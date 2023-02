Grainaus Bürgermeister hat für den Empfang von Hanna Kebinger sogar eine Trauung verlegt

Von: Christian Fellner

Teilen

So sieht Begeisterung aus: Landrat Anton Speer gibt am Mikrofon bei Moderator Wolfi Hostmann alles, um Biathletin Hanna Kebinger (l.) in höchsten Tönen zu loben. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der SC Partenkirchen feierte Vizeweltmeisterin Hanna Kebinger vor mehr als 1000 Menschen. Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl gab alles, um dabei zu sein: Und verschob sogar eine Trauung.

Garmisch-Partenkirchen – Irgendwie ist es unglaublich, dass sie nun da oben auf der Tribüne steht, mit der Sonne um die Wette strahlt und den mehr als 1000 Menschen im weiten Halbrund des Skistadions zuwinkt. Um ihren Hals baumelt eine Silbermedaille. Die Partenkirchner Musikkapelle hat eine eigene Fanfare für sie einstudiert. Da ist einiges passiert im Leben der Hanna Kebinger in den vergangenen Monaten, Wochen und ganz speziell Tagen. Seit vergangenem Samstag darf sich die Grainauerin Vizeweltmeisterin nennen. Mit der deutschen Frauenstaffel holte die Biathletin Silber bei der Heim-WM in Oberhof. Eine enorme Entwicklung der 25-Jährigen, die in ihrem Sportlerleben bereits so viele Rückschläge hinnehmen musste. „Ich glaube schon, dass ich sowas wie die Aufsteigerin der Saison bin“, sagte sie am Dienstag ein wenig unsicher vor sich hin. Da wird ihr kaum jemand widersprechen.

Am Montag kehrte sie aus Thüringen zurück und gestern stand sie dann schon im Skistadion. „Ich muss ihre Spontanität loben. Ich hätte es verstanden, wenn sie sich erst einmal hätte ausruhen wollen“, sagte Michael Maurer, der Präsident von Kebingers Heimatskiclub, dem SC Partenkirchen. „Das macht auch nicht jeder mit. “ Die Grainauerin schon. Im Fiaker durfte sie in die Arena fahren, saß vorne neben dem Kutscher auf dem Bock. Den anderen Honoratioren und ihren Eltern überließ sie hinten die Plätze im Gefährt.

Triumphfahrt im Fiaker: Der SCP hat sogar die Kutschfahrt für die Silbergewinnerin organisiert. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Vorneweg marschierten die Musikkapelle im Faschingsgewand, dann die stolzen Mitglieder des SCP in den blau-weißen Pullovern, dahinter die Maschkera, die sich wenig später dann von der Schanze wagen sollten. Denn den Rahmen für den Kebinger-Empfang bildete das beliebte Faschingsspringen der Partenkirchner, das seit jeher am Dienstag zum Ausklang der Werdenfelser Fosenacht stattfindet (siehe Seite 3).

Der Hupfer von den Schanzen blieb der Biathletin freilich erspart. Kebinger durfte sich von vielen Seiten gratulieren lassen, musste als Gegenleistung nur zahlreiche Autogramm- und Fotowünsche erfüllen. Doch: Das erledigte die Senkrechtstarterin mit großer Gelassenheit. Logisch. Jetzt hat sie auch eine Woche frei, kann die Akkus in der Heimat aufladen, bevor sie dann wieder beginnt, sich auf die letzten drei Weltcup-Stationen in diesem Skiwinter vorzubereiten. Denn: Ja, sie gehört jetzt zur Elite, braucht sich keine Gedanken zu machen, ob sie vielleicht dabei ist – oder nicht?

Zu den Gratulanten gehörte als erste Elisabeth Koch, die als Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisterin ja gleich eines bedauerte: „Zu meinem großen Leidwesen ist die Hanna ja eine Grainauerin.“ Drum schwang Koch auch keine großen Reden, verriet nur, dass sie Verfolgung und eben die Staffel in ihrem Büro am Laptop live verfolgt hat und leitete auf Stephan Märkl, den Grainauer Rathauschef, über. „Deshalb ist er ja da, ich bin ja nur im gleichen Skiclub wie die Hanna, das sind wir beide sicher von Kindesbeinen an.“

Für Autogramme hat sie immer Zeit: Hanna Kebinger unterschreibt bei einem jungen Fan. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Ja und Märkl, der hatte natürlich gleich eine ganz besondere Geschichte für diesen Tag zu bieten. Weil eben alles so kurzfristig war, stand in seinem Terminkalender noch eine Trauung für 13 Uhr. Der findige Bürgermeister aber wusste sich zu helfen: „Ich hab’ das Paar angerufen und gefragt, ob es nicht auch schon um 12.30 Uhr kommen kann.“ Gelächter im Stadion. Vor allem dann, als Moderator Wolfi Hostmann für die Gäste Märkls Bairisch in Hochdeutsch und sogar in Englisch übersetzte. Tatsächlich stimmten die Eheleute zu – und der Bürgermeister saß rechtzeitig mit den Ehrengästen in der Kutsche. „Sie haben übrigens noch herzliche Glückwünsche an die Hanna ausgerichtet.“ Und eines verriet Märkl auch: Natürlich wird es im April, nach der Saison, noch Feierlichkeiten daheim in Grainau geben.

Bei Anton Speer ersparte sich Hostmann das Dolmetschen. „Wer den nicht versteht, ist selbst schuld“, witzelte der Entertainer des Neujahrsspringens. Stimmkräftig gab der Landrat seine Begeisterung für die Biathletin zum Besten, überreichte Blumen. Wie Kathrin Eissler, die Chefin im Skigau, vergaß Speer nicht, die Menschen dahinter, speziell aus der „Schmiede“ von Bernhard Kröll in Kaltenbrunn zu würdigen. Denen, speziell ihren Eltern, widmete auch Kebinger zum Abschluss noch schöne Worte: „Alle, die mich immer unterstütz haben – Euch verdanke ich eigentlich alles.“