Feneberg in Garmisch-Partenkirchen: Post-Filiale schließt

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Schluss und aus: Bei Feneberg wird es ab Oktober keine Post-Filiale mehr geben. © sehr

Die Gerüchte stimmen: Die Post im Feneberg an der Klammstraße in Garmisch-Partenkirchen schließt- Die Supermarktkette hat den Vertrag gekündigt.

Garmisch-Partenkirchen – Die Post-Filiale im Feneberg ist beliebt. Dafür muss der Konzern keine konkreten Zahlen liefern. Dafür braucht man nur regelmäßig in dem Supermarkt an der Klammstraße in Garmisch-Partenkirchen einzukaufen. Da beobachtet man’s: Selten, dass an dem Schalter niemand Briefe und Pakete abgibt. Allzu lange aber ist das nicht mehr möglich. Denn die Filiale schließt zum 1. Oktober.

Gerüchte darüber kursieren seit Längerem. Dieter Nawrath bestätigt sie auf Nachfrage. „Der Partner hat uns leider gekündigt“, teilt der Postsprecher für den Süden Oberbayerns mit. Die Gründe darüber kennt er nach eigener Aussage nicht. Fest steht: Zum letzten Mal hat die Filiale am Samstag, 30. September, geöffnet.

Post-Aus: Vermutlich keine Mitarbeiter betroffen

Mitarbeiter dürften von dem Aus nicht betroffen sein. Denn die Post stellt kein Personal zur Verfügung, die liefert der Partner. In diesem Fall wurden also Feneberg-Mitarbeiter entsprechend geschult, die den Schalter betrieben. Nebenbei. Viel zusätzliche Arbeit zum normalen Geschäft. Ob man das in Zeiten von Personalmangel nicht mehr stemmen will oder kann, sich lieber zu 100 Prozent auf das Kerngeschäft konzentriert und deshalb den Vertrag gekündigt hat – gut möglich, aber reine Spekulation. Denn der Konzern mit Hauptsitz in Kempten äußert sich mit keinem Wort zu dem Thema.

Lange ließ Pressesprecherin Anja Züfle die Tagblatt-Nachricht vom 24. Juli unbeantwortet. Am 4. August kam die Antwort: Dass es keine Antwort geben wird. „Leider können wir Ihnen zu den von Ihnen gestellten Fragen keine Auskunft geben“, heißt es in der freundlichen E-Mail. Zu den Gründen der Kündigung also, zum Aufwand für die Mitarbeiter, zum möglichen Mehrwert für den Markt oder zur Frequenz schweigt Feneberg. Genauso zur belanglosen Frage, seit wann es die Filiale an der Klammstraße 7 gibt.

Post-Standort hat im Dezember 2010 eröffnet

In diesem Punkt hilft Nawrath weiter. Am 7. Dezember 2010 wurde der Standort eröffnet und hat sich zu einer wichtigen Anlaufstelle entwickelt, bestätigt der Postsprecher, ohne dies beispielsweise mit Umsatzzahlen zu belegen. „Sie ist stark frequentiert und wird gut angenommen“, betont er. Darauf will das Unternehmen nicht verzichten, es hat nicht vor, einen Standort in Garmisch-Partenkirchen aufzugeben.

Derzeit betreibt es in der Marktgemeinde fünf Partnerfilialen, zudem zwei DHL-Paketshops sowie vier Packstationen. Die nächstgelegenen zur Klammstraße finden Kunden am Bahnhof oder im Edeka an der Zugspitzstraße, in beiden Fällen marschiert man etwa einen Kilometer. Zu weit für die Post. „Im Umfeld der jetzigen Filiale“ sucht sie Nawrath zufolge aktuell einen neuen Kooperationspartner. Den will sie möglichst zum Montag, 2. Oktober, präsentieren. „Wir streben einen nahtlosen Übergang an.“

Post sucht Partner für neuen Standort In den kommenden Wochen wird die Post auf Geschäftsleute zugehen, um nach dem Aus im Feneberg an der Klammstraße einen neuen Partner für eine Filiale in Garmisch-Partenkirchen zu finden. Interessierte können sich aber auch selbst melden. Eine Bewerbung ist möglich unter www. deutschepost.de/partner-werden

Leicht dürfte sich die Suche auch nicht gestalten. Immer wieder beobachtet man, dass Filialen schließen und neue längere Zeit nicht öffnen. Worin die Hauptprobleme liegen, kann Nawrath nicht sagen. Es komme immer auf die individuelle Situation an. Teilweise sei es tatsächlich nicht einfach, Kooperationspartner zu finden. „Die oftmals schwierige Personalsuche trifft natürlich auch uns.“ Dabei bieten sich für den Einzelhandel Vorteile, betont Nawrath: Mit dem Post-Service steige die Frequenz, das bringe mehr Umsatz. Nach 13 Jahren hat dieses Argument Feneberg offenbar nicht mehr überzeugt.