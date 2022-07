G7-Gipfel: Elmau ohne Sonderstellung - Comeback 2029? „Wird großen Willen geben, woanders hinzugehen“

Von: Christian Fellner

Teilen

Viel Infrastruktur, viel Aufwand: Dr. Johannes Dimroth im Medienzentrum am Hausberg. Er hält einen Gipfel in Realform immer noch für notwendig. © Fellner

Dr. Johannes Dimroth, stellvertretender Leiter des Bundespresseamts, zieht nach dem Gipfel der Staats- und Regierungschef auf Schloss Elmau Bilanz. Auch wenn er nicht versprechen kann, dass die Bundesregierung die Region künftig verschont, sind die Anzeichen positiv.

Herr Dimroth, jetzt so direkt nach dem Gipfel, fällt da auch von Ihnen eine kleine Last ab – nach dem Motto „geschafft!“?

Auf jeden Fall. Für mich persönlich, aber sicher auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespresseamts, die einen großartigen Job gemacht haben. Wir haben ja nicht nur hier das Medienzentrum gemeinsam mit unserer Agentur aufgebaut und gemanagt, sondern auch in Elmau das Briefing Center. Und natürlich gibt es während so eines Gipfels schon auch eine Reihe von Situationen, die man vorher nicht auf dem Plan hatte. Auch die haben wir aber gut gelöst. Die Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt waren jedenfalls sehr zufrieden.

Vielleicht können wir eine kleine Reise zurück machen. Jetzt, da der Gipfel vorbei ist, können Sie etwas aus dem Nähkästchen plaudern, wie es zu dieser Neuauflage im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam? Das waren ja wilde Zeiten im Herbst. Erst die Wahl, ein neuer Kanzler, die neue Ampel, dann stand G7 an. War das damals direkt Thema?

Sie haben den relevanten Punkt angesprochen, das war die Bundestagswahl. Die lag doch relativ nah am Gipfel. Da klar war, dass die Kanzlerin nicht mehr antritt, es also einen neuen Kanzler geben würde, war auch klar, dass die Entscheidung zum Gipfelort, die eine neue Regierung ja gebunden hätte, nicht mehr getroffen wird. Die Wahl kam, dann die Sondierungs- und Koalitionsgespräche und der Koalitionsvertrag. Da war es nicht das Allererste darüber zu entscheiden, wo der Gipfel stattfinden wird. Und als dann die Entscheidung zu treffen war, gab es wirklich nicht mehr viel Zeit. Dieser Zeitmangel war auf jeden Fall ein entscheidender Grund, warum es dann wieder nach Elmau gegangen ist. Durch den Gipfel 2015 war einfach noch so viel Erfahrung vorhanden, was logistische Herausforderungen angeht, die Unterbringung, die Sicherheit, die Veranstaltungsorte, die Pressearbeit, alle Konzepte lagen zumindest in Teilen noch vor. Nur deshalb war es möglich, in dieser kurzen Zeit einen Gipfel überhaupt so erfolgreich zu meistern. Ich glaube, das wäre an einem Ort, an dem wir diese Erkenntnisse nicht gehabt hätten, kaum gegangen.

Also ist es wirklich so, dass man schaut: Wo waren wir beim letzten Mal, wo hat es gut funktioniert. Oder gab es tatsächlich mehrere Optionen?

Das würden Ihre Leser wohl nicht so gerne lesen, wenn es so wäre. Denn das würde ja bedeuten, dass wir in sieben Jahren wieder kommen. So ist es nicht. Diesmal war es ein besonderer Fall. Natürlich muss man sich überlegen, wo würde man das so schnell überhaupt noch hinbekommen. Es spielt dann schon eine Rolle, wo es schon einmal gut geklappt hat. Doch die Rückkehr nach Elmau ist ein Fall, den man nicht verallgemeinern kann. Natürlich wurde auch über alternative Orte nachgedacht, aber der große Erfahrungsschatz aus 2015 war ausschlaggebend. Sonst ist es ja eher umgekehrt. Man will sich ja von Vorgänger-Gipfeln absetzen. Es wurde rund um diesen Gipfel viel von Bildsprache geredet, welche Signale ausgehen. Da ist es auch immer ein Ziel, neue Bilder entstehen zu lassen und das ist natürlich schwieriger, wenn man wieder am selben Ort ist. Jetzt sind aber doch viele neue Bilder entstanden, schon weil sich die Zusammensetzung der G7 gegenüber 2015 komplett verändert hat. Aber: Es ist eine große Ausnahme, dass ein Gipfel zweimal hintereinander am selben Ort ist.

