G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Polizei errichtet am Skistadion Arrestzellen für straffällige Gegner

Von: Veronika Mahnkopf

Gegner des G7 Gipfels 2015 in Schloss Elmau zogen unter Polizeibegleitung zum Marshall Center for European Security Studies in Garmisch-Partenkirchen. Auch 2022 werden wieder zahlreiche Demonstranten erwartet. © Michael Kappeler/dpa

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen rückt immer näher. Nun werden bereits Arrestzellen für mutmaßliche Straftäter unter den Gegnern eingerichtet.

Garmisch-Partenkirchen - Gut ein Vierteljahr vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen werden dort Sammelstellen für mutmaßliche Straftäter eingerichtet. Am Olympia Skistadion laufe der Aufbau von Containern, in denen Personen nach einer Fest- oder Gewahrsamnahme vorübergehend untergebracht werden sollen, teilte der polizeiliche Planungsstab für den G7-Gipfel am Montag auf Anfrage der dpa mit.

G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau: Beim letzten Mal waren es 200 Arrestplätze

Bis Ende April werden demnach rund 190 Container im Skistadion aufgebaut, die Polizei und Justiz gemeinsam nutzen werden. So seien unter anderem Räume für Richter, Staatsanwälte, Verteidiger, kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter, den Erkennungsdienst und die Bundespolizei eingeplant. Es gebe Säle für Anhörungen und Vernehmungen, aber auch eine Verpflegungsstation, Sanitäts- und Aufenthaltsräume.

Der Bürokomplex umfasst den Angaben zufolge 3500 Quadratmeter, der Verwahrkomplex mit den Zellen rund 1500 Quadratmeter. Wie viele Arrestplätze es geben werde, sei offen. Bei dem G7-Gipfel 2015 hatte es rund 200 gegeben. Tatsächlich wurden aber nur 42 Personen festgenommen; die meisten konnten vor Ort wieder entlassen werden. Zudem gab es sieben Gewahrsamnahmen.

G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Polizei erkundet bereits Region und Gelände

Darüber hinaus wird die Polizei im Eisstadion und in der leer stehenden Zugspitz-Realschule Räume haben, die derzeit für den Einsatz eingerichtet werden, wie ein Sprecher des Planungsstabes weiter erläuterte. Bereits jetzt seien Beamte in der Region unterwegs, um das Gelände zu erkunden und die Gegebenheiten zu sichten.

Der G7-Gipfel unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist vom 26. bis 28. Juni geplant. Bereits 2015 hatten sich Staats- und Regierungschefs von sieben führenden Industrienationen auf Schloss Elmau getroffen. Damals waren laut Polizei rund 18 000 Beamte im Einsatz. Wie viele dieses Mal für Sicherheit sorgen sollen, ist noch unklar. „Die Bayerische Polizei wird wieder auf eine angemessen hohe Präsenz setzen, welche sich an der fortlaufend zu bewertenden Sicherheitslage orientieren wird“, hieß es beim Planungsstab.