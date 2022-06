Stromverteilerkästen vor G7-Gipfel manipuliert: Große Gefahr für Mitarbeiter - Polizei ermittelt

Von: Lukas Schierlinger

Reichlich zu tun gibt es für die Einsatzkräfte der Polizei rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau (Symbolbild). © Angelika Warmuth/dpa

Schon vor Beginn des G7-Gipfels in Elmau erlebt die Polizei arbeitsreiche Tage. Ermittlungen laufen, nachdem Unbekannte Stromverteilerkästen „bearbeitet“ haben.

Elmau - Vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau nahe Garmisch-Partenkirchen hat es teils gefährliche Manipulationen an Stromverteilerkästen gegeben. Mehrmals waren im Juni an den Stromkästen einer Hilfsorganisation Kabel so umgesteckt worden, dass kein Strom floß - und dass bei der Reparatur ein Stromschlag für den betreffenden Mitarbeiter nicht ausgeschlossen gewesen wäre, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Sicherheitskreisen erfuhr.

Vor G7-Gipfel in Elmau: Stromverteilerkästen manipuliert - Polizei ermittelt

Demnach werden Verdächtige unter den Gegnern des Gipfels vermutet. Es sei aber niemand zu Schaden gekommen. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung. Es handele sich um Verteilerkästen innerhalb des Sicherheitsbereichs, der am Sonntag (19. Juni) geschlossen worden war. Bis zum 28. Juni um 24.00 Uhr hat dort nur Zutritt, wer eine Akkreditierung vorweisen kann.

Vereinzelt hatte es zuvor auch Schmierereien, etwa „G7 verschieben“ und „No G7“ gegeben. Wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe zum Gipfel sowie der Art der Beschädigungen sei davon auszugehen, dass es sich um politisch motivierte Straftaten handeln dürfte, teilte die Polizei hierzu mit.

G7-Gipfel findet erneut auf Schloss Elmau statt - Vorbereitungen auf einsatzreiche Tage

Das G7-Treffen soll vom 26. bis 28. Juni zum zweiten Mal in Schloss Elmau zu Füßen des Wettersteingebirges stattfinden. Schon 2015 hatten sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in dem alpinen Luxushotel getroffen.

Den ersten Kontakt mit Gastgeberland Deutschlands werden die Staatschefs am Münchner Flughafen haben. Dort laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. (lks/dpa)