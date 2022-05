Der G7-Gipfel 2022 in Zahlen

Von: Janine Napirca

Teilen

Es ist das wohl wichtigste politische Ereignis des Jahres in Bayern: Vom 26. bis 28. Juni 2022 findet auf Schloss Elmau der G7-Gipfel statt. Diese Zahlen zu dem Event sollten Sie sich merken.

Elmau – Bayern für Gscheidhaferl? Wer am Frühstückstisch mit seinem Wissen über den G7-Gipfel - der 2022 wieder in Elmau stattfinden wird - glänzen will, kann sich hier die wichtigsten Zahlen zum Gipfeltreffen abspeichern.

Treffen: G7-Gipfel Veranstaltungsort: Schloss Elmau oberhalb der Gemeinde Krün Datum: 26. bis 28. Juni 2022 Teilnehmer: Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanda, USA, England

G7-Gipfel 2022: 148 Straßenkilometer vom Flughafen München bis zum Schloss Elmau

Durch die regelmäßig wechselnde G7-Präsidentschaft, findet das Gipfel-Treffen alle sieben Jahre in Deutschland statt. Wie bereits 2015 kommen die Staats- und Regierungsvertreter der G7-Staaten im Schloss Elmau im bayerischen Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zusammen, um unter dem Motto „Fortschritt für eine gerechte Welt“ globale Themen zu besprechen.

Zum G7-Gipfel 2015 ist die Welt wieder zu Gast in Elmau. © Imago Images/ Wolfgang Maria Weber

G7-Gipfel 2022: Diese Zahlen zu dem Event auf Schloss Elmau sollten Sie wissen

Für alle Zahlen-Nerds folgen hier die wichtigsten wissenswerten Fakten über den G7-Gipfel 2022 in Deutschland.

Der G7-Gipfel 2022 in Elmau in Zahlen:

Beim 48. Gipfeltreffen hat Deutschland zum siebten Mal die Präsidentschaft inne.

hat zum inne. Durch den Ausschluss Russlands 2014 handelt es sich erneut um ein G7-Treffen, an dem sieben Vertreter der G7-Staaten teilnehmen. Aufgelistet sind das: Bundeskanzler Olaf Scholz für Deutschland, Präsident Emmanuel Macron für Frankreich, Ministerpräsident Mario Draghi für Italien, Premierminister Boris Johnson für das Vereinigte Königreich, Premierminister Fumio Kishida für Japan, Premierminister Justin Trudeau für Kanada und Präsident Joe Biden für die USA.

Aufgelistet sind das: Bundeskanzler Olaf Scholz für Deutschland, Präsident Emmanuel Macron für Frankreich, Ministerpräsident Mario Draghi für Italien, Premierminister Boris Johnson für das Vereinigte Königreich, Premierminister Fumio Kishida für Japan, Premierminister Justin Trudeau für Kanada und Präsident Joe Biden für die USA. 142 Straßenkilometer müssten die Staats- und Regierungsvertreter der G7-Staaten vom Franz-Josef-Strauß-Flughafen München bis zum Schloss Elmau zurücklegen - zumindest falls Plan A nicht klappt. Extra für das Gipfeltreffen wurde nämlich ein Hubschrauberlandeplatz errichtet. Luftlinie sind es nur knapp 109 Kilometer .

müssten die Staats- und Regierungsvertreter der G7-Staaten vom Franz-Josef-Strauß-Flughafen München bis zum Schloss Elmau zurücklegen - zumindest falls Plan A nicht klappt. Extra für das Gipfeltreffen wurde nämlich ein Hubschrauberlandeplatz errichtet. sind es nur knapp . An fünf Autobahnkreuzen sowie zahlreichen Autobahnen und Straßen werden wegen des Gipfeltreffens 2022 in Elmau Straßensperren errichtet bzw. Umfahrungen ausgeschildert.

sowie zahlreichen Autobahnen und Straßen werden wegen des Gipfeltreffens 2022 in Elmau Straßensperren errichtet bzw. Umfahrungen ausgeschildert. 1.008 Meter hoch liegt das Schloss Elmau im Wettersteingebirge.

liegt das Schloss Elmau im Wettersteingebirge. Während der G7-Gipfels in Elmau 2015 circa 360 Millionen Euro gekostet haben soll, rechnet man dieses Jahr mit Ausgaben in Höhe von 147 Millionen Euro für die Polizei, 52 Millionen Euro für Pachten und Mieten für Grundstücke, Räume, Geräte und Maschinen , 30 Millionen Euro für Sicherheitsequipment, elf Millionen Euro für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz sowie 386.000 Euro für den Verfassungsschutz.

gekostet haben soll, rechnet man dieses Jahr mit Ausgaben in Höhe von 147 Millionen Euro für die Polizei, , 30 Millionen Euro für Sicherheitsequipment, elf Millionen Euro für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz sowie 386.000 Euro für den Verfassungsschutz. Waren es 2015 noch vier Euro , die man beim Passieren der Mautstraße nach Elmau bezahlen musste, zahlen PKW und Motorräder inzwischen fünf Euro, LKW und Busse sogar 20 Euro.

, die man beim nach Elmau bezahlen musste, zahlen PKW und Motorräder inzwischen fünf Euro, LKW und Busse sogar 20 Euro. Null Euro kostet hingegen ein Anruf oder eine Mail bei der Bürgerinfo der Polizei Bayern unter

Tel.: 0800/7766330 (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) bzw. E-Mail: g7.buergerinfo@polizei.bayern.de

kostet hingegen ein Anruf oder eine Mail bei der unter Tel.: 0800/7766330 (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) bzw. E-Mail: g7.buergerinfo@polizei.bayern.de 16 Kilometer lang ist der Zaun um Schloss Elmau, der die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten anlässlich des G7-Treffens schützen soll.

lang ist der um Schloss Elmau, der die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten anlässlich des G7-Treffens schützen soll. Schülerinnen und Schüler von 27 Schulen werden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen vorsorglich während des Gipfeltreffens 2022 in Elmau in Distanzunterricht geschickt.

werden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen vorsorglich während des Gipfeltreffens 2022 in Elmau in geschickt. Insgesamt 400.000 Besucher aus der ganzen Welt werden gleichzeitig zum G7-Gipfeltreffen 2022 im nahe gelegenen Oberammergau zu den alle zehn Jahren stattfindenden Passionsspielen erwartet.

aus der ganzen Welt werden gleichzeitig zum G7-Gipfeltreffen 2022 im nahe gelegenen zu den alle zehn Jahren stattfindenden erwartet. Außerdem beginnen am selben Wochenende für rund 2,47 Millionen Schülerinnen und Schüler aus Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen die Sommerferien , sodass viel Verkehr auf den Straßen, aber auch voll belegte Unterkünfte in der Region zu erwarten sind.

aus Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen die , sodass viel Verkehr auf den Straßen, aber auch voll belegte Unterkünfte in der Region zu erwarten sind. Um die 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei einer Demonstration gegen den G7-Gipfel in München erwartet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.