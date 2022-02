G7-Gipfel beschert Schülern Distanzunterricht

Von: Andreas Seiler

Pauken zu Hause: eine Schülerin im Distanzunterricht (Symbolfoto). © dpa

Der G7-Gipfel Ende Juni auf Schloss Elmau versetzt den Landkreis Garmisch-Partenkirchen in einen Ausnahmezustand. Davon betroffen ist auch der Schulbetrieb. Während der „heißen Phase“ soll der Unterricht für drei Tage in Distanz stattfinden. Dies hat jetzt das Kultusministerium beschlossen.

Landkreis – Heuer im Sommer blickt die Weltöffentlichkeit erneut ins Werdenfelser Land: Denn vom 26. bis 28. Juni findet auf Schloss Elmau – nach 2015 – zum zweiten Mal der G7-Gipfel statt. Wenn sich in dem Nobelhotel im idyllischen Isartal die Staats- und Regierungschefs der sieben mächtigsten Industrienationen der westlichen Welt treffen, bedeutet dies für die Landkreis-Bewohner vor allem eins: sehr viele Einschränkungen. Denn die Region wird dann von tausenden Polizeibeamten und Demonstranten bevölkert und verwandelt sich in eine Hochsicherheitszone – mit Verkehrskontrollen, Umleitungen und Absperrungen.

Anordnung des Kultusministeriums

Dies bekommt auch der Schulbetrieb zwischen Staffelsee und Karwendel zu spüren, wie aus einer aktuellen „Anordnung“ des Bayerischen Kultusministeriums hervorgeht. Am Dienstag erhielten die betroffenen Bildungseinrichtungen das Schreiben, dessen Inhalt sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Demnach wird an den Landkreis-Schulen (insgesamt rund 8000 Schüler) der Unterricht von Freitag, 24. Juni, bis Dienstag, 28. Juni, grundsätzlich in Distanz abgehalten. Gelernt wird also an den drei Schultagen zu Hause. Auch eine Notbetreuung wird es in der Regel nicht geben.

Das Kultusministerium begründet die Entscheidung, die eng mit dem Innenministerium und den betroffenen Kommunen abgesprochen worden sei, mit der „Verkehrs- und Sicherheitslage im Zeitraum des G7-Gipfels“. Erwartet werden vor allem starke Beeinträchtigungen des regionalen und überregionalen Straßen- und Schienenverkehrs. „Es handelt sich hier also um einen sehr kurzen Zeitraum, für den die Schulen nun vier Monate Vorbereitungszeit haben“, sagt Daniel Otto, stellvertretender Pressesprecher des Hauses. Dies sei zu schaffen, so der Tenor.

Während der Corona-Lockdowns konnten die Eltern und ihre Kinder in Sachen Homeschooling bereits ausreichend Erfahrungen sammeln. „Unsere Schulen haben in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass sie die Umstellung auf den Distanzunterricht auch kurzfristig sehr professionell gestalten können“, erklärt dazu Otto. Allerdings sind auch Ausnahmen bei Grund-, Förder- und Berufsschulen im Gespräch: Vor allem im nördlichen Landkreis, der wahrscheinlich den Gipfel-Trubel nur am Rande mitbekommt, sei ein normaler Vor-Ort-Unterricht denkbar, heißt es aus München. In welchem Umfang dies der Fall sein wird, könne man jetzt noch nicht sagen, berichtet Otto. Für Schüler, die aus anderen Landkreisen kommen beziehungsweise in andere Landkreise pendeln, hat das Kultusministerium eine „Beurlaubungsmöglichkeit“ im Blick.

Abschlussprüfungen in den Schulen

Ausgenommen vom Distanzunterricht sind die zentralen, bayernweiten Abschlussprüfungen an Mittelschule, Realschule, Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten. „Diese finden auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen regulär in Präsenz und zum festgelegten Termin statt“, sagt Otto. Damit sollen alle Jugendlichen im Freistaat die gleichen Chancen erhalten. Für die Lernstätten, die die Auswirkungen des G7-Gipfels besonders abbekommen – es handelt sich in erster Linie um die in Garmisch-Partenkirchen –, sollen wohnortnahe Ausweichstandorte gefunden werden, um eine möglichst unkomplizierte Prüfungsteilnahme zu gewährleisten. Laut Kultusministerium wird hierfür ein dichtes „Netz an Prüfungsschulen“ aus den regulären Stammschulen, Mittelschulen und gegebenenfalls Grundschulen geknüpft.