G7-Gipfel in Elmau: Gegner bringen sich in Stellung - Polizei rechnet mit Zulauf aus Querdenker-Szene

Gegner des G7 Gipfels 2015 in Schloss Elmau zogen unter Polizeibegleitung zum Marshall Center for European Security Studies in Garmisch-Partenkirchen. Auch 2022 werden wieder zahlreiche Demonstranten erwartet.

Auch ein Camp ist wieder geplant

Von Peter Reinbold schließen

Die G7-Gegner und -Kritiker stehen in den Startlöchern. Am 6. März trifft sich das Aktionsbündnis, um das Vorgehen beim Gipfeltreffen Ende Juni in Schloss Elmau zu besprechen.

Garmisch-Partenkirchen – Das Werdenfelser Land protzt mit Schönheiten von Natur und Landschaft. Für etliche Touristen aus aller Herren Länder ist es ein Sehnsuchtsort. Viele kommen häufig – um Erholung zu suchen, zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Manche reisen auch deshalb an, weil sie eine gute Arbeitsatmosphäre suchen, um die Probleme dieser Welt zu lösen.

Zum zweiten Mal im Abstand von sieben Jahren findet Ende Juni (26. bis 28.) der G7-Gipfel in Elmau mit den Staats- und Regierungschefs der sieben größten westlichen Industriestaaten statt. Gastgeber Deutschland hat sich nach 2015 erneut für das Luxushotel im Elmauer Tal entschieden. Dessen abgeschiedene Lage macht es den Sicherheitskräften im Vergleich zu anderen Destinationen – man denke nur an den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm (Mecklenburg-Vorpommern), als es massive Ausschreitungen gab – relativ einfach, US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Politgrößen zu schützen.

G7-Gipfel in Schloss Elmau: Drei Dauerkundgebungen von Gegnern angemeldet

Im Kielwasser der Gipfeltreffen segeln so sicher wie das Amen in der Kirche: G7-Gegner und -Kritiker. Manche friedensbewegt, manche gewaltbereit. Darunter einige, die die Organisation von Demonstrationen und Camps mittlerweile zu ihrem Beruf gemacht haben. Einer von ihnen: York Runte (60). Von den Staatschefs, die sich vor der Schlosskulisse 2015 zum Gruppenfoto aufstellten, ist keiner 2022 mehr im Amt und dabei – Runte schon.

+ Zweier-Pressekonferenz: York Runte (l.) und Dr. Sigrid Meierhofer erklären 2015 im Camp den Medien die gemeinsam erarbeitete Vereinbarung. © Sehr

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Der Bremer, gelernter Kfz-Mechaniker, der mittlerweile in München lebt, hält sich immer wieder mal in der Region auf. Vor dem G7-Gipfel 2015 war Runte, der auch der Angreifbaren Traditionspflege angehört, gegen das Gebirgsjäger-Treffen auf dem Hohen Brendten aktiv. Jetzt gilt seine ganze Kraft allerdings erneut den drei Tagen Ende Juni. „Ja, ich bin wieder dabei“, sagt er auf Tagblatt-Anfrage. Beim Landratsamt hat er bereits drei Dauerkundgebungen auf den Bahnhofsvorplätzen in Garmisch-Partenkirchen, Klais und Mittenwald angemeldet. „Zudem planen wir Großdemonstrationen in Garmisch-Partenkirchen und München.“ Im Landratsamt ist er deswegen vorstellig geworden.

G7-Gipfel Elmau: Gegner planen Camp nahe der Loisach

Sein Hauptaugenmerk liegt freilich auf der Errichtung eines Camps. Aus diesem Grund hat er auch schon Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) und deren Verwaltung einen Besuch abgestattet. Wenn es nach Runte geht, soll das Lager wieder dort entstehen, wo auch 2015 die Zelte der Protestierenden standen, wo gefeiert, diskutiert und die nächsten Aktionen geplant wurden. Auf einer Wiese nahe der Loisach am Ortsrand von Garmisch-Partenkirchen.

