Tag wollte er wissen, warum er so alte Frauen im Fanclub habe. Neureuthers Antwort: „Ich hab’ ihn gefragt, ob’s noch geht.“

+ Hoch droben bejubeln Evi Mittermaier und Traudl Münch (r.) Felix Neureuthers Riesenslalom-Sieg in Adelboden. © privat Auf seinen Fanclub lässt er nichts kommen. Als Ehre empfindet er, was die Mitglieder über all die Jahre auf sich genommen, dass sie ihn bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und Weltcup-Rennen unterstützt haben. „Dieser Aufwand. . . Ich wollte ja nie, dass sich jemand meinetwegen so einen Aufwand auftut.“ Um die 60 Fans aus ganz Deutschland feuerten ihn bei der Heim-WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen an, um die 40, 50 kamen stets zum Slalom nach Kitzbühel. Ins schweizerische Wengen fuhr Traudl Münch aber auch mal alleine. Auf sechs bis acht Einsätze pro Saison kamen sie und Mohr, wohl die meisten im Club. Zudem organisierten die Vorsitzenden einmal im Jahr ein Fanclub-Treffen mit Neureuther. Ihren Star hautnah zu erleben – für seine Anhänger ein Höhepunkt. Für seine Lebensbegleiter ein schöner Anlass, Neureuther zu treffen.

Den Fanclub nach Rücktritt von Neureuther weiterführen - keine Option

Den Club nach seinem Karriereende weiterzuführen – wie es sich so mancher Anhänger gewünscht hätte –, war für die drei Vorsitzenden kein Thema. „Uns war völlig klar: Das geht nur mit Felix“, sagt Mohr. „Was soll ich jetzt schreiben?“, fragt Münch. Bislang informierte sie die Mitglieder vor jedem Rennen über Neureuthers Startnummer, seine Startzeiten und etwa darüber, wie und wo er trainiert hat. „Dinge, die vielleicht nicht schon alle in der Zeitung standen.“ Künftig Rundmails zu verschicken, wenn ein TV-Auftritt von Neureuther bevorsteht – Münch winkt ab.

Es gäbe so einige Nachrichten zu versenden. Neureuther bleibt in den Medien präsent, tritt künftig als TV-Experte bei Weltcuprennen in der ARD sowie im Sportteam des Bayerischen Fernsehens und Rundfunks auf. Und er bleibt gefragt. Die Autogrammwünsche und Fanpost, sagt Neureuther, sind seit seinem Rücktritt nicht weniger geworden. Kümmerle wundert’s nicht. Er erinnert sich gut an einen Ausflug zum Weltcup in der Schweiz. In ihren Fanclub-Jacken und Schals standen er und Mitstreiter an einer Bushaltestelle in Pontresina. Da kam ein Schweizer Journalist auf ihn zu. Unbedingt wollte er eine Sache loswerden: Es gebe keinen vergleichbaren Skifahrer, auch nicht bei den Schweizern. „Der Felix ist der sympathischste Athlet von allen.“