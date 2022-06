G7-Gipfel in Elmau: Joe Biden unterwegs nach München – Vier-Augen-Gespräch mit Olaf Scholz

Von: Felix Herz

Der G7-Gipfel in Elmau geht los: Bereits am Samstagabend kommen Biden und Macron in München an. Alle Infos gibt es hier im Live-Ticker.

München/Garmisch-Partenkirchen – Die Vorbereitungen in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung liefen über Monate, in München fand bereits die erste große Demonstration statt – nun ist es so weit. Der G7-Gipfel in Elmau beginnt offiziell am Sonntag, 26. Juni. Bereits am Samstagabend, 25. Juni, treffen der US-Präsident Joe Biden sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Bayern ein.

Bis Dienstag, 28. Juni, kommen die Vertreter der wichtigsten Industrienationen im beschaulichen Süden Bayerns zusammen. Über drei Tage hinweg beraten die Teilnehmer des G7-Gipfels in Elmau dann über den Ukraine-Krieg, die Klimakrise, die Lage der Weltwirtschaft und den globalen Zusammenhalt der Demokratien – die Agenda des diesjährigen G7-Gipfels ist umfangreich.

G7-Gipfel in Elmau: Biden und Macron auf dem Weg zum Spitzentreffen

Am Samstagnachmittag kam die Meldung: Joe Biden ist auf dem Weg nach München. Der US-Präsident wird am späten Abend, etwa gegen 22.45 Uhr, am Flughafen von München mit der berühmten Air Force One erwartet. Dort nimmt ihn Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (CSU) in Empfang. Im Anschluss soll es mit dem Hubschrauber weiter nach Garmisch-Partenkirchen gehen.

US-Präsident Joe Biden steigt in den Helikopter vor dem Weißen Haus. Damit beginnt seine Reise nach München und zum G7-Gipfel. © EPA/Yuri Gripas / POOL

Bereits gegen 20 Uhr wird mit der Ankunft von Emmanuel Macron gerechnet. Auch der französische Präsident wird somit noch am Samstagabend, einen Tag vor offiziellem Beginn des Spitzentreffens, in Bayern ankommen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Gastgeber des diesjährigen Gipfeltreffens wird ebenfalls bereits ab Samstag vor Ort sein.

Am Sonntag treffen dann die restlichen Regierungschefs der G7 ein: Mario Draghi (Italien), Fumio Kishida (Japan), Boris Johnson (Vereinigtes Königreich) und Justin Trudeau (Kanada). Teilnehmen werden auch Ursula von der Leyen (Europäische Kommission) sowie Charles Michel (Europäischer Rat).

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Gespräche zwischen Scholz und Biden

Am Samstag fanden bereits die ersten wichtigen Ereignisse im Rahmen des G7-Gipfels statt: In München hatten 15 Organisationen zur Großdemo im Rahmen des politischen Spitzentreffens aufgerufen und gegen Mittag war das internationale Medienzentrum in Garmisch-Partenkirchen eröffnet worden. Auch gab es die ersten G7-Demos vor Ort.

Offiziell beginnt der Gipfel am Sonntag, 26. Juni. Noch davor werden Scholz und Biden zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Thema sind laut Bundesregierung das deutsch-amerikanische Verhältnis sowie die Themen, die beim G7-Gipfel in Elmau sowie beim darauffolgenden Nato-Treffen in Madrid besprochen werden.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Kundgebung und Demonstration in Garmisch-Partenkirchen

Im Laufe des Tages folgen dann die ersten gemeinsamen Gespräche der G7-Mitglieder. Gleichzeitig gibt es die erste Großdemo in Garmisch-Partenkirchen: Das Aktionsbündnis „Stop G7 Elmau“ ruft zu einer Kundgebung samt Demonstrationszug auf. Das Protestcamp dazu steht bereits seit Freitag. (fhz)