Aber die Wahl war offenbar nicht schlecht. Sie werden die Entscheidung nicht bereuen?

Der Bundeskanzler hat es gesagt – das gilt fürs Große wie fürs Kleine: Das war ein erfolgreicher Gipfel. Es sind substanzielle Dinge herausgekommen, gerade auch in Richtung Moskau sind klare Signale gesendet worden. Organisatorisch ist weitestgehend alles gut gelungen. Die Sicherheits- und Demonstrationslage war deutlich entspannter als 2015, auch die Organisation im Medienzentrum und oben in Elmau hat reibungslos funktioniert. Was den Transport angeht, gab es die eine oder andere Ruckelei. Das ist halt so, wenn man nur eine Zufahrtsstraße hat, dann wird es eben manchmal eng.

Aber irgendetwas muss diese Region ausmachen, dass es hier so gut möglich ist, einen Gipfel zu veranstalten? Sie scheint prädestiniert?

Also, eines muss man ja mal sagen: Es gab ja eine Reihe von Vorgängergipfeln, die alle nicht in Elmau waren. Heuer fanden auch einige Gipfel auf Fachministerebene statt, die auch alle nicht in Elmau ausgerichtet wurden. Also es gibt schon auch an anderen Orten in Deutschland geeignete Möglichkeiten. Deswegen würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass Elmau eine Ausnahmestellung hat. Das Schloss mit all seinen Möglichkeiten ist ein toller Ort für Regierungschefs, unterzukommen und sich vertraulich zum Gespräch zurückzuziehen. Sie haben sich alle sehr wohl gefühlt, auch in der wunderschönen Landschaft dieser Region. Das ist die Rückmeldung, die wir haben. Aber ich bin mir sicher, dass sich auch andere Orte in Deutschland finden, an denen das im gleichen Maße möglich ist.

Sie sagen, die Staats- und Regierungschefs haben sich sehr wohl gefühlt. Es war aber in diesem Jahr nicht möglich, nach draußen zu gehen, sich den Menschen zu zeigen. Lässt es diese Zeit einfach nicht zu? Nach außen macht es den Anschein, als wäre es ein sehr zurückgezogener Gipfel gewesen.

Wir haben schon versucht, die Öffentlichkeit so gut wie möglich mitzunehmen. Es gab einige Briefing-Gespräche vor Ort, es gab eine Reihe von Interviews und O-Tönen der Gipfelteilnehmer und natürlich haben wir breit über alle Ergebnisse informiert. Aber Sie haben Recht, vor allem im Vergleich zu 2015, als es das Treffen in Krün gab, war es dieses Mal etwas zurückgezogener. Das hat sicher mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Da ist es vielleicht nicht opportun, ein fröhliches Volksfest zu feiern. Man sollte die wenige Zeit, die bleibt, nutzen, um sich den Herausforderungen zu widmen.

Der Aufwand ist enorm, gerade in einer ländlichen und topografisch schwierigen Region wie dieser. Kritiker sagen ja immer wieder, geht auf einen Flugzeugträger, in ein U-Boot, oder macht es virtuell. Ist diese Form eines Gipfels noch zeitgemäß?

Ich glaube nach wie vor fest daran, dass ein persönliches Gespräch durch nichts in der Welt zu ersetzen ist, auch nicht durch eine Videokonferenz. Das haben die Menschen daheim in den vergangenen zwei Jahren ja auch erlebt. Vieles funktioniert gut auch über den Computer, aber längst nicht alles. Gerade in solchen krisenbehafteten Zeiten geht es doch darum, dass die Partner, die wir haben, die unsere Werte teilen, unseren Blick auf Demokratie und Freiheit - dass sie Vertrauen bilden. Und das lässt sich nur im persönlichen Gespräch bilden, auch mal außerhalb des Protokolls. Vielleicht mal bei einem Glas Wein oder Wasser, mal zu zweit oder zu dritt. Das lässt so ein Gipfel zu.

Der Aufwand bleibt dennoch.

