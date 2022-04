Aufruhr in Garmisch-Partenkirchen: FIS-Präsident will die Herren-Abfahrt auf der Kandahar aus dem Kalender streichen

Von: Christian Fellner

Teilen

Ein Klassiker im alpinen Rennsport: Die Herren-Abfahrt auf der Kandahar zieht auch die meisten Fans an. © Kornatz

Hinter den Kulissen brodelt es gerade beim internationalen Skiverband FIS: Der neue Präsident Johan Eliasch will den Alpin-Kalender umkrempeln. Arrivierte Weltcuporte sollen dabei auf der Strecke bleiben. Auch Garmisch-Partenkirchen ist betroffen: Ein Nachtslalom soll den Klassiker, die Herren-Abfahrt, auf der Kandahar ersetzen. Die Begeisterung hält sich in Grenzen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Gerüchte hielten sich zuletzt hartnäckig. Genauer gesagt gibt es sie seit den Deutschen Meisterschaften auf der Kandahar vor gut einer Woche. Plötzlich hieß es: Garmisch-Partenkirchen bekomme im nächsten Winter keinen Ski-Weltcup mehr. Geschwätz –dachten viele. Ganz so schlimm soll es wohl auch nicht kommen. Einschnitte aber sind programmiert. So soll der Klassiker, die Herren-Abfahrt auf der Kandahar, der Ende Januar 2023 geplant war, wegfallen – geht es nach Johan Eliasch, dem neuen Präsidenten des Skiweltverbandes FIS. Dafür würde die Marktgemeinde einen Nachtslalom am 4. Januar erhalten. Dieser ist der Traditionswettbewerb aus Zagreb. In Kroatien herrscht darüber auch keine Freude. Turbulente Zeiten in der Ski-Szene.

Neuerungen im Alpin-Kalender stoßen auf Widerstand - nicht nur in Deutschland

Eliasch, der neue Mann, der im vergangenen Sommer den Posten an der Spitze der FIS übernommen hat, steht für Veränderungen. Das hat er von Beginn an klar gemacht. „Das ist an sich ja nicht verkehrt“, sagt Florian Fischer, der Vorsitzende des Skiclubs Garmisch. Doch scheint Eliasch Wege beschreiten zu wollen, die nun vielen Arrivierten im Skizirkus nicht gefallen. Bei einem Online-Meeting des FIS-Vorstands (Council) präsentierte er seine Ideen – und die Weltcup-Kalender für die Saison 2022/23. Was die Vertreter der Nationen zu sehen bekamen, stieß vielen sauer auf. Nicht nur Dr. Franz Steinle, dem Präsidenten des Deutschen Skiverbands, der im Gremium sitzt. Auch andere große Nationen sollen rebelliert haben. Das ging soweit, dass die Alpin-Termine vom Council nicht abgesegnet wurden. Der Kalender soll nun überarbeitet und in den kommenden Wochen wieder vorgelegt werden.

Der Österreichische Rundfunk will ein paar Details erfahren haben. So soll der Gletscher-Auftakt in Sölden nach wie vor fix sein, danach der übliche Ausflug nach Nordamerika stattfinden. Gegen Ende der Saison ist – ganz neu – eine Rückkehr über den Atlantik geplant. Auf Kosten alteingesessener Weltcuporte wie eben Garmisch-Partenkirchen. „Wir sind von der Meldung beziehungsweise den Planungen der FIS auch ein Stück weit überrascht worden“, betont Fischer. Eliaschs Ideen kamen beim Organisationskomitee nicht gut an. „Wir sehen es nicht als ausreichenden Ersatz, dass neben den beiden Damen-Rennen im kommenden Winter jetzt nur ein Nachtslalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen stattfinden soll.“ Das Renen am Kreuzeck zu streichen, kommt einer schallenden Ohrfeige für den Traditionsort, ja im Grunde, den ganzen Deutschen Skiverband gleich. „Die Abfahrt auf der legendären Kandahar ist für die Sportler ohne Zweifel einer der herausragenden sportlichen Höhepunkte in jedem Jahr. Entsprechend schwierig ist es für uns, den aktuellen Plan der FIS zu akzeptieren.“

Garmisch-Partenkirchen kann als WM-Bewerber nicht groß auf den Putz hauen

Die Kritik aus Kreisen des Weltcup-OK fällt derzeit noch verhalten aus. Logisch: Der Ort bewirbt sich bekanntlich für die Ski-Weltmeisterschaft 2027. Die Entscheidung soll Ende Mai fallen. „Garmisch-Partenkirchen hat in den zurückliegenden 70 Jahren maßgeblich zur positiven Entwicklung des alpinen Skisports beigetragen“, gibt Peter Fischer zu denken. Der langjährige OK-Chef hoffe in jedem Fall auf eine „partnerschaftliche Lösung“ für den kommenden Winter.

Darauf sind auch die Verantwortlichen des DSV aus. „Der vom Weltverband vorgelegte Kalender ist ein klarer Rückschritt für den alpinen Skisport in Deutschland“, betont Stefan Schwarzbach. Der Vorstand für den Bereich Kommunikation macht auch deutlich, dass „für uns die Gründe für diese Kalenderänderung, von der auch andere traditionelle Standorte betroffen sind, nicht nachvollziehbar sind“. Gemeinsam mit den Funktionären aus Garmisch-Partenkirchen wolle man nun die Köpfe zusammenstecken und Gespräche mit der FIS führen.

Empörung bei vielen Nationen: FIS plant auch Weltcups in Russland

Die Alpinen sind im Übrigen nicht die Einzigen, um die es Diskussionen gab. So seien Skisprung- und Snowboard-Wettbewerbe in Russland und Weißrussland geplant – trotz des Kriegs in der Ukraine. Auch die Skisprung-Tournee für Frauen nimmt demnach Formen an, soll allerdings in Österreich und Slowenien stattfinden. Da würde wiederum der SC Partenkirchen mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen.