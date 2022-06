G7-Gipfel in Elmau: Sternmarsch zum Schloss am zweiten Tag – doch nur 50 Menschen dürfen in die Nähe

Von: Felix Herz

Teilen

Auch am zweiten Tag des politischen Gipfeltreffens in Bayern wird es Demonstrationen geben. Im Rahmen des G7-Gipfels sind Protestmärsche geplant.

Garmisch-Partenkirchen – Der erste Tag des G7-Gipfels in Elmau neigt sich dem Ende. Am Sonntag, 26. Juni, kamen die verbleibenden G7-Teilnehmer in Elmau an. Neben der großen Begrüßung und einer ersten Arbeitssitzung fanden auch bilaterale Gespräche unter anderem zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden statt. Letzterer war bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufsehenerregend angereist und wurde von Söder in Empfang genommen – der im Netz viel Kritik erntete.

Neben ersten politischen Signalen riefen verschiedene Organisationen auch zu Demonstrationen im Rahmen des Großevents auf.

G7-Gipfel in Elmau: Demo in Garmisch-Partenkirchen – Programm für die Partnerinnen

Es waren derer drei Schauplätze, die am ersten Tag des Gipfeltreffens im Mittelpunkt standen: Das Schloss Elmau, in dem die G7-Teilnehmer zusammenkamen. Der Ferchensee – um diesen malerischen See, keine zehn Kilometer vom Tagungsort entfernt, wanderten die Partnerinnen der G7-Politiker zusammen mit Felix Neureuther und seiner Schwiegertochter.

Und natürlich Garmisch-Partenkirchen: Dort fand die erste von mehreren angekündigten Großdemos statt. Es begann mit einer Kundgebung, gefolgt von einem Protestmarsch durch die Gemeinde und endete mit erneuten Reden und Musik. Die Polizei, selbst in hoher Einsatzzahl vor Ort, sprach im Nachhinein von 800 bis 900 Teilnehmern, den Organisatoren zufolge waren rund 2.000 Demonstranten vor Ort. Die Lage insgesamt war friedlich und weitgehend ruhig.

G7-Gipfel in Elmau: Als Großdemo geplant, doch nur wenige sind da – der Protestzug in Bildern Fotostrecke ansehen

G7-Gipfel in Elmau: Proteste gehen weiter – Sternmarsch zum Schloss

Auch am zweiten Tag des Gipfeltreffens in Elmau soll demonstriert werden. Am Montag, 27. Juni, stehen Protestmärsche in Richtung des Tagungsortes an. Auf mehreren Routen ist ab 10 Uhr ein Sternmarsch in Richtung Schloss Elmau geplant. Nur: Wirklich nah an den Austragungsort des G7-Gipfels werden die Demonstranten aus Sicherheitsgründen nicht kommen.

Gerade einmal eine 50-köpfige Delegation wird in eine gewisse Nähe zum Schloss Elmau kommen – von der Polizei in Bussen transportiert. Dort werden diese Demonstranten eine Kundgebung abhalten. Alle anderen Teilnehmer müssen sich damit begnügen, ihre Protestmärsche in weitaus größerer Entfernung zum tatsächlichen Ort des G7-Gipfels beenden zu müssen. (fhz)