Vermietet an die G7-Gegner hatte sie damals der Ex-Gastronom der Wank-Gamshütte, Bernhard Raubal. Seit diesen Tagen sind Runte und Raubal, den er ein „Garmischer Unikat“ nennt, gut bekannt. Auch bei Raubal, 2015 stark angefeindet, ist er vorstellig geworden, mit der Bitte, die Wiese wieder pachten zu dürfen. Das Ergebnis des Gesprächs? „Es sieht ganz gut aus“, meint Runte. Auch sein Treffen mit Koch und deren Verwaltung bewertet er positiv. „Sie hat gesagt, man werde uns keine Steine in den Weg legen, das Camp weder verbieten noch unterstützen.“

G7-Gipfel: Garmischs Bürgermeisterin sieht Recht auf Versammlung als wichtiges Gut

Ein Standpunkt, den Koch in einer Tagblatt-Anfrage konkretisiert: „Das Recht auf Versammlung ist für mich ein sehr hohes Gut, auch das Recht auf freie Meinungsäußerung. Für uns ist klar, dass es auch genügend Gegner der G7-Veranstaltung in Elmau gibt, die sich hier im Ort Gehör verschaffen möchten. Uns liegt allerdings viel daran, das Ganze in einem friedlichen Rahmen ablaufen zu lassen.“ Die Rathauschefin will sich an dem Beschluss orientieren, den das Bayerische Verwaltungsgericht München am 2. Juni 2015 erlassen hatte, „sofern sich bis dahin die Sach- und Rechtslage nicht verändert hat“.

Runte hofft, dass Koch zu ihrem Wort steht. „Dann bleibt uns der Weg vor die Gerichte erspart.“ Den musste das Bündnis „Stop G7 Elmau“ 2015 beschreiten, weil das Ordnungsamt des Markts das Camp nicht genehmigt hatte. Die Begründung, es bestehe Hochwassergefahr, wischte das Verwaltungsgericht München in einem Eilverfahren vom Tisch. Die damalige Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) schloss mit Runte und den Camp-Bewohnern tags darauf eine Vereinbarung, die auf elf Regeln basierte. „Es hat sicherlich deeskalierend gewirkt und war sehr positiv“, erinnert sich Meierhofer.

G7-Gipfel in Elmau: Die Geschichte der Proteste gegen die Globalisierung G7-Gipfel in Elmau: Die Geschichte der Proteste gegen die Globalisierung

G7-Gipfel: 2022 könnten noch mehr Gegner kommen

Das Schriftstück, an dem unter anderem Landratsamt, Feuerwehr, BRK und Polizei beteiligt waren, trug bis zum Ende des Gipfels, obwohl Meierhofer von höchster politischer Stelle unter Druck gesetzt wurde, ein anderes Papier zu unterschreiben. Landrat Anton Speer (Freie Wähler) soll von der Regierung von Oberbayern und dem bayerischen Innenministerium gedrängt worden sein, Meierhofer anzuweisen. „Der Landrat hat sich geweigert“, sagt Meierhofer im Rückblick. „Das habe ich ihm damals hoch angerechnet und das tue ich heute noch.“

Rund 1000 Personen campierten 2015 auf dem Areal. Das Raubal-Grundstück reichte nicht aus, es wurde eine nebenliegende Fläche zusätzlich angemietet. Runte, dessen Hauptaugenmerk auf dem Camp liegt („Ich bringe meine Erfahrung ein“), rechnet für Ende Juni mit einem analogen Bedarf und einer ähnlichen Anzahl an Demonstranten. „Es können auch mehr sein“, sagt er. „Derzeit kann ich nur schätzen.“

G7-Gipfel: Mit Querdenkern und Corona-Leugnern wollen die Gegner nichts zu tun haben

Das Aktionsbündnis, das sich aus zahlreichen alternativen Gruppen aus dem linken Spektrum und Umweltinitiativen zusammensetzt, trifft sich am 6. März, um sich abzustimmen und den Namen festzulegen. Runte zufolge deutet alles erneut auf „Stop G7 Elmau“ hin. Ausgeschlossen, so Runte, wird jener Block an Corona-Leugner, Querdenkern und Verschwörungstheoretikern, die jede Woche in deutschen Städten auf die Straße gehen und mit denen die Polizei auch beim G7-Gipfel rechnet. „Denen werden wir den Zugang zum Camp verwehren, mit denen wollen wir nichts zu tun haben.“ Warum? „Die sind rückwärtsgewandt.“

Seine Beweggründe, sich zu engagieren, sind die identisch mit denen von 2015. „Mein Kampf für eine bessere Welt dauert schon mein halbes Leben“, sagt Runte. Die großen Industrienationen würden „keine nachhaltige Politik betreiben, ihre Pfründe schützen, die Ungleichverteilung zementieren und die Festung Europa weiter ausbauen. Es läuft einfach nicht gut“. Um das zu ändern, kommt er zum wiederholten Mal ins Werdenfelser Land. Das tut er nicht, um die Schönheiten der Natur zu genießen. York Runte will die Welt ein Stück gerechter machen.

Alle geplanten Sicherheitsmaßnahmen im Überblick.