Unwetter, Alltag, Forderungen: 18-jähriger G7-Gegner berichtet im Interview über Protestcamp

G7-Gipfel in Elmau

Von Tanja Kipke schließen

Das Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen gegen den G7-Gipfel in Elmau füllt sich langsam. Ein Aktivist spricht im Interview über seine Erfahrungen.

Garmisch-Partenkirchen – „Natürlich können wir jetzt nicht den Berg stürmen“: Der 18-jährige Buhari Lehbib ist einer der Aktivisten im Protestcamp gegen den G7-Gipfel in Elmau. „Ich glaube, für die meisten hier geht es darum, dass wir gegen Imperialismus und gegen unfaire Klimapolitik stehen“, erklärt er im Video-Interview mit Merkur.de.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Aktivist aus Protestcamp verlangt „bessere Alternative“

„Es geht darum, die öffentliche, politische Meinung weiterzubilden und zu zeigen: Wir sind hier nicht die einzigen, die dagegen stehen.“ Viele Problematiken gebe es bei G7, wenn sich alle zusammen setzen würden, entstünde eine „bessere Alternative“. Von Bürger zu Bürger. Sich selbst als Bürger mit der Thematik auseinander zu setzen, sei für ihn enorm wichtig.

+ Buhari Lehbib (18) ist einer der Aktivisten im Protestcamp „Stop G7 Elmau“. Im Video-Interview spricht er über seine Erfahrungen. © Daniel Quero Espino

Das Camp ist für 750 Leute ausgelegt. Zurzeit sieht es noch recht beschaulich aus. Einige Organisationen kommen allerdings am Sonntag noch aus München nach, um an der geplanten Großdemo in Garmisch-Partenkirchen teilzunehmen. Wie viele Camper es am Ende genau werden, ist noch unklar.

Laut Lehbib diene das Protestcamp als Anlaufstelle für Aktivisten. Bisher verlief alles ruhig. Die Kommunikation mit der Polizei klappe gut. Die Beamten seien „relativ sympathisch“. Allerdings habe man auch noch nicht „groß Meinungsbildung gemacht“. Am Sonntag könnte es durchaus interessant werden, wie die Beamten bei der Demo reagieren, so der junge Aktivist.

G7-Gipfel: Protestcamp hält bei Unwetter zusammen – „Solidarität ist wunderschön“

Lehbib ist mit anderen Camp-Teilnehmern am Freitag aus Berlin angereist. Bei den Polizeikontrollen wurde ihr Bus einfach durchgewunken. Die Fahrt habe dennoch länger gedauert, als der 18-Jährige erwartet hat. Den Camp-Alltag beschreibt er friedlich: Morgens Frühstück, irgendwann Treffen im Plenum, um zu besprechen, was ansteht und ansonsten sitze man entspannt zusammen. Am Eingang des Camps ist sogar eine Pinnwand des Programms aufgebaut.

+ Das Programm des Protestcamps „Stop G7 Elmau“. © Tanja Kipke

Bei den Unwettern am Freitag hielten im Camp alle zusammen. Zelte, die bereits am Vormittag aufgebaut wurden, dienten als Schlafplatz, manche Demonstranten kamen auch in den Gemeinschaftszelten unter. Es sei zwar „sehr nass“ gewesen, die Solidarität untereinander aber „wunderschön“. (tkip)

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.

Rubriklistenbild: © Daniel Quero Espino