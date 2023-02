Die Maschkera sind zurück - Das ist ab diesem Wochenende in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung faschingstechnisch geboten

Von: Katharina Brumbauer

Endlich Fasching: Nach der Corona-Zwangspause findet in Garmisch wieder – hier eine Archivaufnahme – das Maschkera-Treiben am Josefsplatz statt. © : ARCHIV-BRUNNENMAYER

Die Zeiten, in denen die Corona-Pandemie die Faschings-Freunde im Landkreis ausbremste, sind vorbei: Heuer dürfen sich die Maschkera wieder auf viele Feiern und Umzüge freuen.

Garmisch-Partenkirchen – Den Beginn des Garmischer Faschings hat Hannes Karg verpasst. Der Vorsitzende des Volkstrachtenvereins Garmisch war nach Heiligdreikönig erst mal im Urlaub. Gleich am ersten Abend danach schaute er aber in eine örtliche Wirtschaft und dann sah er sie wieder: Die Maschkera mit den Holzlarven, die die Wirtshausgäste musikalisch unterhielten und erzählten, was der ein oder andere umtriebige Bekannte im vergangenen Jahr so angestellt hatte. Das „Derblecken“ gehört zum Maschkera-Gehen dazu. Genauso wie das Stampfen und Schellenrühren, mit dem die Maskierten den Winter austreiben wollen. In und um die Marktgemeinde ist das Faschingstreiben erstmals wieder ohne Corona-Auflagen zurück – mit einem dicht gefüllten Veranstaltungskalender (siehe Kasten). Im Folgenden einige Highlights.

