G7-Gipfel in Elmau: Gegner planen Protestcamp und viele Kundgebungen - Neue Details bekannt

Bereits beim G7-Gipfel 2015 gab es rund um Elmau Proteste. Auch in diesem Jahr sind wieder Protestveranstaltungen geplant. © Christian Charisius/dpa

Die Zeit läuft. In etwa eineinhalb Wochen startet auf Schloss Elmau der G7-Gipfel. Auch zu den geplanten Protestaktionen und Demos der Gegner sickern nun immer mehr Informationen durch.

Garmisch-Partenkirchen/München - Die Kritiker des bevorstehenden G7-Gipfels auf Schloss Elmau wollen das Treffen mit zahlreichen Protestveranstaltungen begleiten. Geplant sind unter anderem Demonstrationen in Garmisch-Partenkirchen und München, ein Sternmarsch zum Tagungsort der Staats- und Regierungschefs und ein Protestcamp, wie die Organisatoren am Dienstag in München ankündigten.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Demos in Garmisch-Partenkirchen und München geplant

In München ist zudem ein „Alternativgipfel“ geplant. Das G7-Treffen soll vom 26. bis 28. Juni zum zweiten Mal in dem alpinen Luxushotel zu Füßen des Wettersteingebirges stattfinden.

Anders als beim letzten Elmauer G7-Gipfel 2015 gehen die Veranstalter davon aus, dass das Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen mit Zeltplätzen für rund 750 Menschen dieses Mal von vornherein genehmigt wird.

Sie kündigten jedoch vorbeugend eine Klage gegen ein erwartetes Kundgebungsverbot vor dem Tagungshotel an, in dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) US-Präsident Joe Biden und die übrigen Gipfelteilnehmer treffen will.