Ja, dass die Sicherheitsanforderungen, die damit verbunden sind, enorm sind, ist so. Das mag man beklagen. Uns als Bundesregierung ist sehr wohl bewusst, dass der Gipfel mit großen Einschränkungen für die Menschen hier verbunden war. Dafür können wir auch nur um Verständnis bitten und sind sehr froh, dass viele bereit waren, dieses auch aufzubringen. Aber das ist die logische Folge, wenn Sie sieben Staats- und Regierungschefs zusammenbringen. Dann gibt es ein großes Sicherheitsbedürfnis. Dass es in besonderem Maße für den amerikanischen Präsidenten gilt, brauche ich den Leserinnen und Lesern sicher nicht zu sagen. Das konnten viele ja unmittelbar erleben. Der Aufwand, den wir hier auch für die Journalistinnen und Journalisten betreiben, der ist in meinen Augen gerechtfertigt, weil wir die Öffentlichkeit ja teilhaben lassen und die Bilder in die Welt schicken wollen. Es geht auch darum, den Staaten, die unsere systemischen Konkurrenten sind, zu zeigen, dass die Demokratien der Welt Schulter an Schulter stehen und sich nicht auseinandertreiben lassen. Das ist von einem Wert, den man materiell nicht beschreiben kann. Daher sage ich, dass derlei Treffen weiterhin erforderlich sind. Ich verstehe aber auch jeden, der an der einen oder anderen Stelle sagt, geht es nicht auch eine Nummer kleiner. Ich bin im Übrigen sicher, dass schon mit Blick auf die Nachhaltigkeit diese Frage mehr in den Mittelpunkt rücken wird.

Sie haben die Bilder angesprochen: So sieht man die große Politik sehr selten, dass Staatsoberhäupter Arm in Arm nebeneinanderstehen, scherzen, so viel lachen. Gibt es dieses Gefühl wirklich? Das wirkt fast schon zu kitschig für sieben der wichtigsten Männer der Welt.

Die Bilder sprechen für sich. Sie sind nicht inszeniert, sondern entstehen durch persönliche Begegnungen. Und das ist das, was ich gemeint habe: So etwas lässt sich nicht ersetzen, indem sie vier Stunden auf kleine Kästchen im Computer starren. Das funktioniert nur, wenn man sich persönlich spricht, auch mal scherzt, obwohl es sehr ernste Zeiten sind.

Sie haben bei der Eröffnung des Medienzentrums schon mal angedeutet: Die Bundesregierung wird sich für 2029 einen anderen Ort suchen. Können Sie das auch unterschreiben?

Das entscheiden diejenigen, die 2029 Regierungsverantwortung tragen. Nicht ich oder das Bundespresseamt. Was ich zum Ausdruck bringen wollte: Ich glaube daran, dass diejenigen, die das dann zu entscheiden haben, schon deshalb einen neuen Ort suchen werden, weil auch andere Orte in Deutschland sehr vorzeigenswert, sehr geeignet sind. Es wird einen großen Willen geben, woanders hinzugehen.

Jetzt ist das Treffen vorbei. Aber die Spuren sind noch da, die Bauten stehen noch. Wie lange wird es dauern, bis der Gipfel auch optisch tatsächlich verschwunden ist?

Ich weiß, dass es sehr viel schneller geht als der Aufbau. Das Medienzentrum in Garmisch-Partenkirchen wird voraussichtlich am 15. Juli abgebaut sein, das Briefing Center neben Schloss Elmau einen Tag vorher.

Der Bundeskanzler ist als Erster gekommen, als Letzter abgereist. Gibt es von ihm ein Feedback? Wir haben gehört, er war sogar beim Joggen.

Er war auf jeden Fall von der Lage und von der unmittelbaren Umgebung des Schlosses total begeistert. In der Tat war er am Morgen beim Joggen. Er hat sich in der Pressekonferenz bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Region bedankt für das Verständnis in Bezug auf die Einschränkungen, die jeder erdulden musste. Er nimmt sicher einen sehr guten Eindruck mit, aber für Sightseeing war natürlich jetzt keine Zeit.

Das heißt, das Fazit fällt rundherum positiv aus?

Das Fazit ist positiv, auch für uns. Nicht zuletzt auch wegen der Vielzahl an tollen Menschen, die uns begleitet haben. Die Bürgermeister von Garmisch-Partenkirchen und von Krün, der Landrat, Vertreter der Sicherheitsbehörden, aber auch alle Ehrenamtlichen, die uns sehr offen und wohlwollend begleitet haben. Das war absolut professionell – trotz aller Kritik an der grundsätzlichen Entscheidung, den Gipfel wieder hierher zu bringen. Und das freut uns natürlich. Wir hoffen auch, dass der eine oder andere Kontakt den Gipfel überdauert. Tatsächlich werden wir auch etwas hinterlassen. Von den hölzernen Wartehäuschen, die wir hier im Medienzentrum aufgestellt haben, schenken wir zwei der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen und zwei der Gemeinde Krün. Die bleiben, ebenso wie die Fahrradständer, die wir extra haben anfertigen lassen, hier vor Ort. Es wäre schön, wenn die Menschen hier das auch als kleines Dankeschön für Ihre Geduld anerkennen würden.

+.