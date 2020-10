Nach schweren Differenzen: Edenhofer verlässt Fraktion der Freien Wähler

Paukenschlag in der Garmisch-Partenkirchner Ortspolitik: Lilian Edenhofer, einstige Hoffnungsträgerin der Freien Wähler, ist von ihren Parteikollegen im Gemeinderat als Fraktionschefin entmachtet und ins Abseits gestellt worden.

Update, 23. Oktober, 18.45 Uhr:

Dieser Bruch kam mit Ansage: Lilian Edenhofer hat die Fraktion der Freien Wähler im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat nach schweren Differenzen verlassen. Dies gab sie in der Sitzung am Donnerstag bekannt – ohne nähere Erläuterungen. Künftig wird die Journalistin als Einzelkämpferin im Gremium vertreten sein. Bei den Freien Wählern bleibt sie.

Das führt zu einer ungewöhnlichen Konstellation, die für die Partei nicht unproblematisch sein dürfte: Die Freien Wähler sind jetzt in zweifacher Form im Gemeinderat vertreten: Neben Edenhofer gibt es die verbliebene Zwei-Mann-Fraktion mit Daniel Schimmer und Martin Kurschatke. Diese hatten Edenhofer als Fraktionschefin entmachtet. Hintergrund sind angeblich Meinungsunterschiede, was die strategische Ausrichtung angeht. Die ehemalige Bürgermeister-Kandidatin hat mit der (Konkurrenz-) Situation kein Problem: „Die Leute werden sehen, wer die Politik der Freien Wähler vertritt.“ Sie werde ihre Oppositionspolitik fortsetzen.

Unklar ist, welche Auswirkungen das Auseinanderbrechen der Fraktion auf die Verteilung der Ausschusssitze hat. Diese Frage wird im Rathaus geprüft. Schimmer und Kurschatke betonen indessen in einem Leserbrief an die Redaktion, dass sie Edenhofer nicht fallen gelassen hätten. Seit Wochen sei versucht worden, mit ihr an einem Runden Tisch zusammenzukommen, um Unstimmigkeiten zu beseitigen. Aber: „Alle Termine wurden von ihr abgesagt, und die Bitte um Terminvorschläge hat sie nicht wahrgenommen.“ Die Folge sei die Fraktionssitzung gewesen, in der Edenhofer abgewählt wurde. Zu dem Treffen war sie offenbar eingeladen, aber nicht gekommen.

Garmisch-Partenkirchen – Feind, Todfeind, Parteifreund – diese makabre Steigerungsformel, die Konrad Adenauer zugeschrieben wird, gilt für alle Parteien. In Garmisch-Partenkirchen beweisen dies aktuell die Freien Wähler, bei denen ein Machtkampf tobt – Ausgang ungewiss.

Als Fraktionsvorsitzende abgewählt

Keine sechs Monate nach der konstituierenden Sitzung wurde die Freie-Wähler-Ortschefin und einstige Bürgermeister-Kandidatin Lilian Edenhofer von ihren beiden Fraktionskollegen im Gemeinderat politisch demontiert. Daniel Schimmer und Martin Kurschatke wählten, wie Tagblatt-Recherchen ergaben, die Journalistin bereits Anfang Oktober im Rahmen eines außerordentlichen Treffens als Fraktionsvorsitzende kurzerhand ab. Eine Mehrheitsentscheidung, die Edenhofer wohl akzeptieren muss – auch wenn sie nicht dabei war. Den Führungsjob übernahm der bisherige Vize Schimmer. Damit nicht genug: Auch ihre festen Ausschussposten soll die Kommunalpolitikerin abgeben – ein nicht minder schmerzhafter Verlust an Einfluss und Mitsprache.

Gerüchte, dass es bei den Freien Wählern nicht rund läuft, gab es schon länger. Über die Hintergründe kann man spekulieren. Edenhofer zieht eine nüchterne Bilanz: „Die Zusammenarbeit macht keinen Sinn mehr“, erklärt sie. Die Differenzen seien immer mehr zutage getreten. Vor allem in der Frage, wie sich die Freien Wähler im Gemeinderat positionieren sollen, gehen ihren Angaben zufolge die Meinungen weit auseinander. „Ich will Opposition, die anderen eher einen Kuschelkurs“, lautet Edenhofers Erklärung. Die Gegenspielerin von Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) spekuliert außerdem, dass bei der Revolte die Rathauschefin ihre Finger im Spiel gehabt haben könnte.

Fraktionsaustritt als eine Option

Und wie geht’s jetzt weiter? Edenhofer lässt sich nicht in die Karten schauen. Für sie steht fest: „Aufhören werde ich auf keinen Fall“, sagt sie. Und auch bei den Freien Wählern will sie bleiben. Eine Option wäre es, lässt sie durchblicken, aus der Fraktion auszutreten – ein Szenario, das den Parteistrategen mächtig Bauchschmerzen bereiten dürfte. Denn die politische Kraft wäre dann im Gemeinderat des Kreisorts mit zwei konkurrierenden Lagern vertreten.

Wie dem auch sei: Schimmer bestätigt Edenhofers Version, spricht ebenfalls von „unterschiedlichen Einstellungen“. Die bisherige Nummer eins sei ähnlich wie FDP-Einzelkämpfer Martin Sielmann zu sehr auf „Konfrontationskurs“ gegangen – speziell zur Bürgermeisterin, findet der Ortsvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands.

„Natürlich ist es Aufgabe der Opposition, auf Dinge hinzuweisen, die falsch oder gegen unsere Überzeugung sind“, fährt Schimmer fort. Aber er und Kurschatke verfolgten vielmehr eine parteiübergreifende, konstruktive Zusammenarbeit. Eine Einmischung der Bürgermeisterin habe es in der Sache nicht gegeben, stellt Schimmer klar. Und Edenhofer habe man mehrere Termine für die besagte Fraktionssitzung angeboten, die sie jedoch allesamt abgelehnt habe.

Ähnlich klingt es bei Schimmers Mitstreiter Kur-schatke. Er spricht von „Unstimmigkeiten“.

Spannend dürfte es in der Sitzung des Gemeinderats werden. Auf der Tagesordnung steht nämlich ein Schreiben von Schimmer und Kurschatke, in dem sie über die „personellen Veränderungen“ in ihrer Fraktion informieren. Besonders heikel könnte die angestrebte Neubesetzung der Ausschusssitze werden. Denn für diese Personalie muss dem Gremium eine glaubhafte Begründung vorgelegt werden.