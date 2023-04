Hotel Zugspitze: Neue Bäder, neue Böden und ein neuer Eingang für rund zwei Millionen Euro

Teilen

Besprechung auf der Baustelle: Hoteldirektor Frank Erhard (l.) und der Grainauer Architekt Wolfgang Utz, der sich mit dem neuen Hoteleingang befasst. © Porer

Derzeit ist das Hotel Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen geschlossen, für rund zwei Millionen Euro wird es saniert. Mitte Mai soll es wieder öffnen. Dafür packen auch die Mitarbeiter an.

Garmisch-Partenkirchen – Hoteldirektor Frank Erhard geht durch den Flur seines Hotels. Die nicht vorhandenen Türen lassen direkt in die Gästezimmer blicken: keine Möbel, der Boden mit Malervlies ausgelegt, Kabel hängen von der Decke. Trockenbauwände und Fliesen lehnen an der Seite.

Aktuell befinden sich keine Gäste in dem umfassenden Vier-Sterne-Superior-Hotel Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen mit seinen 48 Zimmern und Suiten. Diese könnten sich derzeit auch nicht zu 100 Prozent erholen. Tagsüber herrscht momentan lebhaftes Treiben im Haus. „In der ersten Woche war es wie im Ameisenhaufen, dann wurde es strukturierter“, erzählt Erhard. Das Hotel Zugspitze wird umfangreich renoviert – neue Badezimmer, Fußböden und ein komplett neuer Hoteleingang, der moderner und einladender gestaltet sein soll. Zudem werden alle Fenster in den Gästezimmern mit einer Dreifachverglasung ausgestattet, um energieeffizienter zu sein, sagt Erhard. Die Möbel werden im alpenländischen Stil beibehalten, jedoch vom heimischen Schreiner aufgearbeitet.

Hotelmitarbeiter unterstützen die Handwerker

Ganz nach dem Motto „Ärmel hochkrempeln und anpacken“, sagt Erhard, bringt sich ein Großteil der Hotelmitarbeiter aktiv mit ein und arbeitet mit den Bauprofis zusammen. Jeden Morgen treffen sich alle zum Meeting, bei dem sie in Teams eingeteilt werden. Die Angestellten unterstützen die Handwerker bei allen möglichen Arbeiten. „Es herrscht so richtig Hands-on-Mentalität“, erzählt der Direktor. Er ist stolz darauf, dass so viele mithelfen und sich in der Umbauphase nicht arbeitslos gemeldet oder Urlaub genommen haben. Es herrsche eine gute Stimmung untereinander. „Man merkt auch, dass so etwas teambildend wirkt.“

Seit Mitte des vergangenen Jahres wurde die Renovierung geplant. Rund zwei Millionen Euro werden investiert, um das Hotel zu sanieren. Kleinere Renovierungen haben die Besitzer bereits in den Vorjahren in Angriff genommen. „Mit dieser Baumaßnahme runden wir das Ganze entsprechend ab“, sagt Erhard. Dabei sieht er die Zusammenarbeit mit Handwerkern aus der Umgebung als einen großen Vorteil. „Wir haben in allen Bereichen in erster Linie bewusst auf einheimische Betriebe gesetzt“, betont der Hotelchef. „Man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass die Betriebe auch auf einen eingehen, wenn es mal Veränderungen im Ablauf gibt.“ Der Direktor hofft, am 15. Mai wieder die ersten Gäste im Hotel Zugspitze begrüßen zu können.

PAULINA PORER