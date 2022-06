G7-Gipfel rückt immer näher: Aufbau des Protestcamps, Alternativgipfel und Anreise der Politiker

Von: Tanja Kipke

Teilen

Am Sonntag treffen sich die G7-Staatschefs in Elmau. Bereits an den Tagen davor ist schon einiges los. Der News-Ticker zum G7-Gipfel 2022.

Garmisch-Partenkirchen – In wenigen Tagen findet der G7-Gipfel in Elmau statt. Die Staats- und Regierungschef der sieben wichtigsten Industrieländer treffen sich vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau, um sich über ihre Positionen zu globalen und politischen Themen auszutauschen und abzustimmen. Bereits Tage vor dem Gipfel ist in der Region viel los, Parkplätze und Ausflugsziele werden gesperrt, die Polizei verschärft die Kontrollen, weshalb mit enormem Stau zu rechnen ist. Auch Flugübungen finden bereits seit Tagen statt. Die Anwohner sind davon nicht gerade begeistert.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Aufbau des Protestcamps der Gegner bereits am Freitag

Die Proteste gegen den G7-Gipfel haben ebenfalls bereits vor dem Treffen begonnen. Das Bündnis „Stop G7 Elmau“ baut schon am Freitag (24. Juni) sein Protestcamp in Garmisch an der Loisach auf. 750 Teilnehmer werden erwartet. In Zelten werden die Aktivisten auf der Wiese neben dem Garmischer Reitlweg kampieren. Das Bündnis hatte bereits beim G7-Gipfel 2015 ein Camp auf die Beine gestellt. Für den ersten Gipfeltag (26. Juni) ist auch noch eine Groß-Demo in Garmisch geplant.

Wie bereits 2015 plant das Bündnis „Stop G7 Elmau“ ein Protestcamp in Garmisch. © Tobias Hase/dpa/Archiv

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Alternativgipfel der Gegner in München geplant

Auch in München wollen Aktivisten gegen den G7-Gipfel auf die Straße gehen. Die Groß-Demo ist für Samstagmittag (25. Juni) angekündigt, die Polizei will mit 3000 Beamten vor Ort sein. Münchens Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Michael Dibowski rechnet sogar mit einem schwarzen Block. Erst am Mittwoch hatten Unbekannte acht Einsatzfahrzeuge der Münchner Polizei in Brand gesteckt. Man ermittele hier in alle Richtungen.

Neben der Demo am Samstag ist in München am Freitag ein sogenannter „Alternativgipfel“ geplant. Im EineWeltHaus in München oder online können Interessierte von 15 bis 21.30 Uhr am G7-Alternativgipfel teilnehmen. Entwicklungspolitische und globalisierungskritische Organisationen diskutieren dort in sechs Workshops Themen wie Schuldenerlass, nachhaltiges Wirtschaften und Menschenrechte und stellen gerechte Alternativen zur neokolonialen Politik der G7-Staaten vor.

G7-Gipfel in Elmau: Die Geschichte der Proteste gegen die Globalisierung Fotostrecke ansehen

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Erste Staatschefs landen am Samstag – auch Biden mit der Air Force One

Am Samstagabend treffen die ersten G7-Teilnehmer in Bayern ein. US-Präsident Joe Biden wird demnach bereits einen Tag vor dem Gipfel am Münchner Flughafen mit der Air Force One landen. Im Hubschrauber gehts dann weiter nach Elmau, falls das Wetter nicht mitspielt, ist ein Autokonvoi geplant. Dafür fliegen die Amerikaner das Präsidenten-Auto „The Beast“ ein. Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson und natürlich Gastgeber Bundeskanzler Olaf Scholz reisen bereits am Samstag an. (tkip)