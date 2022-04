Frischzellenkur fürs Garmischer Zentrum

Bürgerinitiative sammelt Unterschriften

Garmisch-Partenkirchen erhofft sich viel vom Kramertunnel. Die Umfahrung im Westen des Ortes soll nicht nur eine spürbare Verkehrsentlastung bringen. Nun wird auch der Ruf lauter, damit einhergehend das Garmischer Zentrum attraktiver zu gestalten. Eine Bürgerinitiative sammelt dafür bereits Unterschriften.

Garmisch-Partenkirchen – Der Tourismusort Garmisch-Partenkirchen leidet unter den enormen Verkehrsmassen. Linderung sollen bekanntlich zwei große Ortsumfahrungen bringen: der geplante Wanktunnel im Osten und der bereits im Bau befindliche Kramertunnel im Westen. Letzterer ist bereits weit fortgeschritten: 2024 soll das rund 264 Millionen Euro teure Mammutprojekt, so sieht es der Zeitplan vor, abgeschlossen sein.

Entlastung für Ortsteil Garmisch

Eine Bürgerinitiative, der der FDP-Gemeinderat Martin Sielmann eine politische Stimme verleiht, rechnet dann mit einer deutlichen Entlastung für den Ortsteil Garmisch. „Wir erwarten, dass der Tunnel 70 Prozent des Pkw-Verkehrs und den ganzen Schwerverkehr nach und von Tirol aufnehmen wird, so wie das ähnlich durch die Ortsumfahrungen Oberammergaus, Mittenwalds und Farchants geschehen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese „enormen Chancen“ müsse man ergreifen – in Form einer Neugestaltung des Marienplatzes und der anliegenden Straßen. In den Fokus rückt vor allem die Strecke zwischen der Loisachbrücke und dem alten Marktplatz. „Wir können das Garmischer Zentrum wesentlich attraktiver machen“, ist Sielmann überzeugt – zumal die bisherige Bundesstraße 23 in eine Gemeindestraße umgewidmet werden und in den Zuständigkeitsbereich der Kommune fallen dürfte.

An Ideen mangelt es nicht. Angeregt werden eine Barrierefreiheit, ein Pflaster statt des Teerbelags, die Einführung einer Tempo-30-Zone, die Pflanzung ortsüblicher Straßenbäume sowie eine gärtnerische Aufwertung, um einige Beispiele zu nennen. In Partenkirchen, so überlegen die Bürger, könnte man ähnlich verfahren, wenn dort eines Tages der Verkehr durch den ersehnten Wanktunnel fließt.

Die Initiative sammelt für das Vorhaben in Garmisch Unterschriften für einen so genannten Bürgerantrag – ein Instrument der direkten Demokratie, das darauf abzielt, dass sich der Gemeinderat mit der Angelegenheit beschäftigt. Laut Sielmann sind hierfür 280 Unterstützer aus der Gemeinde – dies entspricht einem Prozent der Einwohnerzahl – notwendig. Die Listen liegen an mehreren Stellen aus, etwa in Geschäften und Praxen.

Neugestaltung des Areals

Eine Mitstreiterin ist Petra Thron, Geschäftsführerin des gleichnamigen Traditionscafés, das sich am Marienplatz befindet. Dieser sei die Visitenkarte des Marktes, betont die Geschäftsfrau, aber leider optisch „sehr lieblos“ gehalten. „Das könnte man bestimmt schöner und besser machen.“ Thron erhofft sich von einer Neugestaltung des Areals auch eine Belebung des angrenzenden Abschnitts der Fußgängerzone. Die Unternehmerin ist sich sicher, die Hürde für den Bürgerantrag zu nehmen. Denn in kurzer Zeit seien schon um die 100 Unterschriften zusammengekommen, berichtet sie. „Alle waren gleich dabei.“

Die Gemeinde hat das Thema auf dem Schirm. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wurde zwar ein Sielmann-Vorstoß in der Sache abgeschmettert. Aber das Gremium folgte einer Empfehlung der Verwaltung, wonach im Haushalt 2023 Mittel eingestellt werden sollen, „um die Neuordnung des Straßenraums der heutigen B23 zu planen“, wie im Beschlussvorschlag zu lesen ist. Auch im Rathaus wird an eine „zeitgemäße Umgestaltung“ gedacht, etwa mit barrierefreien Fußgängerquerungen, Flächen für den Radverkehr, einer angepassten Fahrgeschwindigkeit und einer Verbesserung der gesamten Aufenthaltsqualität. Mit Blick auf die zu erwartende Verkehrsentlastung ist das Bauamt allerdings nicht ganz so optimistisch wie die Bürgerinitiative. Der Rückgang werde zwar „merklich“ ausfallen, lautet die Prognose der Fachleute, „aber dennoch überschaubar sein“. Ihre Schlussfolgerung: „Das verbleibende Verkehrsaufkommen wird es nicht zulassen, zum Beispiel den Abschnitt zwischen Loisachbrücke und Marienplatz deutlich anders als bisher zu gestalten.“

Wie dem auch sei: Sielmann ist mit dieser Vorgehensweise nicht zufrieden. „2023 ist zu spät“, kritisiert er und fügt hinzu: „Wir wollen das Ganze beschleunigen.“ Es gehe darum, möglichst schnell Pläne und Kostenkalkulationen vorzulegen, um städtebaulicher Zuschüsse zu erhalten. Der Appell des Liberalen lautet daher: „Wir müssen jetzt in die Gänge kommen.“