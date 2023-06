„Nervenkitzel und super Aussicht inklusive“: Auch mit Behinderung ins Tal düsen

Von: Josef Hornsteiner

Mit 70 Stundenkilometern ins Tal düsen: Das können Adrenalin-Junkies mit dem Flying Fox an der Skisprungschanze. Dass dies auch für Menschen mit Behinderungen machbar ist, wissen aber die wenigsten. © privat

Aktionstage an der Skisprungschanze Garmisch-Partenkirchen: Im Rahmen der Special Olympics in Berlin bekommen Menschen mit Behinderungen Sonderkonditionen für den Flying Fox.

Garmisch-Partenkirchen – Einmal von der Schanze fliegen, den Wind um die Ohren brausen lassen und sicher im Stadion landen. Fast so wie ein Skispringer. Das kann jeder haben, der sich in den Flying Fox in Garmisch-Partenkirchen wagt. Was viele nicht wissen: Die Anlage ist auch für Menschen mit Behinderungen zu erleben – passend zu den Special Olympics in Berlin bietet Andreas Hertle von heute bis Sonntag, 18. Juni, Aktionstage an. Er möchte den Adrenalin-Kick für Menschen mit Einschränkungen täglich von 14 bis 18 Uhr ermöglichen – ohne Voranmeldung.

Hertle arbeitet dabei mit dem Peitinger Verein BUB (Bewegung und Begegnung) zusammen. Unterstützt wird die Aktion vom Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen. „Das Besondere daran ist die Möglichkeit, einmal von der Schanze zu fliegen und die Einschränkungen, die im täglichen Leben so oft im Wege stehen, einfach zu vergessen“, sagt Stefan Jenuwein, Vorsitzender des BUB. Gefördert wird der Spaß im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Garmisch-Partenkirchen. „Dieses Erlebnis muss man einfach gemeinsam erleben.“

Mit dem Flying Fox ins Tal düsen: Bis Sonntag Sonderkonditionen für Menschen mit Behinderungen

Für Hertle ist der Zeitpunkt für die barrierefreie Aktion geradezu prädestiniert – schließlich starten am Samstag, 17. Juni, die Special Olympics in Berlin. Garmisch-Partenkirchen ist dabei Host-Town. Bedeutet: Eine Delegation aus Thailand ist seit Montag im Kreisort untergebracht. „Was liegt da näher, als im olympischen Skistadion dann einen Flying Fox für alle anzubieten“, sagt Hertle.

Bis Sonntag können täglich zwischen 14 und 18 Uhr Behinderte samt Begleitpersonen gesichert am Stahlseil in die Tiefe rauschen. 260 Meter ist die Strecke lang, mit bis zu 70 Stundenkilometer wird ein Höhenunterschied von 40 Metern überwunden – „mit Nervenkitzel und super Aussicht inklusive“, sagt Jenuwein schwärmend.

Auch mit Behinderung den Flying Foy nutzen: jeden Tag gibt es 30 Plätze

An jedem der sechs Tage werden 30 Plätze am Flying Fox für diese Zielgruppe zu Sonderkonditionen angeboten – samt Begleitpersonen. „Die Familie, Clique, Klasse, Kollegen oder Jugendgruppe können und sollen gleich mitgebracht und angemeldet werden“, beschreibt Hertle das Prozedere. „Natürlich steht in diesen Tagen auch für alle anderen der Flying Fox zur Verfügung.“

Der Slogan der Aktion passt wie die Faust aufs Auge: „Dein Handicap ist Euer Bonus.“ Zwei Profis helfen den Menschen in das schnelle Spaßgerät. Es besteht die Möglichkeit, den Schanzentisch mit dem geländegängigen Allrad-Rollstuhl X8 zu erreichen.

Nach den Aktionstagen müssen sich Menschen mit Behinderungen rechtzeitig bei den Veranstaltern anmelden, um den Flying Fox zu nutzen. Nähere Informationen dazu unter www.flyingfox-gap.de. JOSEF HORNSTEINER

