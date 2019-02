Erst nach zwei Metern stoppte das Fahrzeug: Frau (84) wird von Auto mitgeschleift 

Da waren mehrere Schutzengel am Werk: Eine Senioren ist trotz Verletzungen bei einem Unfall am Marienplatz wohl noch glimpflich davon.

Garmisch-Partenkirchen - Prellungen, eine Platzwunde am Kopf und einen Schock hat eine 84-jährige Frau erlitten. Und kam womöglich noch glimpflich davon. Denn sie wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei knapp zwei Meter weit von einem Pkw mitgeschleift. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr am Marienplatz im Ortsteil Garmisch.

Ein 72-jähriger Farchanter wollte mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke vor der Alten Apotheke fahren. Dabei übersah er offenbar die Rentnerin, die mit ihrem Rollator auf dem Fußweg ging. Sie wurde vom Pkw erfasst und stürzte. Erst nach etwa zwei Metern kam das Auto offenbar zum Stehen. Zur Behandlung wurde die Frau in die Unfallklinik Murnau gebracht. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 88 21/ 91 70 zu melden.