Überraschung: Florian Fischer tritt als Weltcup-Chef in Garmisch-Partenkirchen zurück

Skiclub Garmisch: Wechsel an der Spitze

Von Christian Fellner schließen

Paukenschlag in Garmisch-Partenkirchen: Nur ein Jahr nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des SC Garmisch tritt Florian Fischer (44) ab. Das Zepter übernimmt nun Stellvertreterin Martina Betz. Schuld ist ein neuer Job.

Garmisch-Partenkirchen – Die Gerüchteküche brodelt, die Heckenschützen haben sich positioniert. Der Anlass: Florian Fischer hat sein Amt als Vorsitzender beim Skiclub Garmisch, damit auch als Chef des Organisationskomitees Ski-Weltcup niedergelegt. Ein Jahr nach seiner Wahl, nachdem er seinen Vater Peter im Juli 2021 an der Spitze des Vereins abgelöst hat. Am Montag informierte er den Vorstand darüber. Krise, Ärger, Streit? Nein, sagt der Betroffene. „Die nüchterne Wahrheit ist manchmal langweilig.“ Das richtet er ganz gezielt an die, die nun murren. „Ich habe nur wegen meines Jobs aufgehört.“ Das Erbe tritt Martina Betz an. Die bisherige Stellvertreterin hat sich die Entscheidung „nicht leicht gemacht“. Eines sagt sie aber imm Brustton der Überzeugung: „In der Sache bin ich zu 100 Prozent drin.“

Könnte Fischer die Uhr zurückdrehen, dann hätte er wohl im vergangenen Sommer einen anderen Weg eingeschlagen. „Wenn ich gewusst hätte, dass ich im Herbst ein Angebot für einen neuen Job bekomme, wäre ich nie zur Wahl angetreten“, sagt der 44-Jährige. Nur: „Ich wusste es damals nicht.“ Fischer arbeitete bisher bei der VR-Bank, war vor Ort, nah dran am Geschehen daheim. Das hat sich grundlegend geändert. Seit April fungiert er als Geschäftsführer in einem Unternehmen in der Immobilienbranche in München. Zwölf Stunden verbringt er im Schnitt pro Tag mit Hin- und Rückfahrt in der Landeshauptstadt. „Ich musste mich fragen, auf wie vielen Hochzeiten ich tanzen kann.“ Die Antwort kristallisierte sich bald heraus: „Job und Skiclub nebeneinander bekomme ich nicht gebacken. Nicht in der Qualität, die notwendig ist.“ Also weihte er Betz in seine Gedankenspiele ein.

Rechtlich alles sicher: Laut Satzung keine Neuwahlen nötig

Rechtlich ist alles abgesichert. „Wir haben das durch zwei Anwälte in unserem Klub prüfen lassen“, sagt Fischer. Die Satzung sieht in diesem Fall vor, dass der Zweite Vorsitzende automatisch die Geschäfte weiterführt. Ohne Neuwahlen. „Die hätte es nur geben müssen, wenn Martina es nicht gemacht hätte“, erläutert Fischer.

Betz aber ist gewillt, die Geschäfte weiterzuführen. „Und dafür sollte man ihr eigentlich mal dankbar sein“, sagt Fischer forsch. Denn an diesem Posten hänge ein enormer Rattenschwanz. „Vom Nachwuchs bis hin zum Weltcup.“ Stattdessen aber wird aus dem Hintergrund gefeuert. „Natürlich heißt es jetzt wieder: Das war alles geplant. Der Fischer hat nur ein Jahr gemacht, weil es sonst mit der Wahl nicht geklappt hätte, jetzt kommt die Betz“, moniert er. „Unsinn“, schiebt er hinterher. „Ich kann es beruflich nicht mehr leisten, diesem Amt gerecht zu werden. Es gibt nur diese Wahrheit und auch keine Leichen im Keller.“

Fischer könnte zumindest ins Weltcup-OK zurückkehren

Deshalb ist er ausgeschieden. Auch aus dem Organisationskomitee. Diesem OK, das den alpinen Weltcup auf die Beine stellt, gehören automatisch einige Mitglieder des SCG-Vorstands an. Darüber hinaus können zusätzliche Funktionäre bestellt werden. Fischer kann sich durchaus vorstellen, weiter diesem Gremium anzugehören. „Aber das ist ein demokratischer Prozess, das muss der Vorstand entscheiden.“ Zeitlich wird er es sich künftig wohl zumindest so einrichten können, dass er die Großveranstaltungen vor Ort miterleben kann. Das ist neben den Herren-Rennen ja nun immerhin auch ein Nachtslalom am 4. Januar 2023 am Gudiberg.

Herausforderungen, die Martina Betz annimmt. „Ich hab’ mir das gut überlegt“, betont sie. Eigentlich war sie bei der Wahl in 2021 als Tandem mit Fischer angetreten. „Wir waren miteinander getaktet.“ Nun aber wird sie das Werk fortsetzen. „Ich bin ja nicht neu.“ In verschiedenen Positionen hat sie beim Weltcup mitgewirkt, zuletzt über Jahre verantwortlich als Personalchefin.

SC Garmisch stockt das Personal im Büro auf: Eventmanager und Student kommen

Um dem Berg an Arbeit im Verein Herr zu werden – es gilt ja nicht nur die Skirennen zu organisieren –, wird das Personal im Büro aufgestockt. Neben Birgit Seipp und Christiane Bauer wirkt ab September Martin Auer als dualer Student mit. Der war einst Nachwuchsrennläufer. „Es wäre ja blöd, wenn wir die eigenen Leute nicht fördern“, sagt Betz. Dazu kommt für die Wintersaison weitere Unterstützung: In Michael Weber hat sich der SCG einen Experten für Events ins Boot geholt, der helfen soll, die Weltcups auf eine neue Stufe zu heben. „Wir müssen am Rahmenprogramm arbeiten“, begründet Fischer. Speziell der Nachtslalom am Gudiberg soll ein echtes Spektakel für Garmisch-Partenkirchen werden. Denn – da muss man sich nichts vormachen – der Skiclub lebt von diesen Veranstaltungen: „Wir brauchen jeden Zuschauer, jedes verkaufte Ticket, denn nur daran verdienen wir.“

Betz sieht der Arbeit mit dem verstärkten neuen Team sehr positiv entgegen. „Wir wollen unser Produkt so gut es geht verkaufen.“ Dabei hilft weiterhin auch ein Routinier: Peter Fischer. „Er bleibt uns als kaufmännischer Leiter im Büro erhalten“, sagt die neue SCG-Chefin. Der frühere Vorsitzende ist der Mann für die wirtschaftlichen Belange. „Wir arbeiten dabei Hand in Hand.“ Betz macht klar, wie wichtig Fischer senior für sie ist: „Er stärkt mir den Rücken, er hat so einen großen Erfahrungsschatz.“ Dinge, die die Kritiker anders auslegen werden. Das ist der Vorsitzenden klar. „Aber ich bin eine eigenständige Person, ich lasse mich nicht manipulieren.“ Für die Widersacher im Hintergrund hat sie eine Botschaft: „Unsere Tür steht immer offen für Anregungen und Kritik. Aber es wäre eben schon, wenn sie mal direkt an uns gerichtet wird.“

Andreas Fischer, der im vergangenen Jahr den Hut in den Ring geworfen hatte, gegen Fischer junior bei der Wahl antrat, wollte sich in der Öffentlichkeit zum Geschehen im Skiclub nicht äußern. Der Zeitpunkt werde aber kommen, an dem er das tut, kündigte er gegenüber dem Tagblatt an. Es bleibt dabei: Die Gegner halten sich bedeckt.