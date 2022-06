G7-Gipfel 2022 in Elmau: Und plötzlich ist Bundeskanzler Olaf Scholz verschwunden

Von: Christian Deutschländer

Samstagabend am Münchner Flughafen: Joe Biden wird von Markus Söder begrüßt. © CHRISTOF STACHE/dpa

Die Welt ist zu Gast bei Markus Söder. Oder? Der Ministerpräsident nutzt den G7-Gipfel der Bundesregierung gezielt für Eigen- und Bayern-Werbung. „Schamlos“, finden das seine Kritiker. Doch die Rechnung geht bisher auf.

München – Selbst im Leben eines Markus Söder ist das ein außergewöhnlicher Moment. Die Air Force One rollt heran, auf den umliegenden Flughafendächern lauern Scharfschützen, die Gebirgsschützen stehen salutierend Spalier. Die Stadtkapelle Freising spielt neben dem Dröhnen der Regierungsmaschine und des wartenden Militär-Hubschraubers unbeirrt den Kaiserin-Sissi-Marsch. Der US-Präsident schreitet die Flugzeugtreppe herab, ergreift Söders Rechte mit einer, nein, mit beiden Händen.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Biden spricht von seinen Bayern-Besuche

Was sich die zwei erzählen in diesen Minuten, ist recht banal. Biden spricht von seinen Bayern-Besuchen, dankt für die enge Verbindung auch in Krisenzeiten. Söder grüßt, dankt, er scherzt sogar: „Meine bavarian army“, sagt er, zeigt auf die Gebirgsschützen. Was viel wichtiger ist: Die Fotoserie vom roten Teppich erweckt echt den Eindruck, der mächtigste Mann der Welt besuche Söder.

Das stimmt, aber nur zum Teil. G7-Gastgeber ist der Bund, also der Kanzler. Der heißt, die Geschichte wollt’s anders, nicht Söder. Olaf Scholz kommt in der weißblauen Maximal-Inszenierung zur Ankunft aber noch kaum vor. Das ist halb selbst verschuldet: Auch Scholz wäre mit Bayern-Pomp empfangen worden, entschied sich aber – so schildern Beteiligte aus der Staatskanzlei – für eine unauffällige Landung ohne Krawatte und Fotografen.

„Marküss“: Söder empfängt die Macrons in Bayern. © Daniel Karmann/dpa

Die andere Hälfte: Söder lässt den Kanzler auch gern mal verschwinden. In einem offiziellen CSU-Tweet heißt er die Staatschefs des G7-Gipfels willkommen, „Grüß Gott in Bayern“ – in der Foto-Collage sind es aber nur G6, Scholz ist einfach nicht abgebildet. Im Internet hagelt es Zorn und Häme dafür. „Peinlich“, schäumt auch Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn, das sei mehr als eine Stilfrage. Söder kontert auf Nachfrage, Scholz sei eben nicht Gast, sondern der „politische Gastgeber“, man stehe in gutem Kontakt. Die Kritik sei „an den Haaren herbeigezogen“.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Söder ist schlicht nicht eingeladen

Wie auch immer – Söder setzt am Wochenende keinen Fuß ins hermetisch abgeriegelte Schloss Elmau, weil er schlicht nicht eingeladen ist – aber ist auf den Bildern vom Gipfelstart sehr präsent. Er holt auch das Ehepaar Macron vom Flugzeug ab. „Lieber Marküss“, sagt der französische Staatschef und legt ihm die Hand auf den Arm.

Der große G6-Gipfel. © Facebook

Hinzu kommt: Die Staatskanzlei stellt in München am Sonntagabend einen kleinen Neben-Gipfel auf die Beine (allerdings abgestimmt mit Berlin). Söder lädt die Delegationen in die Residenz, Fokus auf dem erweiterten Kreis mit den zugeladenen Staaten wie Indien, Indonesien, Südafrika. Bei seinem Dinner mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi geht’s dann eben doch um Weltpolitik. Für Söder, der in seiner Laufbahn schon viel war, aber kein ausdauernder Außenpolitiker, ist das eine große Bühne.

Im weiteren Gipfel-Verlauf wird wohl Scholz weiter in den Mittelpunkt rücken; Söder ist nur heute Abend Neben-Gast beim Grillabend am Schloss. Seine Rechnung geht allerdings wohl so oder so auf. Größtes politisches Risiko für Bayern als Irgendwie-Mit-Gastgeber des Gipfels wären üble Ausschreitungen oder ein Anschlag: Polizei und Sicherheit sind Ländersache. Bis Sonntag blieb das im Rahmen. Dafür liefert der Gipfel nebenbei, wie schon 2015, gigantische Tourismus-PR für das Reiseziel Bayern. Kein Tropfen Regen, ein Schloss unter weißblauem Himmel – gut, dafür können Söder und Scholz beide nichts. CHRISTIAN DEUTSCHLÄNDER