Die Termine im Überblick Garmisch: 16. Februar: Faschingstreiben im ganzen Ort; 18. Februar: Trachtenball des Volkstrachtenverein Garmisch, in der Bayernhalle; 19. Februar: Erster Edelweissball: Rock, Oldies und Country - die Tanzfläche ist bereit im Festsaal Werdenfels. Ab 19.30 Uhr. Karten über Kulturbeutel GAP, im Vorverkauf: 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro; 21. Februar: Maschkera-Treiben am Josefsplatz, mit Kinder-Olympiade, Ab 13.30 Uhr. Partenkirchen: 11. Februar: Werdenfelser Ball des Volkstrachtenvereins „Werdenfelser Heimat“ Partenkirchen; 12. Februar: Kinderfasching im Gasthof Rassen; 12. Februar: Partenkirchner Gunglabend in den Wirtschaften an der Ludwigstraße; 16. Februar: traditionelles Maschkera-Treiben durch Partenkirchen, 15 Uhr; 18 Februar: Kinderfasching des TSV Partenkirchen, 14 bis 16.30 Uhr im Gasthof Rassen; 18. Februar: Turner-Kranzl ab 19 Uhr im Gasthof Rassen. Band: Deerisch; 21. Februar: Faschingsskispringen des SC Partenkirchen, Im Skistadion, Ab 13 Uhr. Oberau: 11. Februar: Zwergerlfasching (Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen), 15.30 bis 17 Uhr im Pfarrheim; 16. Februar: Kinderfaschingsball, ab 14 Uhr im Trachtenheim; 16. Februar: Maschkera ziehen durch den Ort, Stationen: Oberauer Alm, Rot-Kreuz-Heim, Feuerwehrhaus, Trachtenheim, ab 19 Uhr; 17. Februar: Faschings-Stockschießen des FC Oberau, ab 14 Uhr; 18. Februar: Trachtenball des Volkstrachtenvereins Oberau. Motto: „Es war einmal…“. Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Es spielen die 3 Lindachtaler; 19. Februar: Faschingstreiben am Dorfplatz mit Faschingsdreikampf, Motto: „anno dazumal“, Treffpunkt ab Mittag am Feuerwehrhaus, gemeinsamer Marsch zum Dorfplatz ab 13.33 Uhr, Ausklang im Hotel Forsthaus; 20. Februar: Kesselfleischessen im Feuerwehrhaus,, ab 11 Uhr, nachmittags gibt es Kaffee und Krapfen; 20. Februar: Faschingskranzl im Eisstockheim, musikalisches Rahmenprogramm: Werner und Rups; 21. Februar: Eisstockschießen des EC Oberau, ab 14 Uhr; Faschingsausklang im Eisstockheim. Farchant: 10. Februar: Kinderfasching (1.-4. Klasse) im Pfarrheim, 15 bis 16 Uhr; 10. Februar: Teeniefasching (ab 10 Jahre) im Pfarrheim, 19 bis 21.30 Uhr; 11. Februar: Zwergerlfasching (3 - 6 Jahre) im Pfarrheim, 14.30 bis 16 Uhr; Bluatmass’n Ball in der Pizzeria Vesuvio: „Italienischer Jungbauernball“ mit Live-Musik von De Griabign, ab 20 Uhr; 11. Februar: Sportlerball „Back to the 80s“ vom TSV Farchant, im Kurgästesaal Alter Wirt, ab 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr, es spielt die Wiesn-Band „Gams KULT“; 12. Februar: Weiber-Kranzl, in der Schwemme beim Alten Wirt, ab 15 Uhr; 16. Februar: Faschingstreiben im Ort, mit Schellenrührer, Mühlradl, Angler des Kegelclubs und viele mehr, ab 13.30 Uhr; 16. Februar: Faschingsball in der Stubn beim Alten Wirt, boarisch-rockige Musik von „Bagg Ma’s“, ab 19.30 Uhr; 19. Februar: Seifenkistenrennen am Ried, Treffpunkt am Rathaus: 10 Uhr, 10.30 Uhr Abmarsch zum Ried, Anmeldung fürs Seifenkistenrennen erbeten bei Hans Porer unter Telefon 01 51/12 44 98 90; 21. Februar: Kesselfleischessen beim Alten Wirt, ab 10 Uhr; 21. Februar: Der Fasching wird zu Grabe getragen, Trauerzug von der Kirche über die Wirtschaften, ab 19 Uhr; 22. Februar: Traditionelles Fischessen im Sportlerstüberl, mit Jahreshauptversammlung des Farchanter Maschkera-Stammtischs, ab 20 Uhr. Grainau: 10. Februar: Fosenochts-Kranzl des Volkstrachtenvereins „D’Höllentaler“, im Vereinsheim; 16. Februar: Buntes Faschingstreiben im Ort, ab 18 Uhr; 19. Februar: Erstes Grainauer Brandahar-Rennen, 13 Uhr Treffpunkt am Untergrainauer Dorfplatz und Marsch zur Brand; 20. Februar: Großer Kinderball am Rosenmontag, ab 14 Uhr im Saal Waxenstein im Kurhaus, Einlass ab 13.30 Uhr.

Schellenrührer, Riesenweiber, Untersberger Mandl: Traditionelle Maschkera ziehen wieder durch die Straßen

„Es ist schön, dass wir dieses Brauchtum wieder zeigen können“, betont Karg. Für Faschingssamstag lädt der Volkstrachtenverein zum Trachtenball in die Bayernhalle. Dort stehen neben Tanz auch zwei Theaterstücke auf dem Programm. Am Unsinnigen Donnerstag ziehen wieder das Mühlradl, die Riesenweiber, die Untersberger Mandl und die Schellenrührer durch die Straßen.

Am Faschingsdienstag gehört der Garmischer Josefsplatz den Buben und Mädchen beim traditionellen Kinder-Faschingstreiben. „Wir freuen uns darauf“, sagt Organisatorin Elisabeth Grünauer vom „Maschgara-Stammtisch“. Rund 500 Kinder waren bei der letzten Auflage 2020 dabei. Grünauer hofft für dieses Jahr auf eine ähnlich hohe Beteiligung. „Auf der anderen Seite wird es aber immer schwerer, so etwas auf die Beine zu stellen.“ Für die traditionelle Kinder-Olympiade, bei der sich die Veranstalter für die Buben und Mädchen ein buntes Spielprogramm ausgedacht haben, bekamen Grünauer und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter heuer erstmals keine Preise gespendet. Sie mussten sie selbst kaufen. Unterstützung käme den Organisatoren auch bei der Verpflegung gelegen. „Wir könnten noch Kuchenspenden gebrauchen.“

