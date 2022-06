G7-Abschleppaktionen laufen: Münchner sollten jetzt gut aufpassen! Alle Infos

G7-Gipfel in Elmau: Parkverbote gelten in München unter anderem an der Landsberger Straße. © Sigi Jantz

Der G7-Gipfel 2022 in Elmau sorgt für Parkverbote in München. Unter der Donnersbergerbrücke, an der Landsberger Straße und im Bahnhofsviertel droht Abschlepp-Alarm.

München – Wenn Sie in den nächsten Tagen mit dem Auto in München unterwegs sind, planen Sie besser ein bissl mehr Zeit ein. Und wenn Sie am Ziel angekommen sind und Ihren Wagen abstellen wollen, dann schauen Sie besser zweimal nach, ob das Parken am gewohnten Platz überhaupt noch erlaubt ist. Denn: Von Sonntag bis Dienstag findet der G7-Gipfel in Elmau bei Garmisch-Partenkirchen statt, das Treffen einiger der wichtigsten Politiker der Welt (G7-Gipfel Teilnehmer).

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Parkverbote in München – Autos droht Abschleppung

Damit die Staatschefs freie Fahrt vom Flughafen ins Oberland haben, gelten im Münchner Verkehr besondere Regeln – einige davon sind bereits in Kraft. Unter anderem haben die Behörden Parkverbote verhängt, zum Beispiel unter der Donnersbergerbrücke, an der Landsberger Straße, im Bahnhofsviertel und nahe des Ostbahnhofs. Teilweise braucht die Polizei die Flächen, um Einsatzfahrzeuge abzustellen, teilweise geht’s darum, mögliche Attentäter daran zu hindern, eine Bombe zu platzieren (Sicherheitsmaßnahmen beim G7-Gipfel in Elmau).

Außerdem sind in der Nacht auf Freitag mehrere Tunnelröhren am Mittleren Ring gesperrt. Grund ist wohl: Gullydeckel sollen versiegelt werden, ebenfalls als Schutzmaßnahme!