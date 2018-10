Die Mauern in den Köpfen müssen weg

Die Besinnung auf demokratische Werte und der Appell, populistischen Parteien nicht blind zu folgen, standen im Mittelpunkt des Festakts zum Tag der Deutschen Einheit. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Deutschland sehr gut dastehe.

Garmisch-Partenkirchen – Es sind zwei Zahlen, die Brigadegeneral a.D. Johann Berger ins Grübeln bringen. „Wir feiern heute den 28. Tag der Deutschen Einheit“, betonte der deutsche stellvertretende Direktor des Marshall-Centers gestern Nachmittag im nur halb vollen Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen. „Und wir freuen uns über das 73. Friedensjahr in Deutschland.“ Eigentlich hervorragende Gründe, um dankbar zu sein. Meint er. Trotzdem „werden liberale, demokratische Werte durch aufkommende, antieuropäische Parteien herausgefordert“. Trotzdem „wird mit Hassparolen dummer und dumpfer Protest herausgebrüllt und populistischen Chimären gefolgt“. Eine Entwicklung, die Berger bedenklich findet.

Gerade vor dem Hintergrund der Zahlen, die er nicht müde wurde, den Besuchern des Festakts zum Tag der Deutschen Einheit zu verdeutlichen. Er macht in den Köpfen der Menschen Mauern aus, „die vergessen lassen, was sich Mitte der 1930er Jahre im Deutschland der Weimarer Republik entwickelt hat“. Gerade an diesem Feiertag sollten sich alle darauf besinnen, niemanden je wieder zu diskriminieren – „keinen Ostdeutschen und keinen Ausländer, keinen Flüchtling und keinen Juden, aber auch keinen Bayern und keinen Sachsen oder wen auch immer“. Vielmehr forderte er seine Zuhörer auf, sich einem Realitäts-Check zu stellen und daran zu denken: „Es geht uns gut, es geht uns mehr als gut.“

+ Mit einem anspruchsvollen Programm untermalt die Musikkapelle Partenkirchen unter Leitung von Josef Grasegger senior den Festakt. © Thomas Segr

Ins gleiche Horn stieß Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). Auch sie erinnerte bei dem Festakt, den die Musikkapelle Partenkirchen mit anspruchsvollen und schmissigen Stücken umrahmte, an 73 Jahre Frieden und Völkerverständigung. „Dass wir heute wieder Aufmärsche und Versammlungen erleben, bei denen nationalistische, ja völkische Parolen zu hören sind, die wir in unserer Gesellschaft längst überwunden glaubten, stimmt mich nachdenklich und macht mich traurig und betroffen.“ Derartigen Bestrebungen gelte es entschieden und offen entgegenzutreten. Passend dazu ihr Appell: „Gehen Sie am 14. Oktober zur Wahl, machen Sie bei der Partei ein Kreuz, der Sie die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen zutrauen.“ Mit seiner Stimme habe es jeder Einzelne in der Hand, deutlich zu machen, „dass demokratische Parteien und Gruppierungen in unserer Gesellschaft immer noch und auch zukünftig eine stabile Mehrheit haben“.

Wie Berger ist auch Meierhofer überzeugt, dass es dem Land und auch Garmisch-Partenkirchen gut geht. Dabei verwies sie auch den geplanten Wohnungsbau in Burgrain, auf dem Abrams-Areal und auf dem Gelände des alten Finanzamts, die Investitionen in Schulen und Kindergärten sowie die Eröffnung der TU-München-Außenstelle der Munich School of Robotics und Machine Intelligence am kommenden Samstag. Darauf und auf das, was Deutschland in den vergangenen 28 Jahren erreicht habe, könne man stolz sein. Auch darauf, wie die Bundesrepublik die Herausforderungen der Flüchtlingswelle bisher gemeistert hat. Für ein geeintes Deutschland und Europa, für die Demokratie müssten gerade angesichts des Rechtsrucks alle gemeinsam einstehen, schloss sie ihre Ausführungen. Passend dazu hatte sie noch ein Goethe-Zitat parat: „Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der sie täglich erobern muss.“