Abschlussprüfungen während G7-Gipfel: Piazolo soll Schulfrieden in Garmisch-Partenkirchen retten

Von: Christian Fellner

Wie und vor allem wo werden die Prüfungen für die Real- und Mittelschulen, die Wirtschaftsschule und die Berufsfachschule ablaufen? Die Frage ist bisher nicht final beantwortet. © RR

Die Politik im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat noch einmal mobil gemacht, und das zeigt Wirkung: Für die Abschlussprüfungen während des G7-Gipfels soll nun Kultusminister Piazolo Lösungen liefern.

Garmisch-Partenkirchen – Das Thema G7-Gipfel in Elmau und der Schulabschluss bewegt die Gemüter. Offenbar nicht nur die von vielen Eltern, deren Kinder aufgrund der geplanten Sicherheitsmaßnahmen Ende Juni Prüfungen an den verschiedenen Schulen in Garmisch-Partenkirchen schreiben sollen. Zuletzt kochte die Debatte auf politischer Ebene immer wieder hoch.

Bei der G7-Infoveranstaltung in Krün, aber auch am Mittwoch im Kreistag an selber Stelle. Glücklich ist aktuell niemand mit der vorliegenden Lösung des Kultusministeriums, dass die Jugendlichen dezentral in Schulen an ihren Heimatorten die Prüfungen absolvieren sollen, während auf Schloss Elmau der G7-Gipfel stattfindet, anstatt im gewohnten Umfeld.

Diese Tatsache ist nun offenbar auch in München angekommen. Denn am kommenden Mittwoch wird Minister Dr. Michael Piazolo (FW) zum Gespräch im Landkreis erwartet. Das bestätigten Landrat Anton Speer (FW) und Christian Scheuerer (parteifrei/FWL), Sprecher der Bürgermeister, im Kreistag.

Während G7-Gipfel 2022 in Elmau: Abschlussprüfungen in Region - Piazolo sucht Lösungen

Hansjörg Wiesböck, G7-Koordinator im Landratsamt, hatte das „sehr kontrovers diskutierte Thema“ kurz angeschnitten. Er betonte, dass die dezentrale Lösung noch nicht final sei, eine Verschiebung weiterhin geprüft werde. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen eine Konkretisierung erfolgt.“ Seine Aussagen riefen Harald Helfrich auf den Plan. Der neue Fraktionschef der SPD wollte den Kollegen nochmals klarmachen, was das Ministerium plant.

„Dann schreiben drei in Grainau, ein paar Bad Kohlgrub, ein paar in Ohlstadt“, monierte er. Und nicht nur das. „Die Kinder sitzen in Räumen, die sie nicht kennen und vor Lehrern, die ihnen unbekannt sind.“ Helfrich hält diese Lösung für „extrem schwierig für Abschlussprüfungen, die möglicherweise das ganze spätere Leben beeinflussen“. Schon der letzte Gipfel 2015 in Elmau stellte die Schulen vor Herausforderungen.

Dr. Michael Piazolo ist Bayerns Kultusminister. © DPA

In diese Richtung hatte schon Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) eine Woche zuvor argumentiert, als Innenminister Joachim Hermann auf dem Podium zu seiner Rechten saß. „Es darf nicht sein, dass der Gipfel für unsere Kinder zum Nachteil wird.“ Er forderte „Chancengleichheit“ für alle Jugendlichen in Bayern. Man müsse gewährleisten können, dass die Kinder stressfrei zu ihrem Prüfungsort kommen. „Und ich weiß nicht, ob das an dem Montag und Dienstag von Wallgau oder Krün nach Mittenwald möglich ist.“ Geschweige denn nach Garmisch-Partenkirchen.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Turnhalle der Zugspitz-Realschule könnte noch Thema werden

Wiesböck erklärte, in welcher Position sich das Landratsamt in dieser Frage befindet. „Wir sind nur Sachaufwandsträger. Da gibt es irgendwann eine pädagogische Entscheidung im Sinne der Schüler, die wir dann umzusetzen haben.“ Mit Blick auf die Zugspitz-Realschule, die neben der Wirtschaftsschule, der Berufsfachschule, der Irmengard-Realschule und den Mittelschulen mit dem qualifizierenden Abschluss betroffen ist, nannte Wiesböck sogar noch eine Alternative: „Vielleicht könnten die Schüler sogar im gewohnten Umfeld in der Turnhalle schreiben, das hängt aber auch von einigen Kriterien ab.“

Antworten erhoffen sich nun alle vom Treffen mit Piazolo. Helfrich forderte ein „extremes Nachhaken“, Scheuerer erwartet „Lösungsansätze“ bei der Runde mit den Bürgermeistern. Das Homeschooling für die drei Tage rund um den Gipfel, bei dem sich die Regierungschefs der großen Industrienationen auf Elmau treffen werden, war hingegen kein Thema. Dieser Vorschlag war ja auch aus den Reihen des Landratsamts gekommen.

