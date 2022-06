G7-Gipfel 2022 in Elmau: Von Sicherheitspolitik bis Nordic Walking – Das steht heute auf dem Zeitplan

Von: Bettina Menzel

US-Präsident Joe Biden geht nach seiner Ankunft am Flughafen München an bayerischen Gebirgsschützen und Trachtlern vorbei. Deutschland ist Gastgeber des G7-Gipfels wirtschaftsstarker Demokratien auf Schloss Elmau. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Am Sonntag beginnt der G7-Gipfel 2022 in Elmau. Laut Zeitplan des ersten Tages geht es um Außen- und Sicherheitspolitiks sowie um die globale Wirtschaft. Doch auch Nordic Walking steht auf der Agenda.

Garmisch-Partenkirchen - Auf dem G7-Gipfel 2022 in Elmau gilt es so viele schwerwiegende Krisen wie noch nie zu lösen. Es geht um die Klimakrise, den Ukraine-Krieg, Ernährungssicherheit und die Corona-Pandemie. Für all das sind nur drei Tage angesetzt. Welche Tagesordnungspunkte am ersten Tag auf der Agenda der G7-Teilnehmer stehen und warum sich im G7-Zeitplan auch ein Termin für Nordic-Walking findet.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Das steht politisch auf der Tagesordnung

Am ersten Tag des G7-Gipfels 2022 in Deutschland sind bereits Gespräche zur globalen Wirtschaft, Infrastruktur sowie Außen- und Sicherheitspolitik geplant. Nach dem Empfang am Schloss Elmau beginnt die erste Arbeitssitzung um 12:30 Uhr. Neben den sieben Regierungschefs sitzen beim G7-Gipfel auch zwei Vertreter der Europäischen Union mit am Tisch: Der Präsident des Europäischen Rats, Charles Michel, und die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen.

Zeitplan:

10:30 Treffen von Scholz mit US-Präsident Joe Biden vor Beginn des Gipfels

11:00 PK des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel

11:45 Gang der Staats- und Regierungschefs und Partnerinnen zum Schloss Elmau

12:00 Begrüßung durch Scholz, anschließend Gang der Teilnehmer zum Retreat

12:30-14:15 Erste Arbeitssitzung zum Thema globale Wirtschaft

14:30 Familienfoto

15:00-16:15 Zweite Arbeitssitzung zum Thema Partnerschaften für Infrastruktur und Investment

18:00-20:00 Dritte Arbeitssitzung zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik

20:00 nicht presseöffentliches Kulturprogramm

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Das machen die Partnerinnen der G7-Staats- und Regierungschefs heute

Während sich die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, USA, Frankreich, Japan, Italien, Kanada und dem Großbritannien beraten, ist auch für ein Programm ihrer Partner gesorgt. Britta Ernst, Amélie Derbaudrenghien und die anderen Partnerinnen und Partner gehen am Sonntag unter anderem Nordic-Walking. Mit dabei sind auch die ehemalige Biathletin Miriam Neureuther sowie der Slalom-Weltcupsieger und Skistar Christian Neureuther.

Die First Lady der USA, Jill Biden, wird in diesem Jahr nicht dabei sein. Auch Italiens Regierungschef Mario Draghi, Kanadas Premierminister Justin Trudeau und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sind ohne ihre Frauen nach Bayern gereist. Für Britta Ernst, die Frau von Bundeskanzler Olaf Scholz, ist es am Sonntag indes der erste große Auftritt als First Lady.

Programm der Partnerinnen der G7-Staats- und Regierungschefs:

12:30 Mittagessen der Partnerinnen und Partner

14:00 Nordic-Walking-Wanderung um den Ferchensee mit Miriam Neureuther und Christian Neureuther

18:30 Gemeinsames Abendessen

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Diese Demonstrationen sind geplant

Schon im Vorfeld des G7-Gipfels in Elmau kam es zu Protestaktionen. Am Samstag war eine Großdemonstration in München geplant, zu der 20.000 Teilnehmer erwartet wurden - tatsächlich kamen jedoch nur etwa 4000. Ab 22.00 Uhr erregte an der Skischanze in Garmisch-Partenkirchen eine Protestaktion Aufmerksamkeit.

Auch für Sonntag, den ersten Tag des Gipfels, sind weitere Proteste geplant, unter anderem eine Großdemonstration in Garmisch-Partenkirchen.

Demonstrationen und sonstige Veranstaltungen:

10:45 Garmisch-Partenkirchen: PK im Aktionscamp

13:00-17:00 Garmisch-Partenkirchen: Großdemonstration

19:30 Söder empfängt in München die weiteren zum G7-Gipfel eingeladenen Staats- und Regierungschefs zum Abendessen