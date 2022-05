Sicherheit beim G7-Gipfel 2022: Polizei versiegelt Gullys – sogar Grabsteine müssen weichen

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Dichtgemacht: Gullys und Schächte entlang der Protokollstrecke werden von der Polizei versiegelt. © Josef Hornsteiner

Die Sicherheits-Vorkehrungen für den G7-Gipfel in Elmau laufen auf Hochtouren: Entlang der Protokollstrecke werden 50 000 Gullydeckel versiegelt. Anwohner bekommen Polizei-Besuch.

Landkreis – Seine Grabsteine müssen weg. Schon wieder. „Das war meine erste Befürchtung“, erinnert sich Jürgen Seefried an den Moment, als er im November 2021 das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt aufschlug und las, dass der G7-Gipfel wieder in Schloss Elmau stattfindet. Schon 2015 musste der Steinmetz seinen gesamten Hof an der Partenkirchner Ortsdurchfahrt räumen. Dort, wo er seine handgefertigten Grabsteine ausstellt und verkauft.

Der Grund: Sein Familienunternehmen liegt an der etwa 140 Kilometer langen Protokollstrecke zwischen dem Flughafen München und Schloss Elmau. Demonstranten, Ruhestörer oder Randalierer könnten seine ausgestellten und gelagerten Grabsteine zu Straßenbarrikaden türmen, dahinter Sprengsätze verstecken, oder die bis zu 300 Kilogramm schweren Steine zertrümmern und als Wurfgeschosse verwenden. Ein Sicherheitsrisiko, das die Polizei an den Gipfeltagen zwischen 26. und 28. Juni ausschließen will.

G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau: 220 Anlieger erhalten Besuch von der Polizei

Seefried ist einer von 220 Anliegern, die in diesen Tagen Besuch von uniformierten Beamten bekommen. Unter anderem die beiden Polizeihauptmeister Kai Turtenwald und Ilona Stoffels reden mit ihm, erklären die Situation. Sie informieren darüber, was ihm und den anderen Anliegern an den Gipfeltagen bevorsteht und welche Sicherheitsmaßnahmen an der Protokollstrecke ergriffen werden müssen – wie eben die Räumung von Seefrieds Grabsteinen. Er wird sie in seine Werkhalle transportieren. Ein Aufwand, „aber es hilft ja nichts“, meint er.

Steinmetz Jürgen Seefried (Mitte) lässt sich erklären, was ihm in den Tagen des G7-Gipfels bevorsteht. © Josef Hornsteiner

Währenddessen sind eigens ausgebildete Beamte an der Protokollstrecke unterwegs und öffnen ausnahmslos jeden noch so kleinen Gully. Das Prozedere ist stets das gleiche: Deckel aufmachen, einen Blick hineinwerfen, prüfen, ob sich nichts Gefährliches darin befindet, und wieder schließen. Dann versiegelt das technische Polizei-Personal den Deckel mit einem weißen Streifen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.

Aus welchem Material diese Markierung besteht, verraten die Experten nicht – aus Sicherheitsgründen. Auch die genaue Anzahl der versiegelten Gullydeckel bleibt ein Geheimnis. „Eine mittlere, fünfstellige Zahl“, verrät Carolin Englert, Pressesprecherin des G7-Planungsstabs der Bayerischen Polizei.

G7-Gipfel in Elmau: Ob sich der Aufwand lohnt, zeigt sich erst im Juni

Über die genaue Länge der Protokollstrecke bewahren die Beamten ebenfalls Stillschweigen. Ein Blick auf Google-Maps zeigt: Vom Flughafen München bis Schloss Elmau sind es 140 Kilometer. „Aber wir haben auch Ausweichrouten“, betont Englert. Die werden genauso behandelt wie die direkte Verbindung: Geplant wird stets mit doppeltem Boden, um die größtmögliche Sicherheit zu bekommen, wenn die Staatsgäste am 26. Juni an- und am 28. Juni wieder abreisen.

Ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat, wird sich allerdings erst herausstellen, wenn das Wetter an diesen Tagen schlecht ist. Dann müssen US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Schulz und Co. bekanntlich in Konvois über den Landweg anreisen. „Wir hoffen, dass das nicht nötig sein wird und wir alle mit dem Hubschrauber transportieren können“, sagt Englert. Doch auch hier gilt: Sicher ist sicher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten rund um das Gipfeltreffen 2022 finden Sie auf Merkur.de/G7-Gipfel Elmau