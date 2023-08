Fetzengaudi mit Zugkraft: Da kommt selbst Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ins Schwitzen

Tauziehen im Festzelt Partenkirchen

37 Mannschaften, Bombenstimmung und eine leibhaftige Olympiasiegerin. Herz, was willst du mehr. All das war beim Tauziehen im Partenkirchner Festzelt geboten.

Garmisch-Partenkirchen – Andreas Grasegger ist überwältigt. Mit so vielen Anmeldungen hat der Vorsitzende des Volkstrachtenvereins Partenkirchen nicht gerechnet. 37 Mannschaften, bestehend aus maximal neun Personen, messen sich im Tauziehen im Festzelt. Zuvor aber müssen sie beim Wiegen im Vereinsheim antreten, denn das Gesamtgewicht der Teams darf 900 Kilogramm nicht überschreiten.

Da wird noch alles abgelegt und ausgezogen, was man nicht unbedingt braucht, um ja die Regeln zu erfüllen. Und da zeigen sich die Organisatoren streng. Auch bei dieser „Randsportart“ gibt es klare Bestimmungen. Schließlich soll das Ganze fair zugehen.

Die Idee für dieses besondere Ereignis entstand bereits bei einer Ausschusssitzung 2019. Schließlich haben im Partenkirchner Festzelt schon immer auch sportliche Wettkämpfe stattgefunden, etwa Wiagsogschneiden, Maßkrugstemmen, Steinheben oder ein Forst-Dreikampf. Man wollte wieder mal was Neues bieten, sagt Grasegger. Das kam an. „Einige Partenkirchner haben sich lange vorbereitet und trainiert“, weiß der Trachtenvereinsvorsitzende. „Andere legen sich kurzfristig eine Taktik zurecht.“

+ Mit voller Kraft hängt sich Laura Dahlmeier (2. v. l.) ins Zeug. © Peter Krinninger

Im Vorfeld haben die Handwerker eine 50 Meter lange Wettkampfstätte längs durch das Zelt gebaut – ideal. Denn die Zuschauer sitzen direkt am Geschehen. Sie verfolgen, wie auf der Bühne zunächst die Begegnungen ausgelost werden, wie in der Vorrunde bereits fünf Mannschaften ausscheiden und sich die übrigen 32 im K.-o.-System duellieren. Sie kommen aus dem ganzen Landkreis, alle haben ihre Fans mitgebracht. Sie sorgen ebenfalls für Stimmung wie die Partenkirchner Blasmusik in den Pausen.

Manche Wettkämpfe dauern nur Sekunden, andere wechseln unter dem Gejohle der Massen die Zugrichtung, das Tau marschiert hin und her. Madln im Dirndlgwand, Burschen in Lederhosen oder in Sportbekleidung, reine Frauen- und Herrenteams sowie gemischte Mannschaften – alles ist dabei. Sogar Biathlon-Star Laura Dahlmeier hilft mit, sie zieht für den SC Partenkirchen. Der Kampf ist den Teilnehmern ins Gesicht geschrieben, fast waagrecht liegen einige auf den Brettern. Durch das Mikro tönt es spät in der Nacht: „Finale“ – und die Zuschauer jubeln mit. Den Sieger machen zwei Partenkirchner Mannschaften aus. Sie kennen sich vom Training.

Die Spannung ist greifbar. Der erste Schiedsrichter Hans Lidl aus Farchant und seine zwei Kollegen sorgen für eine saubere Aufstellung der Finalisten. „D‘Umbacktn“ gegen „D’Fanaten“. Die Mimik der Wettkämpfer ist mehr als angespannt. Zum letzten Mal heißt es: „Seil auf, Seil spannen, zieht!“ Ein leidenschaftlicher Kampf bringt den Fanaten den Sieg. Die Zuschauer sind aus dem Häuschen. Genauso wie die Kinder, sie wollen unbedingt auch einmal ziehen. Nachwuchsmadl gegen die Buben – und die Mädchen sind stärker.

Moderator Sepp Grasegger ist begeistert, was er an die Menge weitergibt. „Wie hat Euch das Tauziehen gefallen?“, will er wissen. „Wollen wir eine Wiederholung?“ Das lauteste „Ja“ der Woche erschallt durch das Zelt. Peter Krinninger