Turner-Kranzl des TSV Partenkirchen: eines der letzten großen Bälle

Weniger Aufwand bei der Organisation hat Hannes Bräu für seine Faschingsfeiern des TSV Partenkirchen. Der Saal im Gasthof Rassen, wo am Faschingssamstag zunächst am Nachmittag die Kinder feiern und am Abend dann das berühmte Turner-Kranzl steigt, ist bereits im Vorfeld geschmückt. „Allzu viel aufbauen müssen wir dann nicht“, sagt Bräu, der froh ist, „in einem der schönsten Säle Partenkirchens“ wieder feiern zu dürfen. „Die letzten Jahre waren für den Verein finanziell nicht so einfach“, räumt er ein.

Und ein bisschen kalkuliert Bräu auch mit den Einnahmen aus dem Fasching. Das Geld soll in die Nachwuchsarbeit fließen. Dementsprechend leicht angespannt ist der TSVP-Mann derzeit noch. In den Zeiten vor Corona erwies sich das Turner-Kranzl, einer der letzten feierlichen Faschingsbälle, stets als besonderer Publikumsmagnet. „Wir sind immer überrannt worden“, sagt Bräu. In diesem Jahr verspricht das Turner-Kranzl märchenhaft zu werden. Ähnlich wie der Trachtenball des Volkstrachtenvereins Oberau, der unter dem Motto „Es war einmal...“ steht, führt auch der TSVP-Ball in ein „Märchenland“. Mit „Deerisch“ spielt eine der beliebtesten Party-Bands des Landkreises. Bräu vermag aber gar nicht einzuschätzen, wie viele als Fabelwesen kostümierte Feierfreudige kommen werden.

Ski- und Seifenkistenrennen - Sportliches Treiben am Faschingssonntag in Grainau und Farchant

Leicht nervös war Mitte Januar auch Korbinian Riesch noch, immer wen er gen Himmel blickte. Mit dem Fosenahtsverein Grainau hat er sich für Faschingssonntag etwas Besonderes überlegt. Für die Veranstaltung braucht es Kälte und Schnee. An der Brand in Grainau soll das erste Brandahar-Rennen steigen. Die bunt Kostümierten dürfen auf Skiern den rund 300 Meter langen Schlittenhang herunter brettern. Einen Preis gibt es hier explizit nicht nur für die sportliche Leistung. „Es zählt das Gesamtpaket“, erklärt Riesch.

Sportlich begehen auch die Farchanter den Faschingssontag. Gegen 10 Uhr treffen sich die Feierfreudigen am Rathaus und ziehen gemeinsam zum Schwimmbadparkplatz am Ried, wo am Nachmittag das erste Seifenkistenrennen des Maschkera-Stammtischs auf dem Plan steht. Der Vorsitzende Hannes Porer erläutert die Vorgaben: die Seifenkiste, mit der der Teilnehmer an den Start gehen möchte, muss für zwei Insassen ausgelegt sein. Sie darf nicht motorisiert sein. Wer nicht teilnehmen möchte, kann zuschauen oder sich im Festzelt verköstigen. DJ Marco Wanke heizt musikalisch ein. „Das Seifenkistenrennen ist in diesem Jahr wirklich unser Highlight zu Fasching“, sagt Porer. Aber die Farchanter erwartet zur Fosenocht ein buntes Programm. „Vom Zwergerlfasching übers Weiber-Kranzl bis zum Maschkera-Gungln im Wirtshaus: Es ist für jeden etwas dabei.“ Vorbei die Zeit, in der die Maschkera nur in den Schaufenstern der örtlichen Geschäfte oder auf den Balkonen sitzen durften. Diese Aktion des Farchanter Maschkera-Stammtischs sorgte 2021 zwar über den Landkreis hinaus für Aufmerksamkeit. Porer hofft dennoch, nie mehr so trist und still Fosenocht feiern zu müssen. „Uns sind die Maschkera auf der Straße oder im Wirtshaus viel lieber.“