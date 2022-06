Sicherheit beim G7-Gipfel: Polizei mit klarer Botschaft - „Größter Einsatz seit Jahren“

Von: Christian Fellner

Eine separate Schleuse wurde in Griesen für die Kontrolle der Bundespolizei eingerichtet. © Sehr

Im Zuge des G7-Gipfels in Elmau wird seit Dienstag die Einreise überwacht. Für die Bundespolizei ist es der größte Einsatz seit Jahren. In der Spitze sind rund 7.000 Beamten im Einsatz.

Griesen - So ein bisschen ließ Dr. Karl-Heinz Blümel die Medienvertreter im Unklaren. War dieser markante Satz nun eher als spaßige Anmerkung gedacht, oder doch mehr als deutliche Drohung an diejenigen, die Übles im Schilde führen könnten? Der Leiter der Bundespolizeidirektion in München schloss seine Antwort auf die Frage nach der Intensität der Kontrollen an den Grenzen mit einer kernigen Aussage ab: „Auch wenn Sie glauben, uns nicht zu sehen, können Sie sicher sein, dass wir da sind!“

Sicherheit G7-Gipfel 2022 in Elmau: Polizei mit klarer Botschaft

Die Bundespolizei hatte am Dienstagvormittag die Medien zur Auftaktpressekonferenz des G7-Einsatzes nach Griesen eingeladen. Dort, wo nun maximal bis Anfang Juli wieder regelmäßige Kontrollen der Einreise stattfinden. Die klare Botschaft der Vertreter: In der Spitze rund 7000 Einsatzkräfte werden alles daran setzen, einen friedlichen Gipfel zu gewährleisten, gewaltbereite Personen herauszufiltern und bei all diesen Anstrengungen versuchen, die Einschränkungen für die Bürger der Region so klein wie möglich zu halten.

In der Luft, zu Pferd und auf vier Rädern: Die Bundespolizei demonstrierte ihr gesamtes Paket . © Sehr

Aus ganz Deutschland hat die Bundespolizei ihre Kräfte ins Werdenfelser Land geholt. An der Kontrollstelle am Grenzübergang in Griesen beispielsweise sind es Beamte aus Hannover, die Dienst schieben werden. „Immer unter Einbeziehung auch von Kollegen, die Ortskenntnisse haben“, merkt Blümel an. Das Spektrum ist nicht gerade klein, das die Einsatzkräfte in den dunkelblauen Uniformen zu bewältigen haben.

„Auch wenn Sie glauben, uns nicht zu sehen, können Sie sicher sein, dass wir da sind!“

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Polizeikontrollen im Bahnverkehr und am Münchner Flughafen

Insgesamt ist es laut Blümel „der größte Einsatz der Bundespolizei in Bayern seit Jahren“. Denn es bleibt nicht bei der Überwachung der Grenzübergange zwischen Lindau im Westen und Passau im Osten. Hinzu kommen Kontrollen im Bahnverkehr sowie am Münchner Flughafen. Spezialkräfte der Direktion 11 in Berlin unterstützen das Bundeskriminalamt, den Freistaat Bayern sowie das Auswärtige Amt bei der Abwicklung des Gipfels.

Der Chef des Einsatzes: Dr. Karl-Heinz Blümel stand den Medien Rede und Antwort. © Sehr

Die Einheit hat Experten für Entschärfungen. „Man kennt das von Flughäfen oder Bahnhöfen, wenn nicht zuordnungsfähige Gegenstände auftauchen wie Koffer oder Plastiktüten“, erläutert Markus Ulfig, Stabsbereichsleiter Einsatz in Berlin. Zudem schafft die Bundespolizei Kapazitäten für den Lufttransport, „wenn es um das schnelle Verlegen von Kräften geht, wir sorgen für Mobilität und Flexibilität“, betonte Ulfig. Ein sehr wichtiger Punkt: Die Spezialkräfte zeichnen für den Transport der Gastdelegationen verantwortlich.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: In der Spitze bis zu 7.000 Polizisten im Einsatz

Uflig: „Dadurch können Beeinträchtigungen am Boden vermieden werden.“ Beispielsweise Kolonnenverkehr oder eben eine Sperrung der Protokollstrecke bis Elmau. Zu guter Letzt bringt die Bundesbereitschaftspolizei ihre Expertise ein. „Bis zu 2400 Beamte“, verrät Leiter Steffen Reier, sind täglich im Einsatz, kümmern sich um den Aufbau der Kontrollstellen. In ihrem Hoheitsbereich liegt die gesamte Logistik und Versorgung für die Kräfte der Bundespolizei.

„In der Spitze bis zu 5400 pro Tag“, betont Reier. „Dafür braucht es gute und nachhaltige Konzepte.“ Aber auch mit Höhenkletterern und Spezialkräften für das Lösen von Blockaden ist die Bereitschaftspolizei dabei. Am sichtbarsten sind die Bundespolizisten in der Region sicher an den Grenzen. Auch an der grünen in den Bergen. Kontrollpunkte wird es zum Beispiel an der Meilerhütte und an der Ederkanzel geben. „Wir wollen unseren Beitrag für einen friedlichen G7-Gipfel leisten“, stellt Blümel klar.

Dazu gehöre es, gewaltbereite Störer ausfindig zu machen. Daher sind seit Dienstagvormittag alle Übergänge nach Österreich, die an den Landkreis grenzen, also zwischen Achensee und Ammerwald, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche besetzt. Allerdings wird die Kontrolltätigkeit je nach Lage intensiviert oder zurückgefahren. „Aber wenn wir es für taktisch relevant halten, werden wir auch jedes Fahrzeug sichten“, betonte der Polizeipräsident. Dadurch könne es eben dann auch zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Polizei betont - Pendler müssen sich keine Sorgen machen

Pendler müssen sich dennoch keine Sorgen machen, merkt Ludger Otto, Leiter der Bundespolizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen an. „Nach ein paar Tagen kennt man sich ja quasi an der Grenze. Wenn die Leute ihren Ausweis dabei haben, ist das alles kein Problem und geht sehr schnell.“ Dokumente mit sich zu führen, darauf weisen die Einsatzkräfte nochmals eindringlich hin. „Wer sich ausweisen kann, beschleunigt das Prozedere in jedem Fall“, sagt Blümel.

Otto macht den Landreisbürgern auch Hoffnung, dass die Kontrollen nicht bis zum 3. Juli dauern müssen. „Bis dahin sind sie zwar angekündigt, aber wenn es sie nicht braucht, werden wir sie nach dem Gipfel nicht zwingend aufrechterhalten.“ Zum Gefahrenpotenzial des G7-Treffens erlaubt sich Blümel nur vage Einschätzungen. „In jedem Fall stellen wir fest, dass in den sozialen Netzwerken nun eine deutliche Intensivierung der Anti-G7- Kampagnen stattfindet.“ Konkrete Ankündigungen von Aktionen sind bisher nicht bekannt. „Aber wir werden sehr genau im Auge behalten, was in den nächsten Tagen noch auf uns zukommt.“

